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日治時代煎餅技藝延續！台南百年古早味每人每日限購兩包

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

台南伴手禮來推薦「連得堂餅家」，是日治時代創立的台南特產，隱藏在巷弄裡面，有不少人來到台南旅行，都會專程來買。每人限購兩包，有味噌、雞蛋煎餅等等，現場可以看到手工壓製煎餅。在網路、蝦皮等等都有連得堂餅家代購，價錢或許會貴一些些。

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位置

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲連得堂餅家就隱藏在崇安街巷弄內，快到時就看到不少人已經人手一袋，心滿意足地離開。

介紹
老闆赴日學習煎餅技術，以古董級煎餅機器純手工製作，所以每日產量有限。以奶油、麵粉融合糖、雞蛋、牛奶打製成麵糊，過程中不加一滴水，堅持使用老方法製作老味道，很受歡迎。

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲不少人來到這裡都會來看煎餅製作過程，傳承百年的煎餅老店看似簡單，但要賣那麼久一定是有兩把刷子。

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店內牆面上都有報章媒體介紹，不少電視節目也都有介紹過。

菜單
雞蛋煎餅和味噌煎餅每人每日限購兩包，其他口味煎餅需訂購，另外也有賣麻荖和椪餅等古早味點心。雞蛋煎餅以及花生煎餅價格調整為40元，菜單價格請依店家現場為主。

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲可以先試試桌上的味噌煎餅以及雞蛋煎餅，看看喜歡哪個口味再買。

品項

雞蛋煎餅

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲厚度較厚，吃起來脆脆的，越嚼越能感受到餅香。

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

味噌煎餅

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲厚度比較薄一點，吃起來是鹹香酥脆。

▲▼連得堂餅家》台南伴手禮藏在巷弄百年手工煎餅古早味台南小吃每人限購2包。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

連得堂餅家

地址：台南市北區崇安街54號
電話：06－2258429
營業時間：08：00－20：00、周六08：00－18：00（周日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 連得堂餅家 台南美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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