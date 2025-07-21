只賣65元鋪滿軟Q大腸！懷舊「麵線三輪車」藏身三重巷弄

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「阿倍麵線」是三重在地人推薦的美食，Google評論近千則4.1顆星，只有賣大腸麵線，有不少網紅來拍照片和影片。來到阿倍麵線發現原來可以多加腸，難怪大家的照片內都是滿滿的腸，真的深得我這個麵線控的心！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地點

▲阿倍麵線在三重忠孝路上，這一帶看起來就像在老舊巷弄內，如果不是專程走過來找，真的很難發現這裡有麵線攤。

環境

來到這裡看到三輪攤車，心中就直接先加分了，因為我好愛這種懷舊三輪車賣的小吃，以前街邊都會出現，現在則是越來越少見了。停在里長辦公室這裡，騎樓有幾張桌椅可以坐下來吃麵線，鄉民則暱稱阿倍麵線為三重「里長麵線」。有不少在地人來買，人潮一直不斷的來，大多數還是外帶為主。

菜單

▲提供大腸麵線和清麵線，有分大小碗，大腸麵線還可以加10元多加大腸。

餐點

大腸麵線加腸

這碗滿滿的大腸，就是讓許多網紅、部落客都爭相來踩點的小吃，大腸果然是鋪好鋪滿，再放上香菜、醬油、蒜蓉。大腸滷到軟Q、通透，每一口都能吃到麵線和咬到大腸，吃起來超滿足。不僅是大腸表現不錯，就連麵線的表面也不含糊，湯頭勾芡濃稠度適中，順口美味！

▲喜歡吃辣的朋友建議可以加點辣比較好吃。

阿倍麵線

地址：新北市三重區忠孝路三段50巷16號

電話：02－29881269

營業時間：07：00－19：00（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►南機場「涼麵早餐」晚來沒得吃 蒜香濃稠醬汁＋Q勁麵條超開胃

►林森北路無招牌麵攤超隱密 越晚人越多「必點麻醬麵」

►挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！老師傅手工桂花條糕且吃且珍惜