首爾明洞400有找烤肉吃到飽！三層肉豬頸肉＋大醬湯小菜自助吧

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

韓國首爾「荒謬的生肉明洞店」是在地人氣燒肉吃到飽，位在明洞商圈內，鄰近南山谷韓屋村、首爾塔。店內無限供應五花肉，直送肉質口感更加鮮嫩，還有大醬湯、多種醬料以及各類蔬菜可隨意取用，價格親民、份量十足，是不少人的首爾美食好選擇。

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交通

▲距離首爾地鐵2號線明洞站6號出口走路6分鐘；首爾地鐵2號線乙支路入口站6號出口走路7分鐘。

環境

明洞店位於明洞商圈中最熱鬧的一條巷弄裡，有一個設計風格略帶荒誕的生肉招牌，格外搶眼。這家店雖然位於二樓，但門口位置十分顯眼，順著旁邊的樓梯上去就能輕鬆找到。內用提供紙巾、空調、洗手間、自助吧、飲水機，桌邊附有開瓶器、濕紙巾、衛生紙。

菜單

餐飲方案相當豐富，其中包括三層肉、豬頸肉、大醬湯，以及自助吧的小菜無限供應。每次用餐限時2小時，單人用餐費用為18900韓元（約新台幣406元）。可以自由取用高麗菜絲、豆芽菜、泡菜、豆腐、包肉生菜、蔥絲、大蒜，以及多種類型的調味品，包括鹽、芥末、孜然粉、醋醬、烤火雞沾醬、麻油、包飯醬、韓式辣醬等。

支付方式

▲可以使用韓元現金、信用卡與當地行動支付，並有優惠券可以打95折。

自助吧

餐點

▲我們點兩人份的吃到飽。

豬五花

▲肉質不錯，以標準的三層肉為基底，在鐵盤上烤得香酥脆口，接著用剪刀分切成適口大小，外酥脆內軟嫩。

豬頸肉

這裡的豬梅花就是豬頸肉，不吃那麼肥的朋友可以選擇這個，不過外皮的油筋銀皮沒有修得很乾淨。整體的肉質相比台灣同級好上不少，有劃刀退冰所以不用烤太久，整體更扎實一些沒有那麼多汁，搭配韓式辣醬更過癮。

荒謬的生肉 明洞店

地址：南韓 Seoul, Jung District, 4길 23 2층

營業時間：11：00－23：00（供餐到22：00）

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