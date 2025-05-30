搭小火車遊園穿梭森林、體驗超Q浣熊餵食！沖繩Neo Park遊園攻略

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

沖繩景點推薦「沖繩名護自然動植物公園」，能親近大自然，園區佔地寬廣，可以體驗小火車遊園探險，還能與鳥同行，被群鳥包圍、餵食互動。公園裡還有許多可愛小動物，以及觀察認識稀有動物，也能漫步海底隧道，換個視角欣賞海底生物。很適合親子同行，一起挖掘世界生態的奧秘吧！

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交通方式＆停車資訊

沖繩名護自然動植物公園網路評價很高，但景點很低調，開車的朋友，導航「沖繩名護自然動植物公園」即達。公園備有戶外大型停車場，停車很方便。

▲公園入口的設計很特別，有點像鐘乳石洞穴。

門票資訊

入園門票2300日元，未滿4歲的小朋友是免費入園，一日套票包含入園門票、可愛動物園區和小火車，另外也可以單純買門票，或是想體驗的活動項目，同時也會提供園區導覽地圖和各區域門票。可以在現場購票，也可以在Klook上提前一天購票，現場出示憑證就能直接兌換入園，會比較便宜。

全區導覽地圖

整個公園的佔地還蠻大，還有不同的玩法，可以徒步遊園，也能搭小火車換個視角遊園。設施很完善，有洗手間、無障礙步道、賣店和餐廳，建議遊園前，可以先看一下地圖。

小火車路線＆時刻表

玩沖繩名護自然動植物公園必體驗輕便鐵道小火車，平假日開放班次不同，平日一小時一班車，每趟20分鐘。小火車寬敞舒服，沿途能欣賞療癒的湖畔風光，還能聆聽鳥鳴聲。小火車的行駛會繞整個園區，還有導覽的服務，但是全日文，我們當天看到許多小動物，有羊駝、鴕鳥和鳥群等，火車穿梭林間，景色優美，也讓人覺得放鬆。

▲很特別的光雕隧道，色彩繽紛一直變幻。

▲出站後，還能認識輕便軌道的小知識，及歷史車種。

浣熊餵食體驗

這個體驗也很特別，一般在台灣很少看到，體驗地點在咖啡館，一次300日元。但是有時間場次，想體驗要先來購票。看浣熊覓食的模樣好可愛，當天不少小朋友都來體驗，由於一個場次只有12個，瞬間秒殺賣完了。

托特湖

沖繩名護自然動植物公園托特湖據說是仿照非洲肯亞納庫魯湖建造的飛行籠，這區有大片池塘，還有許多鳥禽在這裡活動，可以近距離觀察灰頸冠鶴、鵜鶘和大紅鶴，數大之美很壯觀。可以走近池塘邊與鳥群合影或體驗餵食，但要有心理準備，鳥群會整個包圍你！

餵鳥體驗

園區裡可以購買鳥類的飼料，一盒200日元，鳥群們都很聰明，看到盒子就知道要靠近。當天有個小朋友正準備餵食，沒想到都還沒開始餵，就被滿滿灰頸冠鶴包圍，瞬間嚇到尖叫。不僅可以餵灰頸冠鶴，也能餵大紅鶴和鵜鶘，充滿野生風情的小亞馬遜河，會讓人有冒險的感覺！

水底隧道

▲來到水下隧道可以看到各種巨型的魚類，水是青綠色的，看到滿滿在水裡悠游的魚群，感覺牠們生活也很愜意。

可愛動物區

佔地不大，但裡面有許多小動物，來訪旅人都能近距離互動，當天超多小朋友在這裡玩。其中最吸引我的就是抱抱天竺鼠體驗，大小朋友都能體驗，園區裡有超多可愛的天竺鼠，有大有小，而且身上的毛顏色不同，抱在身上還會撒嬌，好療癒！

▲名護自然動植物公園還有山羊、水豚、象龜和鴕鳥，只要靠近動物們，牠們都會過來打招呼。

▲可愛動物區裡也可以購買飼料來餵食，想體驗的朋友，可直接在現場購買。

花鳥世界

佔地也不大，但生態豐富，可以欣賞大片的鳶尾花，還能看孔雀。孔雀羽毛好美，也可以近距離餵食，比想像中溫和。

稀有動物區

主要是展示世界種類較稀少的動物和保育動物，可以看到雙角犀鳥、松鼠猴、樹懶等，有些稀有動物長得好特別，生活日常也很不一樣。

▲還有個戶外大廣場設有椅子，看起來有點像是生態小教室，這裡會有鳥禽類的展演活動，有老鷹、鸚鵡等。

咖啡館＆紀念品店

咖啡館有餐食和飲料，可以在這裡喝下午茶或是用餐，環境舒服有冷氣，還可以看浣熊可愛的睡相。咖啡館這裡也是伴手禮區，可以買紀念品，最夯的紀念品是浣熊玩偶，我倒是對可以繞頸的蛇娃娃比較有興趣，冬天還可以當圍巾。

心得

真心覺得名護自然動植物公園還不錯玩，園區很大，動物的種類非常多，且生態豐富。不僅可以搭小火車遊園，還能近距離與動物互動，其中小亞馬遜河的生態設計好美好好拍，而且公園設施完善，有餐廳、洗手間和無障礙步道，不管是親子同行還是長輩一起來都很適合！

名護自然動植物公園（Neo Park）

地址：Nago, Okinawa 905-0012日本

營業時間：09：30－17：30

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