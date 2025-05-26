挑高圓頂油畫融入大理石雕刻！開箱「霍華德城堡」藏骨董長廊

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

位於約克市區東北方半小時車程的霍華德城堡（Castle Howard）並不是像溫莎城堡或者倫敦塔那樣的「城堡」，而是一座17世紀末動工、1811年完工的豪華鄉村別墅，由霍華德家族所有。這城堡是我超愛的約克郊區景點，可以由火車站附近搭乘公車，雖然班次少了點但很好安排。城堡的導覽內容有中文，裡面的裝潢富麗堂皇、非常典雅，有不少藝術品，是我在歐洲參觀過數一數二的豪宅。除了城堡內部，周遭的公園也非常有名。

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霍華德城堡簡史

霍華德家族自16世紀末就藉由聯姻的方式取得城堡目前的土地，直到17世紀末才開始興建目前看到的城堡建築，最後一個完成的工程是導覽尾聲會參觀的長廊。因為歷時超過1世紀，更換過建築師，風格也沒有完全一致，介於巴洛克跟古典的希臘風格，蠻奇妙的。

城堡落成後曾經盛極一時

19世紀英國如火如荼的拓展火車路線時，附近還有屬於這城堡的火車站呢！不過要維護這豪宅所費不貲，它也曾經疏於修繕而沒落一陣子。目前的城堡是於1950年代對外開放，早前才經歷過大火，想必是長期的修繕告一段落之後才轉型為觀光景點，它雖名為城堡，實則為顯貴的豪宅，與英國王室並無關係。

交通方式

請用Google Maps查看路線詳情與站牌位置，約克市區的站牌離火車站約7－10分鐘步行距離，不是在車站。路線為Castle Line，往Malton，於Castle Howard garden centre下車，搭乘時間約1小時，上車後跟司機買票。班次不多，錯過就要等很久，建議到城堡後先確認時刻表。且行前請先確認天氣，如當天天氣惡劣（例如我遇到黃色警報），公車可能會取消。抵達城堡前要通過一小段樹林，狂風驟雨下蠻危險的。

霍華德城堡重點展間

進入城堡內部後，想置放東西的話可以詢問工作人員，通過這邊的大門後就開始參觀行程。第一個展區是瓷器收藏區，保存了眾多歐洲精品瓷器，如此豐富的展品想必耗費不少財力。除了瓷器，這邊還擺放不少家族成員的肖像。

通過上述區域後會先經過私人生活區域，就是有兩三間非常高雅的房間，讓我印象深刻的不是華麗的內部，而是這些房間的設施蠻新穎的，應該有整修過蠻多次的。

之後會經過一個長廊區域再通往大廳

這骨董長廊擺放許多希臘或羅馬雕像，是18世紀的家族成員到義大利一帶旅遊時帶回戰利品，可見他們當時確實財力驚人！

霍華德城堡的大廳（Great Hall）是參觀的高潮

這個挑高的大廳與上方的圓頂於18世紀初期動工、主要畫家是義大利的Giovanni Antonio Pellegrini，滿是大理石雕刻與精彩的希臘神話油畫，精采程度會讓人驚嘆連連。這邊的主題不外乎希臘神話、四季、四元素（空氣、火、水、土）、地球的洲等等。大廳上方的圓頂與其他區域於1940年遭受祝融之災、花了好一段時間整修，所以我們看到的不是最原始的樣貌，壁爐上方的火神畫像甚至直到21世紀初期才完成修復！

霍華德城堡另一個參觀重點是公共區域

就是會客室、餐廳等等的地方，陳列了超多油畫，只是無法近距離欣賞，有些看起來像是林布蘭或者加納萊托的作品。另一個讓人印象深刻的就是壁紙，有緋紅色、綠松石等等高貴又耐看的顏色，搭配骨董家具與價值不斐的藝術品，值得好好駐足。

順路經過一個角落房間就會來到一個長廊，這邊已經是導覽的尾聲了，擺放許多書籍、樂器之類的東西，還有懸掛油畫跟照片。通過長廊就會到最後一個展間：城堡的禮拜堂。

城堡的禮拜堂是最後一站

這邊屬於早期建築的西翼、原本用途是餐廳，在19世紀後期經過大幅改建、作為城堡的禮拜堂。牆面與天花板的幾何雕花很細緻，還可以看到家族的簡寫。

參觀完禮拜堂之後就可以去花園逛逛

但我覺得動線很奇怪，這一天在城堡入口處寄放雨傘與包包，結果參觀於禮拜堂之後找不到回到入口的路線，只好繞到城堡外面、草草拍幾張照片，再繞回去入口拿我的東西。如跟我一樣有置放物品在入口，建議詢問服務人員參觀結束後如何回到那邊拿東西。入口通常會有人巡視，東西多的話也可以請他們協助置放，參觀時可能會用到耳機，記得帶在身上！

霍華德城堡公園

推薦在風和日麗時去四風亭（Temple of Four Winds）走走，巴士站牌附近也可以看到「The Walled Garden」的指標，看官網的照片是個花草扶疏的區域，應該蠻美的，到城堡後也可以跟遊客服務中心要張地圖、請他們推薦散步地點。單城堡建築就需要1－1.5小時，由遊客中心走到城堡也需要約10分鐘，如果打算好好逛逛花園，建議抵達後搭乘3－4小時後的公車回市區，強烈建議抵達後先決定要停留多久、搭幾點的車回去，公車班次蠻少的。

▲占地廣大，即使城堡建築不開放還是可以參觀花園，但票價不便宜。



心得

雖然參觀霍華德城堡那天是我在英國最悲慘的時刻，遇到黃色的天氣警戒，傘一打開就壞了，想回市區時公車停駛、只能搭乘Uber，但還是無損於我對它的評價。雖然這邊遠了點，由市區來回就耗掉兩小時的車程，但城堡內部美輪美奐又不失典雅，不會讓人感到過度浮誇，遊客也不多，是我超推薦的約克郊區景點。

霍華德城堡

地址：Castle Howard, York YO60 7DA英國

開放時間：城堡建築只於3月底到11月初開放，建議於10：00－14：00入場

票價：£ 22–33，會因日期、場次跟是否於官網購買而略有差異

官網：https://www.castlehoward.co.uk/

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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