傳承一甲子古早味！嘉義無名碗粿　純米漿製作充滿油蔥香氣

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「嘉義碗粿南」是許多嘉義人從小吃到大的美食，開賣已經超過60年，以前是路邊攤車，後來才搬到現在的民權路上，保留下懷舊老攤車。菜單就是賣米糕、碗粿、魚丸湯等沒有明顯招牌，假日通常都要排隊，平日比較沒那麼多人。

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地點

▲從路邊攤開賣以來搬了很多次家，後來才落腳在民權路店面。立牌上面還寫著忠孝路，位置就在嘉義市政府對面。



環境

從早上7點開賣到下午1點，來到這裡可以看到店家還有保留老攤車，上面木蒸籠會炊蒸米糕。看到這樣的老攤車，都會想起以前小時候很多攤車會在老家附近固定時間出現，現在則是很少見。

菜單

▲菜單簡單貼在牆面上，主要賣米糕、碗粿以及魚丸湯等。

餐點

米糕

上桌前店家會淋上粉紅色醬汁，米糕口感軟糯，上面有滷肉，肥瘦都有、不油膩，為米糕增添些脂香。淋上的醬汁會有甜甜的味道，喜歡吃辣可以再加上雞標辣椒醬。

▲碗粿跟米糕都會附上竹籤。

碗粿

▲碗粿會先開個口，淋上醬油膏、調味料。用純米漿製作的碗粿，吃得出來純米香氣，還有夾帶著油蔥香。

排骨酥湯

▲排骨酥表現平淡。



嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）

地址：嘉義市東區民權路238號

營業時間：07：00－13：00

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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