桃園蓮花季「遊客攀爬裝置拍照」　農業局：會加強告示

▲近日竟有民眾為了拍照，不顧安全爬到「台北赤蛙魯啦啦」的蓮花裝置藝術上。（圖／桃園市農業局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

每年7、8月桃園蓮花季在觀音區盛大登場，然而近日竟有民眾為了拍照，不顧安全爬到蓮花裝置藝術上。對此，桃園市農業局呼籲，裝置藝術屬公共財，可近觀而不可褻玩焉。

▲今年農業局透過農廢草編等媒材，於園區打造5座主題裝置藝術。（圖／桃園市農業局提供）



今年農業局透過農廢草編等媒材，結合保育類動物台北赤蛙與蓮蓬意象，於園區打造「台北赤蛙魯啦啦」、「桃園好農頂瓜呱」等5座主題裝置藝術。豈料，近日傳出有民眾不顧安全警示規範，擅自攀爬上裝置藝術拍照。農業局呼籲安全第一，也提醒遊客愛護裝置藝術公共財。

▲桃園蓮花季展至8月17日。（圖／桃園市農業局提供）



農業局長陳冠義表示，主會場的裝置藝術品皆有標示請勿觸碰（部分可互動裝置藝術除外），提醒遊客要注意自身安全，不要為了拍照而攀爬作品，若發生意外得不償失。農業局會加強告示牌大小及能見度，並不定期加強巡邏宣導，確保每位遊客都在安全無虞的環境下玩得盡興。

2025桃園蓮花季將持續展至8月17日，融合永續發展、生態教育、文化探索與慢食體驗，規劃5大美拍裝置藝術、14場特色活動，及超過10家農場提供的DIY體驗活動，請有興趣民眾把握最後機會。