ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

搭小火車遊園穿梭森林、體驗超Q浣熊餵食！沖繩Neo Park遊園攻略

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

沖繩景點推薦「沖繩名護自然動植物公園」，能親近大自然，園區佔地寬廣，可以體驗小火車遊園探險，還能與鳥同行，被群鳥包圍、餵食互動。公園裡還有許多可愛小動物，以及觀察認識稀有動物，也能漫步海底隧道，換個視角欣賞海底生物。很適合親子同行，一起挖掘世界生態的奧秘吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊
沖繩名護自然動植物公園網路評價很高，但景點很低調，開車的朋友，導航「沖繩名護自然動植物公園」即達。公園備有戶外大型停車場，停車很方便。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲公園入口的設計很特別，有點像鐘乳石洞穴。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊
入園門票2300日元，未滿4歲的小朋友是免費入園，一日套票包含入園門票、可愛動物園區和小火車，另外也可以單純買門票，或是想體驗的活動項目，同時也會提供園區導覽地圖和各區域門票。可以在現場購票，也可以在Klook上提前一天購票，現場出示憑證就能直接兌換入園，會比較便宜。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

全區導覽地圖
整個公園的佔地還蠻大，還有不同的玩法，可以徒步遊園，也能搭小火車換個視角遊園。設施很完善，有洗手間、無障礙步道、賣店和餐廳，建議遊園前，可以先看一下地圖。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

小火車路線＆時刻表
玩沖繩名護自然動植物公園必體驗輕便鐵道小火車，平假日開放班次不同，平日一小時一班車，每趟20分鐘。小火車寬敞舒服，沿途能欣賞療癒的湖畔風光，還能聆聽鳥鳴聲。小火車的行駛會繞整個園區，還有導覽的服務，但是全日文，我們當天看到許多小動物，有羊駝、鴕鳥和鳥群等，火車穿梭林間，景色優美，也讓人覺得放鬆。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲很特別的光雕隧道，色彩繽紛一直變幻。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲出站後，還能認識輕便軌道的小知識，及歷史車種。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

浣熊餵食體驗
這個體驗也很特別，一般在台灣很少看到，體驗地點在咖啡館，一次300日元。但是有時間場次，想體驗要先來購票。看浣熊覓食的模樣好可愛，當天不少小朋友都來體驗，由於一個場次只有12個，瞬間秒殺賣完了。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

托特湖
沖繩名護自然動植物公園托特湖據說是仿照非洲肯亞納庫魯湖建造的飛行籠，這區有大片池塘，還有許多鳥禽在這裡活動，可以近距離觀察灰頸冠鶴、鵜鶘和大紅鶴，數大之美很壯觀。可以走近池塘邊與鳥群合影或體驗餵食，但要有心理準備，鳥群會整個包圍你！

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餵鳥體驗
園區裡可以購買鳥類的飼料，一盒200日元，鳥群們都很聰明，看到盒子就知道要靠近。當天有個小朋友正準備餵食，沒想到都還沒開始餵，就被滿滿灰頸冠鶴包圍，瞬間嚇到尖叫。不僅可以餵灰頸冠鶴，也能餵大紅鶴和鵜鶘，充滿野生風情的小亞馬遜河，會讓人有冒險的感覺！

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

水底隧道

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲來到水下隧道可以看到各種巨型的魚類，水是青綠色的，看到滿滿在水裡悠游的魚群，感覺牠們生活也很愜意。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

可愛動物區
佔地不大，但裡面有許多小動物，來訪旅人都能近距離互動，當天超多小朋友在這裡玩。其中最吸引我的就是抱抱天竺鼠體驗，大小朋友都能體驗，園區裡有超多可愛的天竺鼠，有大有小，而且身上的毛顏色不同，抱在身上還會撒嬌，好療癒！

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲名護自然動植物公園還有山羊、水豚、象龜和鴕鳥，只要靠近動物們，牠們都會過來打招呼。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲可愛動物區裡也可以購買飼料來餵食，想體驗的朋友，可直接在現場購買。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

花鳥世界
佔地也不大，但生態豐富，可以欣賞大片的鳶尾花，還能看孔雀。孔雀羽毛好美，也可以近距離餵食，比想像中溫和。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

稀有動物區
主要是展示世界種類較稀少的動物和保育動物，可以看到雙角犀鳥、松鼠猴、樹懶等，有些稀有動物長得好特別，生活日常也很不一樣。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲還有個戶外大廣場設有椅子，看起來有點像是生態小教室，這裡會有鳥禽類的展演活動，有老鷹、鸚鵡等。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

咖啡館＆紀念品店
咖啡館有餐食和飲料，可以在這裡喝下午茶或是用餐，環境舒服有冷氣，還可以看浣熊可愛的睡相。咖啡館這裡也是伴手禮區，可以買紀念品，最夯的紀念品是浣熊玩偶，我倒是對可以繞頸的蛇娃娃比較有興趣，冬天還可以當圍巾。

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼沖繩名護自然動植物公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

心得
真心覺得名護自然動植物公園還不錯玩，園區很大，動物的種類非常多，且生態豐富。不僅可以搭小火車遊園，還能近距離與動物互動，其中小亞馬遜河的生態設計好美好好拍，而且公園設施完善，有餐廳、洗手間和無障礙步道，不管是親子同行還是長輩一起來都很適合！

名護自然動植物公園（Neo Park）

地址：Nago, Okinawa 905-0012日本
營業時間：09：30－17：30

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►每周只開一天！嘉義朴子夜市美食懶人包　日本師傅烹調拉麵也有
►一秒走進江南古鎮！幽靜的水上庭院古色古香　台中復古風品茶秘境
►台東親子博物館推薦！室內史前文化展覽　戶外有大草皮能奔跑放電

關鍵字： 沖繩名護自然動植物公園 沖繩旅遊 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

推薦閱讀

漫步「鐘乳洞地下宮殿」太震撼！沖繩中部最大鐘乳石洞穴

漫步「鐘乳洞地下宮殿」太震撼！沖繩中部最大鐘乳石洞穴

鑽進鐵軌廊道直擊火車底盤！苗栗火車頭園區各種經典列車齊聚

鑽進鐵軌廊道直擊火車底盤！苗栗火車頭園區各種經典列車齊聚

與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

開箱「一蘭拉麵博物館」福岡糸島一日遊推薦！拉麵攤扭蛋必收藏

開箱「一蘭拉麵博物館」福岡糸島一日遊推薦！拉麵攤扭蛋必收藏

台南阿勃勒正美　環湖賞金色花毯

台南阿勃勒正美　環湖賞金色花毯

阿里山祝山日出、雲海美景　夏日限時美景

阿里山祝山日出、雲海美景　夏日限時美景

異國文化美食市集端午登場　各國風情點亮多元共融

異國文化美食市集端午登場　各國風情點亮多元共融

端午連假嘉義海線玩到飽！

端午連假嘉義海線玩到飽！

盤點5處福隆必吃必玩！

盤點5處福隆必吃必玩！

清心福全X黃明志3款聯名紙杯6/1上市

清心福全X黃明志3款聯名紙杯6/1上市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

全台16飯店「住房買1送1優惠」

最多省757元！全台10大樂園端午優惠

陽明山森林吊橋＋小溪秘境玩水撈蝦

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

拿車票根吃Buffet最高抵500元

南投巧咖節開跑　聽演唱、看煙火秀

陽明山「秘境水圳步道」賞瀑布、市景

藏身鐵皮屋！宜蘭純手工魚丸米粉

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

台南阿勃勒正美　環湖賞金色花毯

阿里山祝山日出、雲海美景　夏日限時美景

異國文化美食市集端午登場　各國風情點亮多元共融

端午連假嘉義海線玩到飽！

盤點5處福隆必吃必玩！

清心福全X黃明志3款聯名紙杯6/1上市

搭火車遊園穿梭森林、體驗超Q浣熊餵食

COLD STONE立頓茶歐蕾冰心捲新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366