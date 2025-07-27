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在地人消除加班疲憊的療癒小店　淺草深夜拉麵1000日圓有找

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

日本東京的「きび太郎」在地經營14年，位於台東區淺草，菜單提供醬油拉麵、醬油豚骨拉麵、雞湯拉麵等餐點，鄰淺草寺、仲見世通商店街，價格親民、口味實在，鄰近淺草花屋敷、武士忍者博物館，是不少人的淺草拉麵、淺草寺宵夜、仲見世通商店美食好選擇，也是拉麵宵夜場在地加班族的廚房，醬油、豚骨、雞湯、味噌多種湯頭自己選，是深夜疲憊中最好的款待。

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▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）


距離筑波快線淺草站步行約3分鐘
臨近著名的淺草寺，是旅遊景點的晚餐組合；店內以極致醬油湯底搭配細緻麵條的醬油拉麵為主打，此外還提供散發濃郁魚粉香氣的豚骨魚介系濃厚沾麵、充滿江戶風味的淺草黑拉麵、迎合嗜好濃郁口感的豚骨醬油拉麵，以及適合豪邁享用的豪快醬油拉麵，更不乏隨機推出的限定口味，讓人每次都能期待新的驚喜。

在哪裡？
距離東京巴士站-浅草ビューホテル走路1分鐘、筑波快線－淺草站走路3分鐘；鄰近淺草寺、仲見世通商店街、淺草花屋敷、淺草EKIMISE、武士忍者博物館。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表
提供醬油拉麵、濃厚魚介沾麵、淺草黑拉麵、豚骨醬油拉麵、豪快醬油拉麵、味噌拉麵、中華拉麵、叉燒飯，與不定時出現的限定口味；可以選擇麵條（細麵、粗麵），也可以加點蛋、叉燒、特色配料，也有烤餃子、滷蛋、米飯與小菜套餐可以加點，並提供酒水、特調、highball、烏龍茶、綠茶等飲品，還有多種炸物（炸雞、炸餃子、炸豆腐等）、涼拌菜能夠搭餐；還提供外帶服務、外送服務，更提供多語言菜單（中文／英文菜單）。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

支付方式

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲可以使用信用卡、QUICPay、Suica、PayPay，支付寶，微信支付等。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境
環境有提供簡單的內用座位區，提供15個內用座席，包含板前10個座位與四人桌兩張，店內提供空調、紙巾與Wi-Fi。

調味料

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲調味料提供辣粉、七味粉、辣油、醬油。

吃什麼
這次來到了日本東京找美食，我們前往台東區淺草的きび太郎吃宵夜，我們點了一碗豪快醬油拉麵（粗麵）＋大碗麵。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

豪快醬油拉麵
麵條選用平打麵，有別台灣傳統的陽春麵與黃麵，再有嚼勁的同時保有麵體的扎實與層次豐富度，扁平寬的平打麵，醬油湯頭與豚骨湯頭完美交織，既不會過於死鹹與單調，也不會過於濃厚而油膩，算是醇厚而清爽的香氣，青菜、筍干、玉米、蔥花、海苔一字排開，上頭還有芽菜與蒜酥畫龍點睛。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

純樸的國民美食
加一些店內辣油更有風味，有別於二郎系拉麵的大份量與博多拉麵的濃厚，這裡則是純粹而國民的家庭式口味，就像是台灣巷口的陽春麵，沒有甚麼噱頭的特色，但卻是不少人日常好味道。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

一碗不用1000元日圓
不過不得不說這塊叉燒切得不太好看，當時吃不到1000元日圓（約新台幣200元），又在宵夜時段，這種類似當地的銅板小吃算是還可以接受，雖然沒有太多調味與炙燒，當沾上湯頭意外的合拍。

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼きび太郎（黍太郎）。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

きび太郎（黍太郎）

地址：日本東京台東區淺草2-13-3 都大樓1樓
營業時間：18：00－03：00（周三、每月第四個周二公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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