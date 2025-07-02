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新竹關西隱密冰店一年只賣3個月！冰絲剉冰＋古早味糖水免費續

民宿女王芽月

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我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

關西鎮坐落在台3線上，是一個很純樸的小鎮，鎮上這家一年只賣三個半月的老冰店「林月冰舖」，主人是退休的公務員，因為退休後不知道要做什麼，所以夫妻就開了這家冰店，每年從端午節開始，一路賣到中秋節。

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外觀

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲林月冰舖的外觀真的很低調，聽老闆講才知道這是他們的住家，但是整體環境非常乾淨。

菜單

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲分為三大種類，有招牌、剉冰、創意冰品，各具特色，但基底都是剉冰。

特色
林月冰舖的剉冰讓我印象非常深刻，一般吃到的剉冰顆粒感非常明顯，所以很常有人吃了剉冰就容易頭痛，或是牙齒會有點疼。但是林月冰舖的剉冰是比較細的，會有一點像是冰絲的感覺，口感很獨特；還有一個重點就是糖水是老闆自己熬煮的，非常好吃，不是那種死甜的糖水，吃完真的一點都不會想要喝水。

品項

仙草冰45元

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲45元好大一碗，讓我嚇了一跳，而且仙草凍還是老闆自己做的，裡面還有加魚腥草，成本下很重！

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

清冰35元＋芋頭10元＋雞蛋布丁10元
老闆說他們家的配料都是自己煮的，所以沒有太多罐頭食材。使用大甲芋頭，芋頭切得比較小塊，也因為長期熬煮，所以芋頭都成了芋泥，味道比較沒有那麼甜，但芋頭香氣很明顯。雞蛋布丁的甜度較好，是我愛的那種古早味雞蛋布丁。

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

鮮芒果冰 130元
滿滿的現切金煌芒果舖在上面，再加上一球小美香草冰淇淋，分量真的很大。我覺得現在是剛好芒果還沒盛產，所以沒有很甜，如果是用愛文芒果的話，那一定會更棒。

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

脆片葡萄芒果冰60元（含煉乳）
脆片就是早餐會吃的那種玉米脆片，葡萄是葡萄椰果，芒果則是用小美冰淇淋的芒果冰淇淋。創意冰吃起來就酸度比較高，因為中間還加了一層百香果醬，愛吃酸甜滋味的人可以考慮一下。創意冰品真的很大一杯，還可以再續冰、續糖水。

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼林月冰舖。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

林月冰舖

地址：新竹縣關西鎮中路56號
電話：03－5871222
營業時間： 11：00－19：00（每年只營業夏季）

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

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