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只賣65元鋪滿軟Q大腸！懷舊「麵線三輪車」藏身三重巷弄

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「阿倍麵線」是三重在地人推薦的美食，Google評論近千則4.1顆星，只有賣大腸麵線，有不少網紅來拍照片和影片。來到阿倍麵線發現原來可以多加腸，難怪大家的照片內都是滿滿的腸，真的深得我這個麵線控的心！

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地點

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲阿倍麵線在三重忠孝路上，這一帶看起來就像在老舊巷弄內，如果不是專程走過來找，真的很難發現這裡有麵線攤。

環境
來到這裡看到三輪攤車，心中就直接先加分了，因為我好愛這種懷舊三輪車賣的小吃，以前街邊都會出現，現在則是越來越少見了。停在里長辦公室這裡，騎樓有幾張桌椅可以坐下來吃麵線，鄉民則暱稱阿倍麵線為三重「里長麵線」。有不少在地人來買，人潮一直不斷的來，大多數還是外帶為主。

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲提供大腸麵線和清麵線，有分大小碗，大腸麵線還可以加10元多加大腸。

餐點

大腸麵線加腸
這碗滿滿的大腸，就是讓許多網紅、部落客都爭相來踩點的小吃，大腸果然是鋪好鋪滿，再放上香菜、醬油、蒜蓉。大腸滷到軟Q、通透，每一口都能吃到麵線和咬到大腸，吃起來超滿足。不僅是大腸表現不錯，就連麵線的表面也不含糊，湯頭勾芡濃稠度適中，順口美味！

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿倍麵線。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲喜歡吃辣的朋友建議可以加點辣比較好吃。

阿倍麵線

地址：新北市三重區忠孝路三段50巷16號
電話：02－29881269
營業時間：07：00－19：00（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 阿倍麵線 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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