ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

三重必吃5大滷肉飯之一！膠質口感微黏嘴　蔥辣滷豆腐是隱藏招牌

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

新北三重區的「唯豐魯肉飯」於1976年創立，菜單提供滷肉飯、便當菜、湯品等餐點，被譽為三重5大滷肉飯之一，與今大、蓮霧、五燈獎、店小二齊名。店內的滷肉飯搭配酸菜，展現了令人懷念的傳統滋味，其他配菜也水準不俗。餐廳環境寬敞，配有冷氣，乾淨整潔。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
距離新北市公車站三民街站走路1分鐘，從捷運菜寮站走路約11分鐘。附近公園設有地下停車場，還有YouBike站，適合騎腳踏車來，交通相當便利。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲寬敞的鐵皮房屋，內用提供空調、紙巾、洗手台，拿端盤排隊。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

菜單

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

料理過程
據傳分家自蓮霧滷肉飯，傳承老字號的好味道與手藝，獨門滷肉以祖傳祕方滷製調味，接著搭配秘方酸菜就是經典滷肉飯上桌，店內還有多種便當菜與主菜可以選擇。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供胡椒粉、辣椒醬。

餐點

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

滷肉飯

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲滷肉飯算是膠質系滷肉流派，不過這裡搭配的不是香菜與醃瓜，而是酸爽的酸菜。

滷豆腐

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲豆腐裡面也很有香氣，滑嫩軟柔帶辛香滋味，外層的辣醬香辣開胃。

▲▼唯豐魯肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

唯豐魯肉飯

地址：新北市三重區三民街131號
電話：02－29826338
營業時間：07：30－20：30

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

►加湯加麵不加價！霧峰30年牛肉麵　豆瓣醬＋洋蔥湯底熬煮12小時
►彰化飄香95年口味不變！手工麵線糊濃稠香氣足　赤肉羹入口即化
►南機場夜市排隊米糕店！滷肉飯入口黏嘴　肉丁輕輕一抿就化開

關鍵字： 唯豐魯肉飯 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

推薦閱讀

炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯能續加

炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯能續加

薄嫩意麵Q彈吸滿湯汁！南投老麵攤傳承40年　在地吃法必淋辣椒醬

薄嫩意麵Q彈吸滿湯汁！南投老麵攤傳承40年　在地吃法必淋辣椒醬

彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！料多實在還有買5送1

彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！料多實在還有買5送1

台中西區50多年老麵攤！必點雙主打25元炒麵＋香Q彈牙爌肉飯

台中西區50多年老麵攤！必點雙主打25元炒麵＋香Q彈牙爌肉飯

沖繩二日遊懶人行程表！

沖繩二日遊懶人行程表！

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

住台南五星酒店12歲以下免費

住台南五星酒店12歲以下免費

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

設籍北北基免費玩嘉義蓋婭莊園

三重必吃5大滷肉飯之一！

大稻埕夏日節煙火亮點、卡司懶人包

漢來上海湯包台北店明天開幕祭優惠

台中海洋館試營票價8折、參觀需預約

台北福華Buffet第2人半價延長到8/31

爭鮮推3款鮭魚新品「嚐鮮送30元抵用券」

南館市場「小吃之旅」探索隱藏老店！

高CP值Buffet藏桃園百年老宅！

熱門行程

最新新聞更多

沖繩二日遊懶人行程表！

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

住台南五星酒店12歲以下免費

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

天馬航空「桃園-神戶」包機10/4首航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366