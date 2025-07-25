汁多肉嫩還鋪滿銷魂蔥鹽！內壢火車站隱藏版排隊雞肉飯　

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

內壢火車站後站超人氣的「木雞雞肉飯」，因為一個IG的影片而一夕爆紅，生意真的超級好，開店一小時不到，整個白飯就賣光光了！滿滿的蔥鹽雞肉飯，雞肉吃起來很軟嫩，還有雙倍雞肉可以選擇，視覺效果也超滿足。

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位置＆外觀

在內壢火車站的後站這條莊敬路上，走出來就到了。小小的鐵皮屋裡面，位置不多，很多人都來排隊。旁邊就有貼上營業時間，店內只有老闆夫婦兩人，所以建議提早訂購，因為忙不過來就真的沒辦法接電話。

菜單

餐點

蔥鹽雞肉飯 90元

這個算是最基本款，只有雞肉飯加一份蔥鹽，沒有配菜。如果不要蔥鹽的話，就是80元；雞肉非常嫩，會讓人覺得好像是舒肥過的嫩度，水分也很多，非常好咀嚼，但醬汁偏鹹一點。

單點蔥鹽雞肉

蔥鹽雞肉飯（有配菜） 120元

如果是想要多一點變化的，就選有配菜的，有高麗菜、油豆腐、半顆滷蛋，份量就真的很多了。也有雙倍雞肉版的，就看大家想吃哪一款。

木雞雞肉飯

地址：桃園市中壢區莊敬路48－1號

電話：03－4555773

營業時間：10：30－14：00、17：00－20：00（周日公休）

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