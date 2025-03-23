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集集「秘製粉醬肉圓」口感超Q！20元綜合湯塞了豆腐貢丸還有白蘿蔔

民宿女王芽月

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我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

這次因為2025年集集燈會，我去了集集，也順道看看有什麼好吃的小吃。我先去特殊伴手禮店－故鄉林尾買了花生米酥，老闆娘跟我說一定要去吃看看「集集ㄟ水里肉圓」，那是一間老店，也是在地人愛吃的小吃之一！

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地點
整個集集鎮的熱鬧區域不大，以集集火車站為起點，正中間那一條民生路是主軸，一路延伸向四周拓展，而這次要吃的肉圓就在這條民生路上。

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲從火車站前面這條路直直走，過了一個紅綠燈就可以看到水里肉圓在右手邊。

店家生意很好

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲我們三點到現場時，裡面已經坐滿了客人，我們需要併桌才有位子坐，老闆一家人非常忙碌。

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

夢幻的粉紅色調醬
這個粉紅醬是水里肉圓的靈魂，我第一次看到這個夢幻的粉紅色調醬，問了一下年輕老闆，他說這個是他們自家調的米醬，跟外面比較水的醬汁不一樣，會更加黏稠，遇熱則是會慢慢融化。而因為他們加了古早味紅色小湯圓的紅色食用色素，所以才會呈現夢幻粉紅色。

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

菜單

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲只賣肉圓跟湯品，就可以賣將近50年，真的很有歷史的價值，而且湯品都只要20元！

水里肉圓 一粒／40元

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲肉圓還蠻大顆的，粉紅米醬淋上去，再加上另一款醬汁，看起來就很好吃！

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲肉圓的外皮不會太乾硬或軟爛，吃起來是QQ的，口感非常好。

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲肉餡很扎實，應該有先醃漬過，調味也很不錯，很好吃！

綜合湯 20元

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲有豆腐、貢丸還有白蘿蔔，一碗裝了滿滿的料才賣20元！

▲▼南投集集美食-水里肉圓-粉紅色肉圓讓人瘋狂不已，綜合湯一碗才20元也太便宜了吧。（圖／部落客芽月授權提供）

▲湯頭是大骨湯，單喝是有點甘甜的。貢丸也蠻好吃的。

心得
一顆肉圓和一碗綜合湯加起來只要60元，就可以很有飽足感，鄉間的古早味美食就是這麼樸實簡單，推薦要來集集的人可以來嘗試！

集集ㄟ水里肉圓

電話：0915－161801
地址：南投縣集集鎮民生路152號
營業時間：14：30－19：30（賣完提早打烊）
公休日：周三
停車資訊：附近橋邊路邊停車格

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

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