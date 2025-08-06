東北角最浪漫「外澳浪花市集」　逛60攤位、看火舞、體驗牽罟

▲今年「外澳月夜．浪花市集」將在外澳舉行。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

記者蔡玟君／台北報導

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的年度盛事「外澳月夜．浪花市集」，將於8月16日至17日在外澳服務區前沙灘登場，不僅有音樂會、集結60個特色品牌攤位的濱海市集、藝術互動，更規劃鐵道小旅行等行程。

東北角風管處表示，根據觀光署數據，此次活動舉辦的大里外澳遊憩區，今年1至3月到訪人次為34萬9415人次，已成為東北角在地旅遊景點的第一名。

▲外澳月夜浪花市集與多家宜蘭在地業者合作。（圖／記者蔡玟君攝）

趁著暑假到來，為吸引更多旅客前往參加，今年特別與「好好手感微笑市集」合作，匯集全台手作職人與創意品牌，打造濱海風格市集，並設置由「阿秋派 Art Chill Vibe」藝術團隊策劃的互動體驗區。在8月16日當天晚上，則舉辦有「浪舞月曲」音樂會，邀請理想混蛋、張若凡、魏嘉瑩等人氣歌手登場演出，17日晚間則由火舞團隊帶來「島影舞浪」演出，透過火焰與光影展現傳統與現代交融之美，打造令人難忘的夜晚。

▲宜蘭海景咖啡「九號咖啡外澳館」坐享外澳沙灘第一排，還有龜山島無敵海景。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

活動期間亦推出「鐵道浪花小旅行」套裝行程，每人499元即可參與包含自行車、牽罟文化與濱海景觀的一日遊程，將東北角海線之美盡收眼底。風管處也與村却國際溫泉酒店、蘭陽烏石港海景酒店、凱渡廣場酒店、烏石港 OA HOTEL、九號溫泉旅店、春和大飯店、中冠礁溪大飯店、雪山溫泉會館合作，入住指定住房專案還贈送限量帆布袋。