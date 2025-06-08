移動式豪華景觀餐廳！九州「或る列車」享受甜點＋星級料理

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

九州觀光列車來推薦這輛「或る列車」，提到九州觀光列車這輛或る列車是不少人的夢想口袋名單，超人氣或る列車由布院出發，金黃色的車身到哪裡都會吸引許多人拍照，之前主打JR九州甜點列車聞名，現在不只有甜點還有美味餐點提供更多選擇，整輛列車就像豪華移動餐廳，可以享受美食美酒甜點，還可以欣賞沿途風景，快來跟我來趟九州火車之旅吧！

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ARU RESSHA 或る列車介紹

或る列車意思就是過去的一輛列車，1906年九州鐵道公司向美國 J.G. Brill Company訂了一輛豪華列車九州鉄道ブリル客車（Kyushu Railway Brill Train），正要行駛時卻遇上日本實施鐵道國有化，帝國鐵道廳接收列車後因管理不善，讓豪華列車變成幻想中過去的列車，後來在列車設計師水戸岡銳治，參照世界鐵道模型之神原信太郎所製作列車模型，以及原鐵道模型博物館副館長原健人氏監修，重新打造出夢幻列車或る列車。

購票價錢

或る列車運行在博多駅以及由布院駅之間，想要搭乘記得都要先預約，可以從Klook中文介面購票非常方便。

▲或る列車九州甜點列車價錢。

路線時間

甜點列車ARU以金黃銅色加上金色黑底為主，車頭有著一體成型唐草紋金屬裝飾，車體有愛心圖騰中間是ST，也是Sweet Train甜點列車的意思，車體展現出華麗貴族氣息，重現出百年前豪華列車風華。

▲列車時間表：博多站10：58出發→由布院站14：07到達／由布院站15：00出發→博多站18：07到達。



外觀

或る列車主打甜點美食為主題特色列車，雖然或る列車價錢不便宜，但非常受歡迎預約常常爆滿，不是有錢還要碰點運氣才有機會能搭乘到這輛九州觀光列車，光是停在車站就有許多人在拍照。

車廂

▲車廂席座。

▲1號車廂。

豪華氣派風

首先來開箱或る列車1號車廂，感覺就好像來到華麗氣派的餐廳，歐式浪漫典雅路線，很難想像這裡是列車上，座位分別有雙人座以及四人座，明亮暖色調加上木質裝飾營造浪漫氛圍。列車的花紋沙發墊木頭座椅坐起來很舒適，天花板則有三葉草以及四葉幸運草圖案，就連地板也是花草富貴圖案，車廂內設計充滿創意巧思。

列車內也有彩繪玻璃，仔細看還有愛心的圖案，車上也有列車模型可以觀賞，在入口處有陳列著或る列車車內限定販售商品，還有或る列車紀念乘車證也是在這裡蓋章。

乘車證

▲或る列車BAR ARU。

▲1號車廂在經過座位區，前往下一個車廂，會經過超氣派的金黃色吧台出餐區，淺色木頭色系加上暖色調光線，讓吧台整個特別耀眼。

▲來到2號車廂會先經過飲料吧台，有別於1號車廂金色吧台，這個吧台則是以黑色系亮面為主，整體有種高級酒吧的感覺。

日式和風風格

2號車廂與1號車廂風格截然不同，走日式和風路線以木隔間個室為主，深穩質樸的胡桃木窗格，讓視覺上轉換成高雅沉靜的即視感，私隱度高獨立座位提供給乘客不同選擇。

▲來到或る列車記得去上個洗手間，因為就連洗手間也很美，牆面有雅緻的壁貼，就連洗手間的使用空間也很寬敞。

菜單

餐點是由日本東京南青山名店米其林二星「NARISAWA」的世界級主廚成澤由浩先生來擔任，使用九州當地時令食材，所以會依季節有所變動，就連盛裝器皿也是為或る列車專門製作。

飲料單

另外飲料單有果汁、茶飲、咖啡、酒精飲料等多種飲品無限供應，很妙的地方還有日田天領水以及寶泉寺溫泉水。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲前菜以明蝦為主搭配蔬菜以及胡麻等醬料來調味，明蝦入口鮮甜富有彈性，加上整體調味很開胃。

▲第二道以魚料理為主，長崎縣鯖魚加上清爽路線醬汁，搭配宮崎魚子醬一起入口，魚肉鮮美入味非常好吃。

▲這道肉料理是懷舊牛肉排，咬下去可以感受到肉排肉汁，鬆軟口感讓人著迷，加上甜酸調味表現很讚，旁邊還有麵包可以讓變成漢堡。

▲甜點上桌是蒙布朗上面還有金箔，吃起來濃郁滑順，又帶有很討喜的香氣，甜而不膩有別於常見蒙布朗有更好吃。

▲最後有三個小甜點，中間有濃郁焦糖蘋果，旁邊的最中夾著爽口果凍，我最喜歡的則是旁邊柑橘內裡面的奶油非常滑順。

風景

▲搭乘九州觀光列車，沿途只要經過特別景點，車上服務人員就會介紹或廣播，這次搭乘或る列車同樣也有廣播提醒看看特別的景色。

中途可以下車欣賞美景

中間有停留一個車站，讓大家下去月台走走透透氣，這裡可以走到天橋，透過不同角度拍或る列車加上車站景色很美，然後列車人員會搖鈴提醒大家要上車了。

▲另外或る列車的服務人員服務態度都很棒，如果有需要拍照的話，也可以請列車上的人員幫忙拍照。

心得

這趟九州列車之旅真的很棒，有機會也希望能搭乘到其他九州特色列車，推薦大家來九州不妨安排來搭乘九州觀光列車，或る列車移動餐廳吃美食看美景的體驗超讚。

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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