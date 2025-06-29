搜集曼谷咖啡地圖！藏身嵩越路老城區　手沖咖啡區化身復古電影院

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

曼谷一直是泰國旅遊者心中的美食天堂，而在這座城市的Song Wat Road（嵩越路）是近期泰國年輕人很喜歡走訪拍照的歷史街區，不經意走在街道上發現了這間很可愛的「KOFF & BUN AT SONGWAT」！從外觀上看，它與隔壁的街坊小店並無二致，但一旦踏入其中，才發現別有洞天。二樓有著復古電影院般的手沖咖啡座位區，更像是穿越城市時光的生活空間，紅磚牆、工業風吊燈、厚實的長桌，所有設計都透露出一種復古又現代、舒適又不失格調的氛圍。

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交通資訊

►大眾交通：建議搭乘曼谷捷運至Wat Mangkon站，從1號出口出來即可看見指標明確的站名。出站後，沿著Charoen Krung路步行約2至3分鐘，途中會經過著名的「德州小巷」，繼續直走至Mo Mi與Mitphan交叉口，就在古籠包隔壁。

►計程車：搭乘計程車，向司機說「Song Wat Road（嵩越路）」也能順利抵達。

外觀

▲外面也有設置簡單的座位區，直接點外帶杯坐在這裡拍照也很可愛。

一樓

▲一樓的吧檯區和內用區使用柔和的燈光打造。

二樓

二樓的空間設計類似一座老電影院，重現了經典藝術與現代美學的交會，許多泰國在地人與國際旅客都特別為了這個空間來此朝聖。彷彿穿越回到某個迷人的老曼谷時光，紅磚牆、懷舊照片畫作與金屬工業風混搭出一種復古摩登的味道。圓形吧檯搭配天花板上老報紙的光影設計，讓整個空間氛圍溫潤、柔和，也可以在這裡學習手沖咖啡。

▲我很喜歡窗邊的沙發座位區，除了座位舒服之外還可以看到外面的街景，裡面的安靜氛圍與外面熱鬧的街市，彷彿是兩個世界。

菜單

有Dirty Coffee、泰式奶茶、Cappuccino等經典選擇，但因為剛在隔壁的古籠包吃了豬肉燒賣，所以看到同樣是中式點心我就沒有點，在隔壁吃比較便宜，來到這裡環境比較好，可以喝咖啡、 飲品休息一下。

餐點

Dirty Coffee 135銖

我選的Dirty Coffee是店內最受歡迎的三款飲料之一，也是由店員推薦的。牛奶與熱騰騰的濃縮咖啡在玻璃杯中形成漸層，入口第一口是溫柔奶香，緊接而來是咖啡苦甜交織的尾韻。

心得

此次造訪 KOFF & BUN 恰逢曼谷雨季，午後突如其來的一場傾盆大雨讓我決定走進這間小店避雨，沒想到原本只想短暫停留，卻不知不覺在店內度過了悠閒的半小時。從一樓點餐、取餐，再拾階而上進入那美得令人屏息的二樓空間，不論是獨自旅行想找一處放鬆角落，或是三五好友想尋覓拍照打卡的地點，KOFF & BUN 絕對值得列入曼谷咖啡地圖中。

KOFF & BUN AT SONGWAT

地址： 983/2 ถนน ทรงวาด Samphanthawong, Bangkok 10100泰國

營業時間：平日08：00－17：00、假日09：00－18：00

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