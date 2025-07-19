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行天宮必吃路邊攤！手工麻糬每顆12元塞料不手軟　每人限購兩盒

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

行天宮美食推薦「不老麻糬」，被鄉民稱為地表最強路邊攤，不論平日假日，幾乎每天都會有排隊人潮，生意非常好！每人限購兩盒，共有6種口味可以選擇，每顆只要12元，買兩盒送一顆。麻糬個頭不小，內餡又飽滿，很受歡迎。（目前公休中預計8／22重新營業）

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交通

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲搭捷運到行天宮站，從3號出口往右轉直走，就能輕易找到不老麻糬。

環境

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲雖然排隊人潮很多，但因為店家人手多、手腳很快，所以也沒有想像中排得那麼久。

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單
一顆才12元，總共有6種口味，包括原味、綠豆、芋頭、紅豆、芝麻、花生等等。一盒有6顆麻糬，每人最多限購2盒，買2盒還會多送一顆隨機口味，另外還有隱藏版椰香口味。

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

麻糬口感
每顆現做麻糬都很大顆，上面灑滿許多花生粉，拿在手上就能明顯感受到麻糬的重量。店家給料真的很大方，可以看到不論是芝麻或花生內餡都直接爆出來，拿起來就跟流沙一樣會往下流，餡料也不會過甜。紅豆和綠豆口味則是偏綿密，入口會有沙沙口感，芋頭咬起來軟綿、有淡淡芋頭香氣。

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲建議當天吃完最新鮮、味道最好。

▲▼不老客家傳統麻糬。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

不老客家傳統麻糬

地址：台北市中山區松江路297巷（目前公休中預計8／22重新營業）
電話：0987－529318
營業時間：11：00－18：00（周日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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