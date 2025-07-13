信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs　包含143道菜色＋42款飲品

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

信義區吃到飽來推薦吃這家「NAGOMI雅 新光A8店」！欣葉集團旗下Nagomi和食饗宴二店，延續欣葉連鎖一店一主題，第二家主題店嚴選京都四大百年老舖美食料理，並透過日本空間設計大師下村伸打造場域，讓吃到飽Buffet延伸出沉浸體驗。餐期分別是午餐11：30－15：00、晚餐17：30－21：30兩個時段，晚餐時段可以用餐4個小時，完全呼應新品牌慢和食的寓意。

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位置＆停車資訊

位於新光三越A8館，出捷運板南線市政府站3號出口，走路大約5分鐘就能抵達。新光三越A8館有提供汽車及機車停車位，汽車收費標準為50元／半小時，機車收費標準為10元／半小時。 當日消費滿額可享免費停車優惠，最高上限為4小時。

價格



環境

用餐環境取材自平安京貴族宅邸寢殿造建築精神，透過日本空間設計大師下村伸打造一處融合光影流動、風物季節的沉浸式場域。以自助吧取餐區為舞台中心，周圍迴廊式配置如貴族宴席座位，用餐空間寬敞舒適。座位使用和服腰帶來裝點，並且將西陣織質感融入牆面以及隔間，天花板則是取漆器蒔繪為靈感，有如置身在日本京都高檔會席料理餐廳。

自助吧

光影螢幕加上竹子背景裝置有夠吸晴，自助懷石Buffet主要就是圍繞著主舞台一圈，有生魚片、壽司、海鮮、前菜、炸物、烤物、湯品、甜點等等。

生魚片區

▲一字排開生魚片現點現切，欣葉他們家的海鮮生魚片一直都是強項之一，所以通常這裡會擠滿許多人，很受歡迎。

炙燒握壽司

▲每次限取3貫，推薦干貝千萬別錯過！我拿了不少次，後來怕吃不下，拜託握壽司師傅幫我醋飯放少一點。

握壽司手卷區

這裡推薦必吃最中餅丰盛壽司，以酥香最中餅為器，盛裝當日現流漁獲，有甜蝦、鮪魚、鮭魚卵等等，色彩繽紛就像珠寶盒。因為最中餅放太久會軟掉，所以建議拿到就先吃。

前菜區

▲很推薦這裡的螃蟹，咬下去裡面有滿滿蟹肉，非常鮮甜，我後來就一直專攻螃蟹，喜歡吃海鮮的朋友可別錯過了。

▲這區我只有吃無花果沙拉，我很喜歡裡面的無花果。

湯品區

這裡隱藏著和牛京麩山椒煮，取京麩先炸過之後浸漬高湯，佐以現涮的日本A5和牛選用日本最頂級黑樺牛，搭配京麩Q軟以及辛香山椒。

現切肉品區

▲有美國嫩肩牛以及味噌豬肋排，現點現切牛肉很受歡迎，口感軟嫩，略帶點嚼勁，入口會有豐富肉汁。

燒物區

▲這區我幾乎每一種都拿一些來吃，不得不說他們家的燒物表現很棒，尤其是串燒不錯吃，這個在居酒屋一串也不便宜。

熟食區

品項一字排開有夠多，推薦大家可以吃看看山六旬魚西京燒，選用鰆魚、比目魚與鮭魚三種季節魚，經西京味噌兩次醃漬，保留下魚肉甘甜，再透過燒烤讓魚脂以及味噌香氣散發出來。

炸物區

別看炸物區在角落，這區也是很受歡迎，他們家的炸物種類很多，而且服務員也不斷在補炸物，現炸出來的炸物就是好吃。

蒸食區

▲我推薦鰻魚飯以及蒸蛋，這兩樣我都很喜歡，尤其是鰻魚飯，份量大小剛剛好，鰻魚也很有水準。

甜點區

邀請擅長將四季意象轉化為和菓子的掬菓主理人菓子君 Argyi，獨家設計京都四季系列羊羹，開幕季率先推出的薰風羊羹，另一款柑橘道明寺，以金桔以及日式白豆沙餡炒製而成，包覆於道明寺麻糬。甜點算是很有水準，推薦一定要留一點胃來吃。

水果區

▲居然有荔枝，今年荔枝很少、不便宜，所以多吃一點。

冰品區

▲我吃了威士忌香草冰淇淋，帶點淺淺酒感很好吃，比較特別的還有麵茶冰淇淋，很古早味。

現做車輪餅區

▲上面是寫御守燒，不過我直接講車輪餅比較有親切感，推薦可以拿，吃過的朋友都說不錯。

飲品區

這裡的飲料都是透過QRcode來點，還有調酒可以選擇。調酒方面由張國偉Perry操刀設計四款限定主題調酒，推薦嵐山清風，以清酒為基底，融合煎茶、西瓜與芥末，微嗆辛香點出米麴清甜。雅露則是以日本威士忌，搭配玄米茶與水蜜桃。另兩款薇醺花境以及百花翠醉分別結合白酒與燒酎，融入接骨木、抹茶、白可可以及百香果等等。

開胃小菜

▲以當季台南關廟綠竹筍推出的若筍昆布高湯煮，每日由產地直送經殺青後以福島鰹高湯細煮入味，入口脆嫩清甜。

心得

NAGOMI雅 新光A8店提供精緻和食料理吃到飽，合計有12大類，平假日合計共備有143道和食美饌以及42款飲品，包含生魚片、煮、蒸、烤、炸等等料理。還有宛如置身在京都高級日料餐廳場域，推薦大家想吃一定要先訂位。

NAGOMI 新光A8店

地址：台北市信義區松高路12號台北信義新天地A8館七樓

電話：02－27583788

營業時間：11：30－15：00、17：30－21：30

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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