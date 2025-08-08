福隆一日遊地圖先收藏！開嘟嘟車穿越隧道看海、吃福隆便當創始店

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo



夏天就是要衝海邊！這篇幫你規劃好福隆一日遊的完美行程，從視覺到味覺、從經典到新潮，照著玩絕對不踩雷！

福隆沙雕季

迪士尼百年仲夏歡樂祭，每年夏天最令人期待的福隆沙雕藝術季，今年以「迪士尼百年慶典」為主題，整個沙灘被變成動畫場景！米奇、獅子王、史迪奇、魔髮奇緣，共超過 80 位經典角色現身沙雕，精緻細節超級驚人，現場氛圍直接喚醒童年回憶，讓人邊拍邊讚嘆！

圖／ReadyGo

福隆沙雕季

地址： 新北市貢寮區福隆街40號（福隆海水浴場）

營業時間： 平日 08：00－19：00，假日延長至 19：30

時間： 2025／5／24～9／30

票價： 全票220元、優待票145元、敬老票110元

小提醒：建議傍晚入園，夕陽＋沙雕超好拍

宜隆福隆便當創始店

經典八菜、記憶中的味道，來福隆沒吃便當根本白來！這家福隆便當創始老店，用木盒裝載的是一份熟悉的情感：滷肉、香腸、雞捲、高麗菜、豆干、滷蛋，一開蓋香氣撲鼻，手工溫度吃得出來。素食選擇也非常清爽有層次，令人意外的美味。

圖／ReadyGo

宜隆福隆便當創始店

地址： 新北市貢寮區福隆街5號

電話：02－24991627

時間： 平日 09：00－18：00、周末08：00－18：30

建議： 可提前電話預訂，熱門時段常秒殺

古道情懷鐵馬出租

開嘟嘟車穿越舊草嶺隧道看海＋跨縣冒險，從新北騎車到宜蘭只要 30 分鐘？租一台亮眼的黃色電動嘟嘟車，直接開啟冒險模式！騎進舊草嶺隧道內部，沿途投影藝術與燈光設計超有趣，穿過分界點瞬間抵達宜蘭，海景與火車相伴，彷彿進入動畫世界。拍照打卡點超多，風景療癒又壯觀！

圖／ReadyGo

古道情懷鐵馬出租

地址： 新北市貢寮區荖寮街2之1號

價格： 嘟嘟車三人座 700元 / 1.5 小時

時間： 08：30－18：00（建議15：30 前出發較舒適）

現場附免費停車場，工作人員超親切、服務滿分

九號咖啡石城館

最夢幻海景咖啡廳，旅程尾聲來點慢活時光，九號咖啡石城館絕對是最佳選擇！面海而建的二樓座位區超搶手，整面玻璃窗＋龜山島海景，讓人一秒放鬆。海陸雙拼沙拉口味清爽、份量剛好，搭配木質裝潢與陽光灑落，根本雜誌封面等級的景色。店家也提供租借單車的服務，想從宜蘭頭城開始玩回福隆也沒問題！

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

九號咖啡石城館

地址： 宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6

營業時間：10：00－17：00

建議： 想拍照打卡，務必提前預約二樓

福隆一日遊 FAQ



Q1：不會開車可以完成這趟行程嗎？

A：建議搭乘台鐵至福隆站，步行可至便當店與沙雕季。嘟嘟車與咖啡廳建議共乘或包車會較方便。

Q2：沙雕季需要買門票嗎？

A：需要，現場購票為主，也可提前查詢是否開放線上預約。

Q3：推薦幾點出發？

A：上午 10：00 抵達福隆最理想，中午吃便當、午後租車探索、傍晚沙雕＋咖啡收尾剛剛好。

Q4：嘟嘟車會難開嗎？

A：非常簡單，店家有提供教學與試駕，新手也能輕鬆上手！

沙灘、便當、嘟嘟車、海景咖啡一次打包，這就是最「福隆」的夏日儀式感！跟著這份行程來玩，不用煩惱安排，直接享受最Chill的海邊小旅行！

宜蘭景點｜2025龜山島登島玩法全攻略！本篇快收藏！讓人讚嘆大自然的巧奪天工

