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板橋雞蛋糕一顆5元！夾餡鹹香起司、爆漿巧克力也只賣7元超佛心

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我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

會知道這家很不起眼的小攤子，全歸功於我的板橋友人，他剛好滑到短影片，覺得怎麼可能有夾餡的雞蛋糕才7元，而且個頭還不小，於是我們就來實際造訪這間「卡哇依雞蛋糕」！

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位置

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲從江子翠捷運站一號出口出來，就在華江黃昏市場外圍，之前買過板橋20元超大包豆漿也是在這個市場。

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲Google地圖上的距離可以參考，板橋前陣子很紅的方人也鮮奶麻糬江翠店，也在必經的路上。

環境
排隊的人其實不少，阿嬤只有三個鐵架子在烤雞蛋糕，所以要耐心等候。也有人排隊點好之後就先去附近逛逛，隔一陣子再來拿。

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲阿嬤的記憶力還算不錯，都記得客人要什麼口味。

菜單

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲一共有三種口味，原味25元，起司跟巧克力都是35元。一份是五塊雞蛋糕。

雞蛋糕

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲原本以為一份25元的雞蛋糕可能是小小顆的，沒想到還蠻大塊的，一份滿滿的份量很夠。

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲是可愛的卡通造型，有kitty、趴趴熊，還有兩津。在烤的過程我就站在旁邊，香味真的好迷人！

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲雞蛋糕邊脆脆的很好吃，我很喜歡這種雞蛋糕邊，很像是在吃煎餅！

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲用手當比例尺比較大小，不是那種圓圓一小顆的，所以這樣一塊原味的雞蛋糕5元真的很便宜！

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲原味的雞蛋糕裡面沒有包餡料，單吃就很香，甜甜的不會太乾，相當涮嘴。

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲起司口味的雞蛋糕一份五顆是35元，換算下來一顆7元，也很便宜！裡面是鹹香四溢的起司，鹹甜鹹甜的。

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

▲巧克力口味的雞蛋糕也是一顆7元，一剝開來會有爆漿的感覺，吃起來有點苦甜，很推薦這個口味！

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

心得
如果有來華江黃昏市場逛逛的話，別忘了也來一份雞蛋糕！老闆娘相當親切，而且這個雞蛋糕好吃又便宜，很適合當下午茶。

▲▼新北板橋美食-卡哇依雞蛋糕-不起眼的路邊小攤子，雞蛋糕一顆五元好多人排隊。（圖／部落客芽月授權提供）

卡哇依雞蛋糕

地址：220新北市板橋區雙十路三段29號
營業時間：13：30－19：20（賣完提早休息）
停車資訊：不好停車，建議坐捷運或騎車來
捷運站： 江子翠1號出口

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

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