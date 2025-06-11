楊梅60年綿綿冰老店！真材實料芋頭塊　還有少見古早味玉米冰

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者柯珮萱

楊梅人都推薦的冰店在這！這次也是在地人跟我狂推薦，這家開業快要60年的楊梅綿綿冰，是她的心頭好，幾乎每天晚上都要吃幾口他們家賣的花生綿綿冰，除了綿綿冰之外，還有只用開水＋糖做的清冰，搭配上玉米，就是古早味的玉米冰，聽她越講我就嘴巴越饞，走了走了，天氣好熱咱們來吃冰！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲楊梅綿綿冰算是老店了，目前傳到第三代，而他們家的位置，就在楊梅菜市場裡面。

▲蠻多人會來菜市場買菜之後就順便外帶，這邊都還有大、中、小三種外帶盒可以帶走。

▲菜單。

份量很大超划算

我可愛的姊姊，每天都要吃這家的花生綿綿冰，每天晚上下班回家休息時，就會邊看電視邊吃花生綿綿冰，然後就不自覺的嗑了一大半。你們看這一大盒的花生冰，真的是塞得超滿，這樣130元，真的不貴。

花生冰＋芝麻冰 110元

這家老店最搶手的就是花生口味的綿綿冰，我有吃了一口，那個花生的味道超濃郁的，老闆娘說他們用的是新竹的福源花生醬下去做的綿綿冰，這個真的是下重本，吃了一口就覺得味道好濃，難怪阿姊會喜歡。

▲還會吃到一點點花生顆粒，一入口就化在嘴裡，愛吃花生的人一定不要錯過。

▲芝麻的味道也一樣，老闆娘說一樣都是來自新竹的福源，芝麻比較合我口味。

▲我覺得黑芝麻跟花生這兩款的香氣都很夠，黑芝麻是我比較愛的味道，但我覺得黑芝麻的甜度比較高了點。

鮮奶布丁綿綿冰＋芋頭綿綿冰 115元





▲這個就我點的，我就布丁控，上面放的就是統一布丁，鮮奶的部分用台東某牧場的鮮奶，奶味很重。

▲芋頭我真的大推，他的芋頭綿綿冰吃起來好滑順；沒有香精味，就是淡淡芋頭香氣，甜度也不會太高。重要的是，還可以吃到不少的芋頭塊。

玉米煉乳清冰 60元（布丁＋15元）

▲我有加煉乳，所以吃起來甜味也比較重一點。

清冰甜而不膩

我很喜歡這個清冰，吃起來的甜味很棒，不是那種甜到會膩的，是越吃越覺得清甜，不會讓你吃不到後面的好吃清冰，配上玉米好好吃，他就是個很古早味的基本款，沒有過多的食材，就是簡單的糖水冰，純樸卻很耐吃。

整體心得

下次你如果有來楊梅菜市場，可以來吃一下這個快60年的綿綿冰老店，花生冰、芝麻冰真的超濃郁的，愛吃芋頭的人，也真的很推薦來試試。

楊梅綿綿冰

電話：03－4783033

地址：桃園市楊梅區武營街99號

營業時間：08：00－20：30

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►比臉大巨無霸饅頭！藏身草屯民宅車庫 拉絲爆漿口味通通有

►月底救星！桃園便當店內用吃到飽只要70元 加30元再多一隻大雞腿

►中壢隱身小廟旁的發財車美食！超佛15元韭菜盒、蘿蔔絲餅厚實飽滿