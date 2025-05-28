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陽明山森林吊橋＋小溪秘境玩水撈蝦　隱藏日式宅院爽嗑甕窯雞

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

台北陽明山的「福田園生態農莊」是可以玩水的親子農場，園區到處綠意盎然，莊園裡有小河有山坡，來訪能探索自然生態，還能戲水消暑，更棒的是，能吃烤肉BBQ或是招牌甕窯雞。在森林裡吃喝玩樂一次滿足，好享受！

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交通方式＆停車資訊
一早我們來陽明山竹子湖賞繡球花，順遊到也很熱門的福田園生態農莊。開車的朋友，導航地標就能輕鬆抵達，農場外有規劃停車場，停車很方便。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊
福田園生態農莊入園門票一人200元，未滿2歲免費入園，另有飲料套票方案，以及桶仔雞四人餐。可以付現或刷卡入園，也可以在Klook上訂票快速入園。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園區導覽地圖
福田園生態農莊佔地很大，生態豐富，有玻璃屋、咖啡館、森林步道和溪水戲水區，另外還有森林吊橋、楓林隧道及蝴蝶復育區。整座福田園生態農莊也像是個教育休閒農園，地圖標示得很清楚，可以直接跟著玩，也有住宿的服務，感覺住在森林裡也滿特別的！

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園區環境
跟著綠林步道走進，農莊四周樹林包圍，有點像是在綠色迷宮探險。福田園生態農莊屬於大自然生態區域，所以有小黑蚊，建議要做好防蚊。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

溪流戲水區
好美的石澗小溪，走進溪河讓人覺得心曠神怡，小溪裡的水質清澈且冰涼，水深不算深，很適合大小朋友來這裡踩水、戲水。當天好多小朋友來這裡撈魚蝦，探索溪裡的小生物，也順便泡泡腳，不少小孩還自備玩水設備。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲還有一處水域較深的溪川，景色也很棒，但這裡沒有規劃桌椅，又加上水較深，所以來這裡玩水的人不多。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲居然還有小羊出沒。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲綠林裡還有一個玩沙區，園區主人很貼心，還有設遮陽棚。

玻璃屋

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

小溪吊橋

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲這座吊橋也很美，可以欣賞溪流山石風光。

楓咖啡
建築很有特色，帶有濃濃日本味，彷彿來到隱身在竹林裡的日式宅院。咖啡館內寬敞明亮，有許多的座位區，牆面上還有藍染的設計，相當有美感。館內冷氣開放，提供餐飲的服務，在農莊裡逛累了，能來這裡用餐或下午茶，戶外也有規劃座位區。當天人潮超級多，幾乎大客滿，等了快半小時才有座位。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

菜單
提供各式飲料和糕點，另外也有甕窯雞四人家庭餐，需先預約。雖然有單點菜單，但餐點的供應是依現場實際狀況為主，當天並沒有供應，飲料套組門票可直接來這裡兌換飲料。

▲▼福田園生態農莊。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

福田園生態農莊

地址：台北市士林區菁山路131巷18號
營業時間：09：00－17：00（周一、二公休）
電話：02－28622145

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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