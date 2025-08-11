ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
桃園冰店路跑地圖！澎湃冰料自助吧任挖、拜訪70年老字號綿綿冰

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

炎炎夏日就是要來碗透心涼的冰才對味！這次幫大家精選了中壢4家特色冰店，從創意系冰品到復古迷你冰磚、再到期間限定的夏日冰城與70年老字號芒果冰，每一家都超有記憶點、吃完還會想再回訪！快把這篇收藏起來，周末來場中壢冰品小旅行！

三年愛班
黑糖牛奶雙拼超有創意！如果你熱愛豆花和黑糖冰沙，那絕對不能錯過中壢人氣甜品店－三年愛班。招牌「黑白配冰沙」以黑糖與牛奶雙拼冰沙為基底，中層是細緻滑嫩的手工豆花，底層還能自由搭配三種配料，打造你專屬的一碗消暑甜點。

冰沙的口感綿密細滑，和綿豆花完美融合，每一口都吃得出傳統工法的堅持，無論是Q彈的芋圓、彈牙的黑糖粉粿、香脆的花生還是甜而不膩的紫薯圓，每一款配料都用心製作、誠意十足，讓整碗冰層次豐富、口感滿分。

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

圖／ReadyGo

許多回訪客更大讚外帶盒的設計貼心，即使外帶回家，冰沙依然不易融化，口感依舊清爽有感。內用的環境整潔明亮、氣氛舒適，且鄰近有室內停車場，即使地點較隱密，也依然吸引許多老饕專程造訪，無論你選擇在店內細細品味，或是外帶回家慢慢享用，三年愛班都能帶來一碗讓人回味無窮的夏日冰品，是那種吃過一次就會想再訪的在地甜點店。

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

圖／ReadyGo

三年愛班

營業時間：12：00－20：00（周一公休）
地址：桃園市中壢區中山東路四段11號
電話：0981－239135

頂好芋仔冰
藏在民宅裡的 50 年古早味清涼回憶，你有多久沒吃過記憶中的「芋仔冰」了？在桃園平鎮，有一間連在地人都差點錯過的低調冰店，藏身於看似普通民宅中，卻悄悄傳承了50年的古早味。這家冰店沒有華麗招牌，甚至乍看之下會讓人以為走錯了地方，但只要你推開門，就會發現它是許多桃園人「夏天的專屬回憶」。

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

圖／ReadyGo

店裡主打的迷你冰磚一盒六顆，每顆大小剛好入口，口感介於冰沙與冰淇淋之間，吃起來清爽不膩，讓人一口接一口停不下來，最受歡迎的口味包括芋頭、桂圓、百香果、綠豆與酸梅，每一種都吃得出天然原料的真實風味。

雪泥冰系列則是另一個亮點，綿滑細緻的質地比一般綿綿冰更清淡自然，甜度不高不膩口，完全沒有一般冰品的人工香精味，吃完嘴裡只留下清爽與滿足。雖然店面外觀就像普通民宅，但老闆和第二代接班人都非常親切熱情，讓人感受到濃濃的人情味。

即便只有幾張桌椅簡單內用，也依然吸引老客人回流，有些人甚至夏天固定來這裡買上幾斤冰磚囤在冰箱慢慢吃，頂好芋仔冰的魅力就在於它的樸實與純粹，不靠包裝取勝，只靠味道說話，如果你夏天剛好在平鎮，附近可以順遊老街溪、新勢公園或義民廟，吃完冰再散步走走，就是一趟最在地也最舒服的夏日小旅行。

頂好芋仔冰

地址：桃園市平鎮區育達路169號（育達高中正對面）
營業時間：07：00－22：00（不定公休）
電話：03－4933507

鉅大冰城
三層樓冰店，自助配料太爽快！在桃園平鎮，有一間夏天一到就會大排長龍的冰品傳奇，從民國72年開業至今已經超過40年，是在地人口中「每年只營業一半的冰店」，更是無數中壢、平鎮人從小吃到大的夏季儀式感，這樣的堅持也讓每年春夏，許多老顧客就會自動報到，把它當作解鎖夏季的第一站。

而且這家冰店不是普通的小店鋪，店面橫跨兩戶、內用區有三層樓座位，一樓是點餐區與自助吧，二三樓則是舒適明亮的冷氣用餐空間，連洗手台、廁所都貼心設置，完全是為了高人潮設計的冰品王國。

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

圖／ReadyGo

鉅大冰城最具特色的，就是它的自助吧台，從傳統豆類、粉粿、芋圓、仙草、愛玉、杏仁凍，到各式果凍、蜜餞，再到新鮮水果如芒果、西瓜、火龍果、鳳梨、香蕉等等，選擇多到像逛水果攤，每樣都乾淨新鮮、色彩繽紛，讓人看得眼花撩亂、每次都忍不住「什麼都想夾一點」。

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

圖／ReadyGo

這裡不只是冰好吃，用餐環境也很加分。三層樓的座位區冷氣開放、空間寬敞，無論是家庭、朋友聚餐，還是下課學生揪團來吃冰，都很適合，旁邊還貼心附設洗手台，不會讓你沾得滿手都是糖水找不到地方清洗，整體動線與服務都設計得非常周到。

無論你是第一次造訪還是老主顧，夏天不來鉅大冰城，總覺得少了什麼，那種端著一碗料滿到快溢出、邊吃邊笑的幸福感，就是這間冰店40年來不變的魅力。如果你也準備開啟今年的清涼儀式，那就出發去鉅大冰城！

鉅大冰城

地址：桃園市平鎮區民族路105號
營業時間：12：00－22：00／夏季（約4－10月）營業（非夏季休息）
電話：03－4925907

中壢榕樹下綿綿冰
70年老字號冰店，在地人從小吃到大的古早味冰品，說到中壢人心中最懷念的夏日味道，多數人都會提起這間隱身於榕樹下的綿綿冰老店。是不少中壢人從小吃到大的記憶，每到夏天，店前總是排滿人潮，這份傳統冰品的純粹與堅持，正是它歷久不衰的魅力。

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

圖／ReadyGo

榕樹下綿綿冰最大的特色，就是那種入口即化、細緻如錦的冰體口感，不像一般的剉冰或雪花冰，這裡的冰是以傳統技術反覆打磨製成，完全感受不到冰顆粒，吃起來滑順綿密、毫不刺激牙齦，除了口感出色，冰品的原料選用也非常講究，不添加人工香精，依然能保有濃郁香氣與天然甜味。

▲▼夏日冰品地圖！4 間桃園超人氣冰店。（圖／ReadyGo）

圖／ReadyGo

榕樹下綿綿冰的地點離中壢火車站不遠，步行約8分鐘可抵達，吃完冰也可以順路去附近走走，像是中平路故事館、老街溪河濱公園，都是不錯的散步小景點。這家老店的存在證明了在速食與流行變化快速的時代裡，有些味道依然能憑藉品質與情感留下來，而榕樹下綿綿冰正是其中之一，如果你還沒吃過這碗傳承70年的古早味綿綿冰，那麼這個夏天絕對值得安排一趟中壢冰品巡禮，親自來感受它的魅力。

中壢榕樹下綿綿冰

地址：桃園市中壢區中山路83號（或原創始中山路6號）
營業時間：約09：00－22：00（平日）、假日延至23：30或午夜（依季節調整為準）
電話：0954－147687 ／ 0985－459755

桃園冰店常見問題

CP值最高的中壢冰店是哪間？
 一定要去「鉅大冰城」！三層樓的冰店自助區配料隨你裝，選擇障礙直接爆發，裝一輪最保險！重點是夏天才營業，想吃可要把握！

哪一家冰店最適合芒果控？
 絕對是中壢火車站附近的榕樹下綿綿冰！他們的「超級芒果爽」層層堆疊像座芒果山，新鮮芒果、芒果冰、煉乳、芒果綿綿冰一次滿足你！

頂好芋仔冰推薦什麼口味？
 頂好芋仔冰是超過50年的巷弄老冰店，主打懷舊風迷你冰磚，一盒六顆，每種口味都滿滿童年味道。推薦芋頭口味和桂圓冰！另外酸梅、花生、鳳梨等也都很經典。

桃園親子景點推薦｜『 Wabo Wabo冒險水樂園』2025最新攻略，九大氣墊戲水區暑假限定快閃！

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 桃園美食 美食雲 桃園冰品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

