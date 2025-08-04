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盤點全台7家美式手抓海鮮！龍蝦魷魚白蝦堆成海鮮小山超澎湃

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@shrimp.mastertw、IG@sheepcho

文／ReadyGo

手抓海鮮起源自美國南方港口的新吃法，居民將當地盛產的小龍蝦、白蝦、螃蟹與牡蠣等新鮮海產，與玉米、馬鈴薯、花椰菜等食材一起烹煮，再放進袋中，以醬汁調味搖勻後倒在桌上，不使用餐具，而是直接用手抓著吃，豪邁的大啖海鮮。

從此之後，將整桶美味料理倒在鋪有防油紙的桌上，成為手抓海鮮品嚐前的必備儀式感。台灣人超愛吃海鮮，如此隨性的用餐模式，不僅能夠輕鬆享受美食，還適合多人聚會同樂，讓手抓海鮮在台灣各地掀起一波流行。今天推薦全台熱門的手抓海鮮餐廳，看看哪家的口味能征服你的味蕾。

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The Shrimp Daddy 蝦老爹美式海鮮
身為台灣第一間美式手抓海鮮餐廳，蝦老爹鮮明的美式風格，有許多藝人、籃球明星都是常客。主打美式傳統的敲敲海鮮，海鮮燙熟後，加入精心調製的獨家醬汁，滿滿的大白蝦、淡菜、帝王蟹腳、大龍蝦、章魚、蛤蠣等食材，放入超大的塑膠袋裡，充分搖晃入味。

最後直接倒在鐵盤上，堆成小山的海鮮光看就口水直流，再使用店家提供的槌子、剪刀等工具來輔助，食用起來更加方便。無論環境氛圍或餐點味道，都是三五好友聚餐享受，一同直呼爽快的好地點。

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／The Shrimp Daddy 蝦老爹美式海鮮

The Shrimp Daddy 蝦老爹美式海鮮

地址：台北市大安區光復南路180巷11號1樓
電話：02－27710910
營業時間：平日17：30～23：00／假日11：30～23：00

106 HARBOR 美式海鮮餐廳
離捷運信義安和站步行只要五分鐘，淺藍色調為主的外觀與店內裝潢，裝飾著與海洋主題相關的擺設，活潑卻不顯雜亂。招牌的手抓海鮮桶，可依照用餐人數靈活搭配，適合2至3人享用的海鮮桶雙人波龍海鮮桶，有波士頓活龍蝦、鮮甜大魷魚、大白蝦、紐西蘭淡菜、小牛腸、馬鈴薯、杏鮑菇、花椰菜、甜玉米等，用料毫不馬虎。

海鮮桶系列還可與伊比利戰斧豬排、庇里牛斯羔羊背、安格斯戰斧牛排任一搭配，尤其是安格斯戰斧牛排推薦必嚐，大家都戲稱是被手抓海鮮耽誤的戰斧牛排專門店。

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@thisway_foodie

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／106 HARBOR 美式海鮮餐廳

106 HARBOR 美式海鮮餐廳

地址：台北市大安區安和路一段127巷29弄13號1樓
電話：02－27097868
營業時間：平日11：30～15：30、17：00～21：30（周五至22：30／周六11：30～22：30／周日11：30～21：30）

Big Pier 大碼頭美式手抓海鮮餐廳
愛吃手抓海鮮的人應該都知道Big Pier 大碼頭美式手抓海鮮餐廳，位在桃園華泰名品城二期，海軍風鮮豔配色加上大面落地窗，採光非常好，用餐還會準備水手服圍兜，十分貼心。

主打桶裝手抓海鮮，滿滿一桶生猛海鮮傾盆而出，波士頓龍蝦、新鮮生蠔、當季螃蟹、白蝦、淡菜等一應俱全！龍蝦的部分會有專人來剪殼處理，你只需要盡情手抓爽吃海味。另外還有道地的美式創意料理、炸物拼盤、精釀啤酒等，是氣氛放鬆又能大快朵頤的聚餐好選擇。

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kidd___mixfoood

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kidd___mixfoood

Big Pier 大碼頭美式手抓海鮮餐廳

地址：桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城606室）
電話：03－2874545
營業時間：周一至周四11：00～21：00／周五至周日／例假日11：00～22：00

海岸線美式海鮮 台中麗寶店
海岸線美式海鮮是莫凡彼餐飲集團旗下的品牌，內部裝潢為美式海港風，營造出濱海歡樂氛圍，超大的龍蝦裝飾十分吸睛。風味手抓海鮮盤選用頂級新鮮食材、獨門調味配方，分成白蝦、花蟹、波士頓龍蝦手抓海鮮盤，可以按照喜愛再加購其他海鮮。

美味的秘方是主廚特製醬汁肯瓊醬，以番茄為基底，搭配醋和糖增添風味，襯托海鮮的鮮而不膩，將美味提升到另一層次！

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／海岸線美式海鮮 台中麗寶店

海岸線美式海鮮 台中麗寶店

地址：台中市后里區福容路201號二期C區2樓
電話：04－25582397
營業時間：平日 11：00－21：30（周五至22：00）、假日 10：30－22：00（周日至21：30）

炭火俱樂部 Charcoal BBQ Club
超大的深黑色招牌相當顯眼，還附設免費停車場，距離台中三井OUTLET不遠。以炭烤料理為主的美式餐廳，也推出手抓海鮮桶，超大一桶鮮美的蝦子、扇貝、淡菜、德國香腸、玉米、花椰菜等，搭配香濃的調味料，濃郁鮮味、口感層次分明，價格超級實惠。在這裡炭烤、炸雞、海鮮、蔬菜樣樣齊，想吃什麼就點什麼！整體氛圍熱鬧放鬆，是親友相聚、餐會活動的好選擇。

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sheepcho

炭火俱樂部 Charcoal BBQ Club

地址：台中市沙鹿區中山路450號
電話：0909－586790
營業時間：平日17：00～21：30／假日12：00～14：00、17：00～21：30（周一公休）

掱漁美式手抓海鮮
清爽的白色裝潢點綴上老闆精心收藏的公仔，用餐環境不大但生意很好。菜單從超值個人餐到多人份的綜合海鮮套餐，超熱門的波士頓龍蝦海鮮桶，有波士頓龍蝦一隻、白蝦、章魚、帆立貝、生食級干貝、大草蝦、玉米、杏鮑菇、馬鈴薯、花椰菜、德式香腸，還贈送任選飲料兩杯。

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bc66666

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@starfoodsky

掱漁美式手抓海鮮

地址：台南市南區健康路二段279號
電話：0965－346762
營業時間：平日17：00～23：00 ／假日11：00～14：00，17：00～23：00（周三公休）

蝦桶 Shrimp Master 手抓海鮮餐廳
非常有設計感的船艙造型門面，蝦桶手抓海鮮餐廳在高雄前金區的自強三路與允文街交叉路口，高捷中央公園站步行約10分鐘就可抵達。超霸氣的手抓海鮮，老闆在食材和份量上完美展現高雄人的豪邁。

有海參、白蝦、干貝、花枝、淡菜、帆立貝之外，還搭配玉米、花椰菜、鵪鶉蛋、德國香腸、馬鈴薯、菇類等，美式吃法配上泰式風味，三款獨家調味任選，還可以加點整隻的波士頓龍蝦及帝王蟹，一次通通上桌超澎派，最適合多人歡聚分享。

▲▼推薦7家全台手抓海鮮餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@shrimp.mastertw

蝦桶 Shrimp Master 手抓海鮮餐廳

地址：高雄市前金區自強三路224號
電話：07－2157159
營業時間：平日17：30～22：00／假日11：00～14：00、17：30～22：00（周二公休）

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