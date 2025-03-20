重現曼谷在地味！中壢「泰式腿庫飯」隱藏騎樓下　一周只賣3天

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳品勻

這家泰式豬腳飯是工程師朋友跟我說的，工程師因為工作的關係，之前常要去國外洽談一些事務，他說如果中間要轉機會停留在泰國的話，總是一定要入境隨俗，去吃一碗泰式豬腳飯來解解饞，他說從沒有在中壢看到有在賣泰式豬腳飯，這次看到在中壢居然有人在賣豬腳飯，他相當興奮，就來試試看了！

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泰式豬腳飯的位置其實相當好找

我那天忘了拍大門口，只好用Google的街景圖了。就在中壢火車站前站這個位置但是它又很低調，因為平日根本就不開，只開假日，開店的時間也不固定，我那天問老闆到底幾點開，老闆說不一定，有時可以早一點到就會九點開，有時就是要十一點過後，基本上，假日的中午過後就一定會開（沒意外的話)，所以我撲空三次是很正常的。

內用空間

這家泰式豬腳飯的座位其實很少，就是在騎樓下．所以很多外國人都是外帶居多，裡面就有兩個年輕人在掌廚，但那個不是老闆是員工，桌上有不少在地醬料，魚露生蒜頭都有！

完整菜單品項

▲他們的菜單就直接貼在牆上，有中泰譯文，要點餐倒也不用太擔心點錯，我後來才知道，烏涼就是美式咖啡。

雖說老闆會說中文但比較不熟練

年輕的店員也不會講，所以老闆叫我直接用旁邊的便條紙寫菜名來點菜，但後來老闆才跟我們說，本日沒有豬腳飯，也沒有粉紅泰奶。

▲這個紅燒魚鰾還蠻搶眼的，所以我們就點來吃看看。

腿庫飯 150元

工程師說他每次去曼谷，點的就是這一種，因為肉比較多，這是腿庫不是豬腳，豬腳是有骨頭，這個沒有骨頭！裡面的配菜就簡單了點，兩片對切的水煮蛋，跟熱炒過的油菜，不過這個腿庫飯一上桌，那個醬油香味真的很迷人啊！

腿庫肉燉得非常好咀嚼

連帶的那個豬皮也好嫩好嫩，我是覺得湯汁比較多，如果湯汁少一點就更棒了，白飯的份量也少了點。工程師是說，味道跟曼谷的沒有差太多，但醬汁的味道過淡，曼谷當地的醬鹹味會重一些，但整體上跟曼谷當地的豬腳飯來比，差不多複刻了80%，也算是不用出國就可以吃到類似曼谷在地口味的豬腳飯！

粿雜雞 150元

▲對這個粿雜雞很有興趣，覺得新奇就問了一下，老板說裡面放的是粿條像河粉，然後我們兩個就點來吃了。

粿條還蠻好吃QQ的

而且浸泡了湯汁後，整個醬香味都煨進去了，只是我覺得奇怪，這湯品的鹹味就重了點，那為什麼飯就不能下重手一點呢？那個腿庫飯再重鹹一點點就更好吃啦！

紅燒魚鰾 180元

我們看到人家招牌很明顯就點來吃看看，這一碗還蠻大的，然後上桌之後我們才發現，它也是主食。感覺像是米粉裡面還放了不少筍乾跟豬血，還有半顆水煮蛋。

什麼是魚鰾？

我一開始以為魚鰾是魚的精囊，Google完才知道是魚鰾是魚身體裡面一個內充氣體的囊狀器官，而這邊則是先把魚鰾先炸過後再放進去醬汁裡面熬煮，所以這個魚鰾吃起來脆脆的，有點像是偏硬的果凍口感，不難吃還挺奇特的。

腿庫麵 150元

我覺得腿庫麵的腿庫份量好像比飯還要再多一點啊！這個看起來很像是冬粉，可是它這個吃起來比較Q彈又耐煮，不像冬粉吃到後面會斷掉跟吸湯汁，這個應該是泰式的米粉，會很有咀嚼的口感。

泰式豬腳飯是真的很不錯

那個腿庫肉好好吃，如果湯汁少一點，醬汁可以再鹹一點，我會更喜歡；湯品的部份我是覺得湯頭都差不多，大家擇一品嘗即可！

中壢泰式豬腳飯 จงลี่ข้าวขาหมู

電話：0911－137866

地址：台灣桃園市中壢區元化路1之32號

營業時間 ： 周六至周一 12：00－21：00（周二至周五公休）

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