ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定！3米高熱浪滑水道超刺激

▲▼桃園親子景點推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

暑假想帶孩子去玩水消暑，卻不想舟車勞頓跑海邊？桃園市區就有最新潮的水上樂園「Wabo Wabo冒險水樂園」！本文將帶你深入了解園區內豐富設施、營業資訊、票價優惠及交通攻略，輕鬆規劃一場親子玩水的一日遊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

Wabo Wabo冒險水樂園
Wabo Wabo冒險水樂園是桃園市區最新的大型氣墊水上樂園，以美式潮流與怪趣造型打造九大戲水區域，從可愛風到刺激挑戰通通有，適合大小朋友一同玩樂。

▲▼桃園親子景點推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

經典滑道設施
首先推薦的是三個絕對不能錯過的「經典滑道設施」：熱浪滑水道、深海章魚灣和海盜樂灣。熱浪滑水道高達三米，速度感十足，孩子一滑再滑完全停不下來。

▲▼桃園親子景點推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

粉紅巨型章魚氣墊
緊接著的深海章魚灣則是人氣最旺的拍照熱點，粉紅巨型章魚氣墊和香蕉船讓大人也忍不住多拍幾張照片。海盜樂灣的設計融合乾濕設施，不管是從滑梯衝下來還是搭橡皮艇漂移，都有種小冒險的感覺，是小孩眼中最酷的一區。

▲▼桃園親子景點推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

親子互動競技區
必來「親子互動競技區」，這裡設有水波足球、水花排球與泡泡乾冰區，非常適合全家一起同樂。水波足球場有遮陽設計，大人小孩混齡對踢也不怕曬傷；水花排球更是讓爸媽找回青春的秘密基地，一邊濕身一邊爆笑超療癒。

▲▼桃園親子景點推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

玩了一整圈後，大家的體力幾乎快見底，我們點了一份彩虹雪花冰，沁涼入口的瞬間，簡直就是對辛苦滑水一整天的犒賞。

▲▼桃園親子景點推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

本園區以氣墊設施與淺水池為主
建議自備換洗衣物、毛巾與防曬用品，方便舒適享受戲水時光。想增加玩水樂趣，別忘了帶上水槍參加園區熱鬧的水槍大戰！為維護園區整潔，禁止攜帶外食，如有餐點請於入口處休憩區用餐完畢再入園。

Wabo Wabo冒險水樂園

地點：桃園市桃園區同安街860巷66號（原大魯閣賽車道旁）
營業時間：2025年6月21日至9月30日，每日09：00－21：00（最後入園時間19：00）

票價資訊

門票：450元（未滿三歲免費入場）
停車資訊：專屬收費停車場（當日最高100元）
設施提供：免費更衣室、沖洗區、吹風機

桃園一日遊｜出國前最強玩法！中壢夜市吃飽飽、入住電競旅館、機場旁喝咖啡賞飛機

【你可能也想看】

►人氣IP快閃店清單！嚕嚕米限定特展　還有柯南、排球少年
►高雄TOP7親子行程！登遊艇穿梭壯觀輪船軍艦　鐵道館軌道模型
►特搜馬祖5大療癒行程！漫步「迷你奈良」餵鹿看海、走進古老石城

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 桃園旅遊 水樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

推薦閱讀

盤點三峽3間北大學生愛吃麵店！手工扯麵Q彈吸湯、老虎麵辣勁十足

盤點三峽3間北大學生愛吃麵店！手工扯麵Q彈吸湯、老虎麵辣勁十足

台中南屯「必比登推薦」美食一日遊！古早味燒肉粥、爆汁生煎包

台中南屯「必比登推薦」美食一日遊！古早味燒肉粥、爆汁生煎包

阿里山避暑一日遊懶人包！翠綠梯田旁享受午茶時光　還有鄒族料理

阿里山避暑一日遊懶人包！翠綠梯田旁享受午茶時光　還有鄒族料理

紅眼航班旅客救星！桃機「彈性時租」電競旅館　補眠超方便

紅眼航班旅客救星！桃機「彈性時租」電競旅館　補眠超方便

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

新竹縣市15家美食入選必比登

新竹縣市15家美食入選必比登

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林必比登推介名單出爐

觀音瀑布門票降價　6種人免費

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

楊柳逼近！明天「大稻埕煙火」取消

北中南4城市19家掉出必比登

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

苗栗350坪「波感溫室」試營運

新北市15家入選必比登推介

熱門行程

最新新聞更多

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園最新「大型氣墊水樂園」夏季限定

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

新竹縣市15家美食入選必比登

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

有飲全新小飛象聯名開跑

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366