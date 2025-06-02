開箱沖繩互動式室內水族館！那霸機場20分鐘抵達、隔壁就是百貨

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

沖繩最新夯點「DMM Kariyushi水族館」運用動態影像與大自然空間的呈現方式，是座全新型態的水族館，館內布景奧秘有特色，療癒的熱帶雨林秘境，還有繽紛珊瑚礁生態池，以及蔚藍的大水槽，也有如桃園Xpark裡夢幻的水母世界喔！更特別的是，來DMM Kariyushi還能餵企鵝、餵樹懶、餵象龜、餵海水魚及淡水魚超好玩順遊逛iias沖繩豐崎百貨公司，吃喝玩樂都滿足！

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沖繩FunPASS

玩沖繩一定要先買好超方便的沖繩FunPASS手指點一點，一票暢遊沖繩熱門景點，景點、美食、購物、租車和交通通通有優惠，玩越多省越多，出發就先買起來吧！

交通方式&停車資訊

沖繩真的很好玩，近年也出現不少特色新景點，沖繩必玩景點，除了北部的沖繩美麗海水族館，全新落成的DMM Kariyushi水族館也很讚喔！這次玩沖繩，也特別安排這個景點，DMM Kariyushi水族館距離沖繩那霸機場只要20分鐘，開車自駕導航地標就能輕鬆抵達，有免費停車場。

▲自由行的朋友，也可以搭計程車或是沖繩巴士來玩，沖繩那霸機場就有直達的巴士，首日安排這也很棒！（DMM Kariyushi水族館搭車交通資訊）

旁邊就是百貨公司

水族館在最新百貨iias沖繩豐崎二樓，上圖我站的地方就是入口，搭手扶梯直達入館前，發現這裡不僅只是水族館，旁邊就是百貨公司，超多品牌店可以逛的！有GU、H&M、UNIQLO、西松屋、ABC-MART等，所以參觀完水族館，還能逛街。

有免費停車場

水族館旁邊也有室內停車場，免費停車，搭電梯也都直達水族館喔！走出電梯就是iias沖繩豐崎百貨，冷氣開放超涼，百貨公司裡也有置物櫃、服務台，設施超級完善！

門票資訊

走上二樓，跟著指標就能到DMM Kariyushi水族館，假日來水族館的人潮也不少，建議朋友可以先在Klook上購票較方便，票價可能差不多，但先購票免排隊再操作機台，現場直接刷憑證條碼，就能直接入場超快速。

沖繩 FunPASS超方便

這裡也推薦大家玩沖繩，可以直接買沖繩FunPASS，超級優惠，一票在手，多個景點都能直接入園喔！這次二訪DMM水族館，也是先買了沖繩FunPASS，手機點開取票，現場出示QR CODE就能直接入館，免排隊、免再付款，真的是超級方便的啦！

寄放行李箱

水族館有提供付費置物櫃，拉行李來玩的朋友，這裡就能置物囉！另外，小朋友的推車是不能進去的，所以建議爸媽帶小小孩來玩要帶背帶喔，不然一直抱在手上，爸媽也太辛苦了啦！

觀看入場影片

正式入館後，我們會先看一段精彩的影片，這部影片有坐上魔毯的期待感，影片用各種視角分享了沖繩的美麗風景，最後帶到水族館，一段與生態探索的旅程即將開始。

園區地圖

水族館其實僅兩層樓，一樓是澄清之海，二樓是常綠之森，這裡不僅能看海底生態，還有小動物可以探索，與沖繩美麗海大不相同喔！

全室內水族館

這次是第二次來DMM水族館，這裡是全室內場域，有許多餵食互動能體驗，建議想要體驗的朋友，可以早點到，先購票喔！第二次再訪，我們來的時間有點晚，都賣完了！

常綠之森

▲好美的熱帶雨林世界，到處綠意盎然，室內布景刻畫得很生動，讓人覺得很放鬆。

▲水族箱玻璃很乾淨，站在旁邊就能清楚看到魚群，魚種豐富；也可以下載APP，透過語音導覽的方式，更了解它們。

▲熱帶雨林區雖說空間並沒有很大，但是有雙層樓，可以走上階梯俯視全區，換個角度欣賞，也讓我覺得很驚艷！

▲看到好多的海底生物，這隻鱷魚在水下，只露出半顆頭，但從水上看的話，會以為只是顆石頭很成功的保護色。

餵企鵝體驗

溫帶企鵝

特別的來啦，水族館居然有企鵝，超可愛的溫帶企鵝，在沖繩也能看得到喔！重點是，這裡的企鵝是半開放式的，感覺距離它們好近，企鵝外型超可愛，看它們搖擺的移動，好想抱一隻回家。

▲近距離的觀察企鵝在游泳，感覺非常開心呢！

▲這裡還可以體驗餵食企鵝、陸龜、樹懶、海水魚、淡水魚等，所有品項通通只要300日元（約新台幣68元），超級推薦的啦！



▲當天就有體驗餵企鵝，能近距離接觸超好玩，企鵝好可愛，看到魚飼料，企鵝也都靠過來了！

▲300日元（約新台幣68元）可以餵三隻，也能拍照喔，不過每場次只有10位，所以一定要早點購票。

室內仿真海蝕洞

轉個彎，館內還打造一座壯麗的海蝕洞，療癒的沙灘景色，有秒置身海邊的感覺，這裡也能觀賞魚群，來這拍照也是超級好看！不僅這樣，這座海蝕洞還有天氣的變化，有藍天白雲，也有雨季和打雷，場景好逼真，透過天氣的變化，也能觀察水下生物的反應喔！

▲超美的海蝕洞，親子同遊觀察水裡的魚群，也很適合一起在這裡拍照取景。

神秘生態池

這一區神秘的生態池，我也推薦必訪，在黑暗的空間裡，感受這群海底生物，坐在大水箱上，可以看到繽紛的海底世界，魚群自在悠游，感覺與魚兒們一起徜徉大海。

免費觸摸池

這一區是生態觸摸池，免費體驗喔，洗過手之後，池裡的生物都能互動，當天摸了鯊魚、海星、海參，還有小魚，特別的觸感，也讓我印象深刻，很適合親子旅人一起來感受一下水下的世界。

▲體驗觸摸池後，記得要洗手。

可愛小動物

▲水族館裡也有可愛動物區，此區為開放式區域．眼睛所看到的動物，沒有高強圍欄，拉近旅人與小動物們的距離呢！

▲當天看到樹懶、象龜和鸚鵡，還有小朋友體驗餵食象龜，也很好玩，樹懶看起來真的很慵懶，移動超慢。

澄清之海

▲觸摸生態池下，又是另一個夢幻的海底世界，好美的珊瑚大水槽，豔麗魚群光彩奪目，真的捨不得離開。

▲療癒的水母世界，這裡讓我聯想起桃園Xpark，水母水柱箱也會隨著燈光變化，這裡也是這裡的人氣打卡點。

海洋咖啡館

▲最後一站，是超強大的海底世界咖啡館，可以看魚群鯨鯊悠遊，還能一邊輕鬆吃美食喝下午茶，超愜意的！

▲號稱是這裡超人氣的網美拍照點，圓型的水族箱，昏暗柔美的光線取景好好看。

▲當天也在水族館裡品嚐沖繩鹽味冰淇淋，還有一杯專屬水族館的氣泡飲，在海底水族館裡吃冰也是相當特別的經驗。

紀念品店

每個水族館的出口都會有個商品專賣店，當然這裡也不例外啦！販售超多海底世界相關的紀念品，有玩偶娃娃、沖繩特產、文具、生活用品等，有喜歡的朋友，也能帶點禮盒回家喔！

心得

在DMM Kariyushi水族館玩得好開心，已經是二訪，我們仍覺得很好玩，能透過互動玩樂，了解更多的動物和海底生物，而且這裡真的好美好漂亮，創意的空間場景，有深入其境的感覺，彷彿與海底生物們一起悠游在大海裡。DMM Kariyushi水族館拍照的區域也不少，重點是，還能體驗與小動物們近距離接觸，這裡比起美麗海水族館真的不大，但人潮不擁擠，我覺得比美麗海更好玩更好逛喔！

iias沖繩豐崎百貨

▲走出水族館，就是最新的iias沖繩豐崎百貨，我們就繼續逛街、吃美食，順便採購買衣服也很棒。

DMM Kariyushi水族館

地址：沖繩縣豐見城市豐崎3－35

營業時間：09：00－20：00

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