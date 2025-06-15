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關渡宮拜媽祖必吃台式早午餐！清甜切仔麵＋蒜頭黑白切是標配

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

關渡美食推薦吃什麼？推薦關渡捷運站附近的「阿成切仔麵」，網路評價破千則4.1顆星，主打切仔麵以及黑白切等，從早上5點半開賣，只要到用餐時段就會看到人潮，以前小編家人去關渡宮拜媽祖，都會順道過來吃黑白切，價錢不貴口味不差，在地開賣也許多年，超人氣關渡知行路美食來分享給大家。

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▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲在北投知行路上，出捷運關渡站走路過來大約只要6分鐘就能抵達，從關渡宮走路過來差不多要9分鐘。

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

營業時間
綠色招牌還有點掉漆，邊間位置非常好找，附近還有家勝記油飯也算是在地人氣小吃之一，油飯常常都是很早就賣光了，營業時間從早上5點半賣到下午1點半，就是台式早午餐的概念。

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

黑白切滷味

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲首先在門口可以先點小菜，再去麵攤說要吃什麼麵，小菜有很多選擇，他們家就是那種黑白切很強的麵店，如果小菜不知道點什麼也可以問一下店員。

用餐環境

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲內用座位通常都要跟人家併桌，平日人潮沒那麼多倒是還好，假日加上拜拜人潮比較多，內用座位通常就是要等了。

菜單

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲主要就是麵食加上黑白切，餐點有陽春麵、切仔麵、榨菜麵、肉羹麵、餛飩麵、乾麵、米粉湯等等。

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲我通常都是點切仔麵，偶爾吃吃肉羹麵，因為我覺得主角就是黑白切，店家切好會直接端上桌，上面會貼上價錢。

豬肝

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲推薦可以點，喜歡吃豬肝的我，幾乎都不會錯過點起來；豬肝咬起來蠻軟Q好吃，調味稍微偏重一些，搭配切仔麵剛好。

黑白切
滷味我個人通常都還會點豬腳、生腸、豬肝、香腸、豆干等等，這天想說試試紅燒肉，所以也點了一份紅燒肉，滷味旁邊都會放著蒜頭。

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

豬腳

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲怕吃不完不然我很想點生腸，豬腳吃起來很入味，建議沾點辣椒更好吃，至於紅燒肉表現算是中規中矩，沒有特別突出，紅燒肉還是阿角紅燒肉好吃。

紅燒肉

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

切仔麵
想都沒想就點了切仔麵，湯頭清甜不會油膩，麵條簡單樸實很耐吃，如果不想要吃那麼樸素，也有其他麵食可以選擇，也有不少人點肉羹麵或是餛飩麵。

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

▲▼關渡超人氣阿成切仔麵。（圖／部落客darren提供）

整體心得
通常接近用餐時間人潮越多，就算是平日來吃也是人來人往不間斷，不愧是超人氣關渡美食，有點類似南部滷熟肉或是主打黑白切攤，算是小編私藏口袋小吃，來跟大家分享。

阿成切仔麵

地址：112台北市北投區知行路296號
電話：02－28583398
營業時間：05：30－13：30（周一二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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