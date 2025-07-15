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加湯加麵不加價！霧峰30年牛肉麵　豆瓣醬＋洋蔥湯底熬煮12小時

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台中霧峰區的「食全牛肉麵」在地飄香30多年，菜單提供牛肉麵、炸醬麵、水餃、肉燥飯等餐點，價格親民、口味實在，鄰近亞洲大學，是不少人的霧峰牛肉麵好選擇。

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

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位置

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲距離台中市公車站全家福社區走路2分鐘，鄰近亞洲大學、味全工廠、霧峰山東水餃、阿發海產等餐飲、場所。

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲加麵加湯吃到爽不加價，藏身山腳下的老字號牛肉麵；炸醬麵蒜味加滿有夠濃郁，湯頭熬煮12小時有夠醇厚！

自助區

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲冰箱裡頭有付費瓶裝飲料與小菜可以拿取，調味料則有榨菜、辣椒可以搭配。

菜單

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供麵食、餃子、湯品、其他、飯類，還有燙青菜、火燒辣椒、各式小菜等等。

製作過程
這裡的牛肉麵從牛肉到湯頭都不假他人之手，湯頭以豆瓣醬為基底，佐以洋蔥、薑、番茄、八角、冰糖拌炒燉煮，精心熬煮12小時才能夠出鍋。

餐點

牛肉麵
經典的牛肉湯搭配陽春細麵，跟台北的刀切流派比較不一樣，湯頭算是中藥感的醬油風味。以牛骨、辛香料豆瓣醬精心熬煮，湯感濃郁鮮鹹，口味相當濃郁；牛肉比較小塊，應該是牛腱肉，燉滷得相當入味，跟台南的阿銘牛肉麵有點類似。

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲我們還有搭配餛飩，直接升級牛肉抄手麵。

炸醬麵
走蒜感重一些的流派，醬感相當濃郁，微辛口帶濃郁蒜香氣，醬香與麵條在口中越嚼越香，還有黃瓜絲畫龍點睛，脆爽清甜感好解膩！

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

花生與干絲

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼食全牛肉麵。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

食全牛肉麵

地址：台中市霧峰區中正路133－2號
電話號碼：04－23300751
營業時間：10：30－14：00、16：00－19：30（周日休息）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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