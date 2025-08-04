玩泰國華欣必訪30多年老店！路邊攤吃復古炭燒小陶鍋融入當地

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

泰國華欣的「正盛食堂小陶鍋／Chek Pia／เจ๊กเปี๊ยะ」在地經營30多年，菜單提供海鮮盤、豬肉盤、沙嗲串等餐點，鄰近華欣夜市、華欣車站、華欣萬豪酒店，價格親民、口味實在，人潮從門口直接排到街角。

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交通

▲距離華欣巴士站Hua Hin Clock Tower走路2分鐘、華欣車站走路12分鐘。

環境

復古而懷舊的用餐環境，有點復古廣式茶樓的既視感，難怪會有個中文店名，店內和路邊設置了許多座位，頗具路邊攤的風情，內用提供紙巾與風扇，沒有空調所以很熱。

料理過程

由多年經驗的師傅所料理，烤雞肉串、熬湯、料理海鮮，這些美味總是讓人食指大動。小陶鍋外型古樸迷人，透過炭火加熱，散發出濃濃的鄉村風情，路旁的店員熟練地為炭火添加燃料，等炭火充分燒旺後，小心翼翼地把小陶鍋放上去，炭火的熱度慢慢滲入鍋底，最後端上桌時，散發出迷人的香氣，讓人迫不及待想一探究竟。

菜單

主打用復古陶鍋煮火鍋，可以選擇豬肉、海鮮，或者豬肉海鮮綜合三種風味。不管你挑了哪一種，都會搭配新鮮的青菜盤和豐富的綜合肉盤，讓餐點既有滋味又營養滿分；中午只賣攤販小吃、麵食、下水湯、豬血湯、海南雞飯。

其多元的美食種類令人感到驚艷也充滿期待，經典泰餐、魚類、蝦類、沙嗲串燒、炒菜、燉煲料理、涼拌沙拉、湯品、海鮮料理、新鮮青菜及炸物都吃得到。

餐點



正盛食堂小陶鍋／Chek Pia／เจ๊กเปี๊ยะ

地址：36/1 Petchkasem Rd, Tambon Hua Hin, Amphoe Hua Hin, Chang Wat Prachuap Khiri Khan 77110,Thailand泰國

營業時間：06：00－12：00、17：00－19：30

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