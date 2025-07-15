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獨特「烙餅麵」一周只賣3天！桃園馬祖新村藏道地山東美食

民宿女王芽月

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我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

桃園馬祖新村眷村文創園區裡面藏了一間好吃的山東美食「郭老爺山東水餃」，一周只開三天，非常低調，烙餅麵、千張水餃都好好吃！店名郭老爺是老闆的父親，因為想念父親的好手藝，便開了這家店，延續記憶中的美味。

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地點
馬祖新村文創園區在中壢算是蠻有名氣，但是只有假日才會比較有人潮，所以這邊的店家也是來來往往，變動很快。園區是眷村改造，所以房舍都很像。

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

環境

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲外面的小立牌好可愛。

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲裡面環境還不錯，桌椅都有換新過，整體氛圍挺好的。

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲冷凍櫃裡面放了郭老爺的相關冷凍產品，有些客人吃了覺得喜歡，就會直接購買回家。

菜單

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

餐點

高麗菜水餃 10顆 85元

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲他們家的水餃算是正常尺寸，但是內餡很飽滿，咬下去很清甜，用的食材不錯。生辣椒醬油很好吃，很香辣爽口。

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

老兵麵（烙餅麵） 120元
這個老兵麵不是真的麵條，是把手工烙餅切成條狀，再淋上炸醬！烙餅條真的好好吃，每一口都可以吃到滿滿的麵香味，再拌上炸醬，我非常喜歡，只是覺得份量少了點。

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

高麗菜鮮蝦千張餃 8顆 130元
雖然價格偏高，但是千張皮是近年來比較熱門的食材，可能原本單價就偏高吧！裡面包著一整隻蝦仁，再用高麗菜、鮮肉包裹著，千張皮炸過卻不油膩，一口咬下去真的很驚艷。

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

梅嶺酸梅湯 55元

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這個酸梅湯還蠻好喝的，而且很解膩，我喜歡。

仙草凍丁 55元

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼郭老爺山東水餃。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這是無糖的，還會附上一個奶精球和一個蜂蜜球，讓客人自行調整甜度，吃起來很爽口。

郭老爺山東水餃

地址：中壢區馬祖新村42－1號眷舍（馬祖新村文創園區）
電話：03－4589155
營業時間：周五11：30－14：00、16：00－18：30、周六日11：00－18：30
（周一至周四休息）

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

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