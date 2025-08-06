三重必吃5大滷肉飯之一！膠質口感微黏嘴　蔥辣滷豆腐是隱藏招牌

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

新北三重區的「唯豐魯肉飯」於1976年創立，菜單提供滷肉飯、便當菜、湯品等餐點，被譽為三重5大滷肉飯之一，與今大、蓮霧、五燈獎、店小二齊名。店內的滷肉飯搭配酸菜，展現了令人懷念的傳統滋味，其他配菜也水準不俗。餐廳環境寬敞，配有冷氣，乾淨整潔。

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交通

距離新北市公車站三民街站走路1分鐘，從捷運菜寮站走路約11分鐘。附近公園設有地下停車場，還有YouBike站，適合騎腳踏車來，交通相當便利。

環境

▲寬敞的鐵皮房屋，內用提供空調、紙巾、洗手台，拿端盤排隊。

菜單

料理過程

據傳分家自蓮霧滷肉飯，傳承老字號的好味道與手藝，獨門滷肉以祖傳祕方滷製調味，接著搭配秘方酸菜就是經典滷肉飯上桌，店內還有多種便當菜與主菜可以選擇。

▲提供胡椒粉、辣椒醬。

餐點

滷肉飯

▲滷肉飯算是膠質系滷肉流派，不過這裡搭配的不是香菜與醃瓜，而是酸爽的酸菜。

滷豆腐

▲豆腐裡面也很有香氣，滑嫩軟柔帶辛香滋味，外層的辣醬香辣開胃。

唯豐魯肉飯

地址：新北市三重區三民街131號

電話：02－29826338

營業時間：07：30－20：30

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