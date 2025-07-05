彰化飄香95年口味不變！手工麵線糊濃稠香氣足　赤肉羹入口即化

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

彰化鹿港鎮的「王罔麵線糊」在地經營95年，菜單提供麵線糊等餐點，鄰近鹿港桂花巷藝術村、鹿港圖書館、鹿港天后宮，價格親民、口味實在，是不少人的鹿港美食好選擇。

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地點

▲王罔麵線糊距離彰化縣公車站－彰化客運走路1分鐘，鄰近鹿港第一市場、鹿港天后宮、鹿港老街、鹿港公會堂等場所。



環境

▲算是簡單的用餐環境，位於小鎮街角的三角窗店面，座位區沿著外圍一字排開，店內有電扇，內用提供紙巾。



歷史

王罔麵線糊由創始人王朝陽先生所成立，承襲著家鄉宜蘭麵線糊的好味道，在彰化鹿港開設經營，遠近馳名。不少海內外朋友，報章雜誌、電視節目前來報導，現今傳承到第三代，近百年的好味道。

料理過程

據傳以手工麵線為底，佐以赤肉條、蛋花、小蝦米小火慢煮，接著加入太白粉、甘薯粉勾芡糊狀，佐以蔥酥提出香氣，出鍋後會再撒上香菜。

餐點

麵線糊

有別於常見的大腸麵線、蚵仔麵線，這裡的麵線燉煮到接近糊狀；雖然顏色偏淡、偏清，但整體的香氣算是濃厚，麵線與羹湯相互交織，綿密滑嫩帶稠感。不僅能吃到醃漬裹粉的赤肉羹，還有蛋花與蝦米增添風味，肉塊給得不小，軟嫩而扎實，外層的膏狀口感入口即化，還有油蔥酥的辛香感畫龍點睛。

覺得偏甜或淡的朋友，一旁還有辣豆瓣、黑醋、胡椒可以提味，能襯托出麵線糊的香氣，讓滋味上更有層次，要吃香菜也可以跟師傅說。

王罔麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958－629960

營業時間：06：00－18：00

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