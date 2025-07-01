南機場夜市排隊米糕店！滷肉飯入口黏嘴　肉丁輕輕一抿就化開

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台北南機場夜市裡的「曉迪筒仔米糕」在地經營20多年，菜單提供筒仔米糕、滷肉飯與芋頭排骨酥湯等，鄰近台北植物園、建國中學，價格親民、口味實在，人氣好到常常都要排隊，是不少人的台北美食好選擇。

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位置

距離台北市公車站－南機場公寓走路2分鐘；距離台北捷運－小南門站3號出口走路15分鐘、龍山寺站3號出口走路17分鐘；距離萬華火車站走路20分鐘。鄰近台北植物園、建國中學、中正紀念堂等場所。

環境

▲傳統固定夜市攤位，有提供半露天的用餐座席，內用有電扇與紙巾，夜市本身也有提供公共廁所。



▲提供手炒辣醬與胡椒粉。



菜單

曉迪筒仔米糕菜單提供飯類、湯類、小菜、便當類；飯類提供滷肉飯、雞肉絲飯、雞滷飯、瓜仔肉飯、筒仔米糕、白飯；湯類提供冬瓜排骨酥湯、芋頭排骨酥湯、苦瓜排骨湯、金針排骨湯；小菜提供滷白菜、筍絲、滷蛋、滷豆腐、油豆腐、空心菜、大陸妹、菠菜、爌肉、排骨、豬腳；便當類提供滷肉飯、雞肉絲飯、瓜仔肉飯、米糕、滷爌肉、滷排骨、滷豬腳等便當。

▲除了現金支付，還可以使用LinePay。



料理過程

由多年經驗的老闆所主理，從食材的選用、分切、燉煮、煎炒都不假他人之手。筒仔米糕不僅加入了滷蛋、瘦肉、香菇與蝦米，還有加入每日現炒紅蔥頭，搭配手作甜辣醬與特製辣椒別有風味。燉湯是料理的精華所在，招牌的芋頭排骨酥更是厲害，芋頭慢火燉煮多時到鬆軟綿密，排骨酥酥炸後放入甕中慢火蒸煮而入味。滷肉則是選用帶皮豬五花，切丁煸炒加入香料熬滷多時。

餐點

滷肉飯

店內最人氣的品項，滷肉量誠意滿滿，有別於傳統北部肥瘦都有的滷肉飯，這裡更偏向南部的全肥肉燥飯。光是滷汁就很厲害，不僅有油脂香氣與醬感，更多了接近於豬腳滷汁的膠質感，伴隨米粒入口黏嘴的幸福，鹹甜滋味很下飯。帶皮肥肉丁綿密香Q，舌根輕輕一抿就在口中化開，還有紅蔥頭香氣畫龍點睛。

米糕

這裡的筒仔米糕在北台灣已經算道地了，但相比於中部米糕沒有那麼黑，糯米為底佐以滷蛋、肉塊、肥肉、香菇、蝦米，多種食材塑型蒸煮，接著淋上特製甜辣醬，有點像是蚵仔煎的醬汁。米糕有點類似油飯的粒粒分明，蝦米、香菇的鮮味很突出，肉塊有瘦的也有帶皮肉丁，伴隨醬汁與香菜算是挺多層次的。

金針排骨湯

吃完滷肉飯、米糕油油的有點膩，來一碗清新溫潤的燉湯再好不過！據說料都是先烹煮過，再放進小盅裡頭慢火蒸煮，所以食材精華、甜味、鮮味都保留在湯裡頭。金針花軟硬適中，排骨量給得不少，厚而不濃膩的湯頭清爽香醇，每一口都是大骨香氣與金針芬芳。

滷豆腐

這裡的滷豆腐跟中部名店林記飯館有點類似，整塊嫩豆腐有滷上色，但不會那麼鹹，中間保有豆味，主要還是靠醬汁提味。

後記

常常在南部聽到少部分人說台北沒有人情味，消費很高、小吃不好吃，但是在這裡我感受到併桌摩肩接踵，但一同享用的熱情，也體驗到了帶位小哥親切的介紹與師傅的人情味。價格算便宜，重點是味道真的不錯，其實每個地方都有熱情、溫暖的人事物。

曉迪筒仔米糕

地址：台北市中正區中華路二段307巷22號

電話：0935－297218

營業時間：11：00－22：00（周六公休）

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