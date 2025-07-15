桃園玩具批發工廠撿便宜！累計滿3千元打5折　萬件商品逛不完

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

桃園玩具批發工廠來推薦這家「六信玩具批發桃園店」，最近要買一些桌遊，就想到來這裡逛逛，六信玩具批發成立於民國53年，早期以生產零食及經銷全台食品童玩為主，民國87年轉型為進口批發商，主要進口項目包含玩具、文具、五金百貨、生活日用品等等，沒想到那麼好逛，想要找兒童節、聖誕節以及生日禮物的朋友，不妨可以來逛逛。

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在哪裡

六信玩具批發有兩間店，一家在台中烏日店，另一家在桃園平鎮店。六信玩具批發桃園店地址就在桃園平鎮快速路一段226巷弄內，在66快速道路橋的工廠鐵皮屋，開車來門口就能停車。

價錢

店內每件商品上面會有條碼標價，條碼方式有4種現場也有條碼標價說明，定價金額未滿千元就打7折，累計滿千元打6折，滿三千元打5折。

展售現場

裡面的玩具從0歲嬰兒到大小孩的通通都有，我想不論是小孩或大人來到這裡都會失心瘋，大人來這裡除了買玩具給小孩之外，也可以找到許多童年的回憶。大到腳踏車、電動車、小到文書文具等等都有，小編通常購物都是直接鎖定買了就走，原本計畫來這裡找到桌遊買了就走，結果逛了快1小時才離開。

▲在門口有籃子可以拿來裝玩具，來到店內的客人都是拿著籃子邊逛邊裝玩具，這畫面說真的馬上讓我想到夾子園，夾到戰利品就放進籃子裡面，這裡也是一樣。

▲除了小男生喜歡的車子、小女孩所喜歡娃娃等玩具之外，店內也有很多互動派對玩具。

▲這趟來主要想要找一些桌遊，幾乎能找到的桌遊這裡也有賣，大富翁最原始版以及一些特別版本通通都有。

▲還買了一個溜滑梯可以用來墊屁股的。

▲現場品項太多了，保守估計應該超過萬種以上，建議大家想來可以安排個1～2小時，然後帶小朋友來要控制一下小朋友，因為怕太開心跑來跑去撞到。

▲除了玩具之外現場也有許多文具，就連童話繪本以及故事書等等都有，這些買下來可以讓人荷包省下不少錢。

心得

家裡有小朋友想要找聖誕節禮物、兒童節禮物以及生日禮物等等，都可以來「六信玩具批發桃園店」逛逛挖寶，我看來買的人幾乎都是買到整籃子滿滿，桃園批發工廠跟大家分享。

六信玩具批發桃園店

地址：324桃園市平鎮區快速路一段226巷3號

電話：03－4500188

營業時間：09：00～18：00、周／六日10：00～18：00

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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