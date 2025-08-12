桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定！3米高熱浪滑水道超刺激

首圖／ReadyGo

暑假想帶孩子去玩水消暑，卻不想舟車勞頓跑海邊？桃園市區就有最新潮的水上樂園「Wabo Wabo冒險水樂園」！本文將帶你深入了解園區內豐富設施、營業資訊、票價優惠及交通攻略，輕鬆規劃一場親子玩水的一日遊。

Wabo Wabo冒險水樂園

Wabo Wabo冒險水樂園是桃園市區最新的大型氣墊水上樂園，以美式潮流與怪趣造型打造九大戲水區域，從可愛風到刺激挑戰通通有，適合大小朋友一同玩樂。

經典滑道設施

首先推薦的是三個絕對不能錯過的「經典滑道設施」：熱浪滑水道、深海章魚灣和海盜樂灣。熱浪滑水道高達三米，速度感十足，孩子一滑再滑完全停不下來。

粉紅巨型章魚氣墊

緊接著的深海章魚灣則是人氣最旺的拍照熱點，粉紅巨型章魚氣墊和香蕉船讓大人也忍不住多拍幾張照片。海盜樂灣的設計融合乾濕設施，不管是從滑梯衝下來還是搭橡皮艇漂移，都有種小冒險的感覺，是小孩眼中最酷的一區。

親子互動競技區

必來「親子互動競技區」，這裡設有水波足球、水花排球與泡泡乾冰區，非常適合全家一起同樂。水波足球場有遮陽設計，大人小孩混齡對踢也不怕曬傷；水花排球更是讓爸媽找回青春的秘密基地，一邊濕身一邊爆笑超療癒。

玩了一整圈後，大家的體力幾乎快見底，我們點了一份彩虹雪花冰，沁涼入口的瞬間，簡直就是對辛苦滑水一整天的犒賞。

本園區以氣墊設施與淺水池為主

建議自備換洗衣物、毛巾與防曬用品，方便舒適享受戲水時光。想增加玩水樂趣，別忘了帶上水槍參加園區熱鬧的水槍大戰！為維護園區整潔，禁止攜帶外食，如有餐點請於入口處休憩區用餐完畢再入園。

Wabo Wabo冒險水樂園



地點：桃園市桃園區同安街860巷66號（原大魯閣賽車道旁）

營業時間：2025年6月21日至9月30日，每日09：00－21：00（最後入園時間19：00）



票價資訊



門票：450元（未滿三歲免費入場）

停車資訊：專屬收費停車場（當日最高100元）

設施提供：免費更衣室、沖洗區、吹風機

