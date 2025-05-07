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一晚僅3000！曼谷五星級飯店開箱　直通商場地鐵還有24小時咖啡

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

On Nut站住宿「Avani Sukhumvit Bangkok 曼谷素坤逸安凡尼飯店」，跟BTS On Nut站相連通，免出站就可以直達飯店，高級天際線客房擁有絕美高空景觀，房型時尚舒適，早餐也好吃，飯店設施有泳池跟酒吧等等，大廳旁就有24小時經營的The Coffee Club咖啡廳、Century The Movie Plaza Sukhumvit商場，裡面包含麥當勞、手搖飲跟服飾店等等！

飯店附近還有7-11、蓮花超市Lotus's Eatery跟按摩一條街，生活機能超級方便，這次我們用KKday預訂四天三夜，親民的房價，真的是高CP值的選擇！

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位置&交通
曼谷素坤逸安凡尼飯店就位在BTS On Nut站正旁邊，出站之後走3號出口，步行約2分鐘即可抵達飯店，在容易交通阻塞的曼谷市區地段，可以搭乘BTS趴趴走很方便，這也是我們選擇這間飯店入住的原因。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲交通：搭乘BTS到On Nut安努站下車，步行1分鐘即可抵達。

大廳環境

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

曼谷五星級飯店
精品飯店品牌曼谷素坤逸安凡尼飯店，在曼谷屬於五星級酒店，價位大約是3000元台幣左右，這次我們是在KKday訂房，相比其他平台便宜很多，因此我們入住了四天三夜，回程想要買伴手禮也相當方便。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

飯店旁邊就是商場
飯店大廳旁就是Century The Movie Plaza Sukhumvit商場，裡面包含麥當勞、手搖飲跟服飾店等等，應有盡有相當熱鬧，免出門直接從飯店直通，珊莎發現這邊還有泰奶飲料店，想要隨時來一杯也沒問題。

房型

高級天際線客房

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲KKday的房型選擇共有兩種，這次統一訂的是高級天際線客房，房間位在22層樓，高空景觀是一大特色。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲早上起來拉開窗簾就是曼谷都市美景，窗邊還有沙發跟單人桌椅，打開筆電就可以辦公。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲進門就是開放式衣櫃結合mini吧，有附保險櫃、浴袍跟拖鞋。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲Mini吧只有水不用錢，其他都需要收費，因為飯店下樓就是7-11，基本上採買都很便利。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲衛浴空間採乾溼分離，備品跟沐浴用品都很齊全。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲一大床的房型相當好睡，讓每天早出晚歸的我們感到很方便，整體住宿品質跟隔音都不錯。

設施

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲飯店設施有健身房、戶外泳池、SPA跟酒吧等等。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲健身房需要刷房卡進出，一旁還有SPA中心提供住客精油按摩跟泰式按摩等等。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲泳池區也有附設兒童池跟SPA池，高樓景觀很適合來這裡玩水消暑，順道曬曬日光浴。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

酒吧

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲飯店的酒吧也是隔天早餐的餐廳，晚上搖身一變高空時尚酒吧，在飯店就可以小酌一杯，成為我們跟朋友相聚的好去處。

早餐

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲隔天早餐是06：30－10：30，幾乎每天都有爬起來吃早餐的我們，朋友對這間飯店的評價覺得很不錯。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲座位區眾多，也有室外座位區，室內的冷氣蠻強的，來吃早餐建議要穿輕薄外套。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

推薦飯店早餐
飯店的早餐讓我們蠻驚喜的，連續幾天下來有出現泰式奶茶、爆漿餐包、日式味噌湯跟串烤等等，每天都會變化菜色，讓連住的我們不會吃膩，其他熟食也還不錯，一早就能吃得很飽。

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

評價
曼谷素坤逸安凡尼飯店擁有絕佳的地理位置，飯店跟BTS站相連通，鄰近商場、超市跟7-11，房間高樓景觀視野遼闊，早餐選擇多且口味不錯，設施有泳池、健身房跟酒吧等等，走路就可以去逛商場、吃飯跟按摩，珊莎跟朋友住過一致評價很不錯，推薦給大家！

▲▼曼谷素坤逸安凡尼飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

曼谷素坤逸安凡尼酒店

地 址 ：2089 Sukhumvit Rd, Prakanong Nua Watthana, Bangkok 10260泰國 
入住時間：14：00
退房時間：12：00

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