一晚僅3000！曼谷五星級飯店開箱　直通商場地鐵還有24小時咖啡

撰文攝影/混血珊莎的奇幻旅程、整理/實習記者陳品勻

On Nut站住宿「Avani Sukhumvit Bangkok 曼谷素坤逸安凡尼飯店」,跟BTS On Nut站相連通,免出站就可以直達飯店,高級天際線客房擁有絕美高空景觀,房型時尚舒適,早餐也好吃,飯店設施有泳池跟酒吧等等,大廳旁就有24小時經營的The Coffee Club咖啡廳、Century The Movie Plaza Sukhumvit商場,裡面包含麥當勞、手搖飲跟服飾店等等!

飯店附近還有7-11、蓮花超市Lotus's Eatery跟按摩一條街,生活機能超級方便,這次我們用KKday預訂四天三夜,親民的房價,真的是高CP值的選擇!

►更多吃喝玩樂大小事,快追隨旅遊雲官方Instagram



位置&交通

曼谷素坤逸安凡尼飯店就位在BTS On Nut站正旁邊,出站之後走3號出口,步行約2分鐘即可抵達飯店,在容易交通阻塞的曼谷市區地段,可以搭乘BTS趴趴走很方便,這也是我們選擇這間飯店入住的原因。

▲交通:搭乘BTS到On Nut安努站下車,步行1分鐘即可抵達。

大廳環境

曼谷五星級飯店

精品飯店品牌曼谷素坤逸安凡尼飯店,在曼谷屬於五星級酒店,價位大約是3000元台幣左右,這次我們是在KKday訂房,相比其他平台便宜很多,因此我們入住了四天三夜,回程想要買伴手禮也相當方便。

飯店旁邊就是商場

飯店大廳旁就是Century The Movie Plaza Sukhumvit商場,裡面包含麥當勞、手搖飲跟服飾店等等,應有盡有相當熱鬧,免出門直接從飯店直通,珊莎發現這邊還有泰奶飲料店,想要隨時來一杯也沒問題。

房型



高級天際線客房

▲KKday的房型選擇共有兩種,這次統一訂的是高級天際線客房,房間位在22層樓,高空景觀是一大特色。

▲早上起來拉開窗簾就是曼谷都市美景,窗邊還有沙發跟單人桌椅,打開筆電就可以辦公。

▲進門就是開放式衣櫃結合mini吧,有附保險櫃、浴袍跟拖鞋。

▲Mini吧只有水不用錢,其他都需要收費,因為飯店下樓就是7-11,基本上採買都很便利。

▲衛浴空間採乾溼分離,備品跟沐浴用品都很齊全。

▲一大床的房型相當好睡,讓每天早出晚歸的我們感到很方便,整體住宿品質跟隔音都不錯。

設施

▲飯店設施有健身房、戶外泳池、SPA跟酒吧等等。

▲健身房需要刷房卡進出,一旁還有SPA中心提供住客精油按摩跟泰式按摩等等。

▲泳池區也有附設兒童池跟SPA池,高樓景觀很適合來這裡玩水消暑,順道曬曬日光浴。

酒吧

▲飯店的酒吧也是隔天早餐的餐廳,晚上搖身一變高空時尚酒吧,在飯店就可以小酌一杯,成為我們跟朋友相聚的好去處。

早餐

▲隔天早餐是06:30-10:30,幾乎每天都有爬起來吃早餐的我們,朋友對這間飯店的評價覺得很不錯。

▲座位區眾多,也有室外座位區,室內的冷氣蠻強的,來吃早餐建議要穿輕薄外套。

推薦飯店早餐

飯店的早餐讓我們蠻驚喜的,連續幾天下來有出現泰式奶茶、爆漿餐包、日式味噌湯跟串烤等等,每天都會變化菜色,讓連住的我們不會吃膩,其他熟食也還不錯,一早就能吃得很飽。

評價

曼谷素坤逸安凡尼飯店擁有絕佳的地理位置,飯店跟BTS站相連通,鄰近商場、超市跟7-11,房間高樓景觀視野遼闊,早餐選擇多且口味不錯,設施有泳池、健身房跟酒吧等等,走路就可以去逛商場、吃飯跟按摩,珊莎跟朋友住過一致評價很不錯,推薦給大家!

曼谷素坤逸安凡尼酒店

地 址 :2089 Sukhumvit Rd, Prakanong Nua Watthana, Bangkok 10260泰國

入住時間:14:00

退房時間:12:00

嗨~我是珊莎,本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►實測「釜山通行證」現省近4千元!39個景點免費玩 使用攻略必看

►釜山22間住宿區&飯店推薦清單!從平價到奢華、暢遊城市與海灘

►夢幻海底世界用餐!富國島最美水族館餐廳 含服務費只要千元出頭