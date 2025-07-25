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馬來西亞最大「霸王茶姬門市」開箱！古風水上茶館四周湖景環繞

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

來自中國雲南的茶飲品牌「霸王茶姬」，在馬來西亞擁有超過百間分店，其中古晉馬中友誼公園這間門市，據說是馬來西亞佔地最大的分店，古色古香的環境相當特別。推薦必點招牌伯牙絕弦，品牌設計、杯具包裝都很有自家特色，有經過可以買一杯嚐鮮！

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介紹＆外觀
霸王茶姬是來自中國雲南的茶飲品牌，全世界已有超過6,000間門市，據點除了遍佈全中國各省外，海外的新加坡、馬來西亞、泰國都喝得到，目前還未進駐台灣。霸王茶姬在古晉共有三家分店，我們這趟是被在地人帶來「馬中友誼公園」的分店，主要是因為環境非常漂亮，雖然不是多數觀光客來到砂拉越會來參觀的景點，但環湖的環境相當優美，加上古色古香的中式建築，會有瞬間來到中國江南的錯覺。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

當地人表示原本這棟建築物就是開茶館，但生意一直沒有很好，霸王茶姬約兩年前進駐後，帶來大量客人，不僅很受到古晉年輕人喜愛，很多遊客也會專程前往。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

環境

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲點餐流程和台灣多數飲料店是一樣的，先至櫃台點餐、結帳，接著等叫號取餐。店員數非常多，可見尖峰時段生意肯定很好。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲室內冷氣開很強，舒服到讓人坐下來就捨不得離開。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲在地人表示現在霸王茶姬有點像是茶飲界的星巴克，很多人會來喝茶聊天、用電腦工作，這跟台灣手搖飲大多是外帶喝的習慣就很不同了。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲天氣涼爽的時候可以坐在戶外區，一邊喝茶一邊欣賞美麗的湖畔景色。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
分成鮮奶茶、鮮沏茶、鮮果賦三大類，冰塊甜度都可自由調整，中杯和大杯則有2元馬幣價差。賣最好的絕對是招牌「伯牙絕弦」，連我這個平常不愛喝飲料的人，都聽過這個名字，但店員說店內賣最好的是「花田烏龍」。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲在地人表示用app點餐會比較便宜。

品項

伯牙絕弦－13.9元馬幣
如果是以原價購買的話，這樣一杯換成台幣要100元左右，實在是有點貴。伯牙絕弦是以茉莉雪芽為基底，搭配牛奶製成的奶茶，官網表示累積銷量突破6億杯。我點微糖、少冰，喝起來的甜度不會太重，喝起來的味道很像是茉香奶綠，茶香、奶香蠻平衡的，兩者的味道都很夠，但我不確定裡頭有沒有加奶精或奶油，因為我和同行另一位朋友喝完不久就拉肚子了，不是不舒服的那種，概念就像早餐店大冰奶。

包裝
杯子很厚，還有個塑膠杯蓋，更酷的是杯蓋底下有封膜，掀開杯蓋的洞無法直接喝，要用吸管戳破封膜才能喝到飲料。吸管也經過特殊設計，是用三個小吸管組成，據說是因為這樣流速更慢，可以品嚐更多茶香。

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼CHAGEE 霸王茶姬 馬來西亞最大水上漂浮屋門市。（圖／部落客周花花授權提供）

▲包裝也是霸王茶姬的特色之一，會用保冷袋裝飲料。

CHAGEE 霸王茶姬 @ Taman Sahabat, Kuching

地址：Taman Sahabat, Jalan Song, 93350 Kuching, Sarawak, 馬來西亞
電話：＋60 12－874 5083
營業時間：10：00－22：00（周五、六營業至22：30）

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