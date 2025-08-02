天然山泉戲水池＋森林裡喝咖啡！南投消暑勝地還有規劃熱水淋浴間

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

南投玩水景點推薦「岸境濕地莊園」，位在景點豐富的南投埔里，擁有豐富的水資源，還能欣賞大自然生態。可以參與導覽解說，同時也有美味的餐廳，很適合親子同行。

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停車資訊

▲開車導航即達，園區備有戶外停車場，開車停車都很方便。

門票資訊

▲岸境濕地莊園入園門票120元，但可以全額折抵，未滿三歲免費入園，停車後別忘了先到櫃台去買門票。

園區地圖

▲岸境濕地莊園有花園、溪流、濕地和親水區，園區備有停車場、戲水區，也有洗手間和用餐區。

生態導覽活動

岸境濕地莊園的生態導覽是需要先預約的，體驗200元每人會有專人帶領，漫遊濕地、探索大自然生物。不同的季節，會有不同的生物，有機會能看到蝴蝶、獨角仙和螢火蟲。

園區環境

蝴蝶吊橋

到處綠意盎然，散步莊園、聆聽溪流的聲音，感覺很棒。綠林裡還有一條木橋可以抬頭賞蝶，吊橋隨著晃動可以讓橋上設置的蝴蝶飛舞起來，是很有特色的藝術裝置，結合大自然之美。

山泉戲水池

假日的岸境濕地莊園非常熱鬧，這一區是岸境濕地莊園的戲水泳池，據說是引進南投埔里天然的桃米山泉水，戲水泳池設計的好美，結合溪流的樣貌，周圍有石頭、綠樹，也很像在野溪裡玩。

▲建議要來玩水的朋友，可以自備水槍、玩水玩具、換洗衣物等。

▲埔里大自然園區蚊蠅眾多，記得一定要防蚊。

▲戲水池很安全，水深不深，當天很多小朋友在這裡玩水。

野溪生態池

戲水池旁是一條天然的野溪生態池，景觀優美，生態豐富，還能聽到涓涓水流聲。溪流步道不平穩，有高低起伏，還有石頭，建議要來這區玩的朋友，要穿好走的鞋，或是向園區租借雨鞋，比較不會受傷。

熱水淋浴間＆更衣室

▲環境乾淨寬敞，提供熱水和沐浴乳可以洗澡，盥洗台旁還有吹風機，很完善。



咖啡館

餐廳是一座森林小屋，從戶外欣賞，給人一種童話故事的氛圍。室內寬敞明亮，布景溫馨有質感，座位數多，有大型桌子，也有窗邊高腳椅，角落的電視也介紹著岸境濕地莊園的玩樂攻略。

菜單

▲品項豐富多樣化，提供輕食可頌、拖鞋堡、鹹派和薄餅披薩，也有咖哩飯系列、咖啡、氣泡飲和各式甜點。

▲簡單點了杯子蛋糕和一杯鮮奶茶，糕點味道不錯，飲料清涼甜滋滋。

心得

岸境濕地莊園是埔里桃米一處玩水生態勝地，園區舒服乾淨，能親近大自然，還能戲水放電，夏天來這裡很消暑！還可以用餐喝下午茶，可以用門票全額折抵，很值得。聽說生態導覽很有趣，有機會再訪的話也想參與看看。

岸境濕地莊園

地址：南投縣埔里鎮種瓜路5號埔里桃米

營業時間：周五、六、日10：00－19：00

電話：0932－309313

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