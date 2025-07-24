千萬別點大碗！永和黑白切什錦麵超澎湃　肝連豬肝蚵仔全都有

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「龜叟の什錦麵」是受到永和在地人歡迎的大份量麵店，在地開賣50年，鄉民都會提醒千萬不要點大碗，因為光是小碗份量就很多！老闆給的配料也不少，感覺就像聚寶盆一樣，價錢不貴、份量多，所以通常經過都在排隊，生意很好。

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交通

▲搭捷運出永安市場站走路過來大約10分鐘，在用餐時間前過來人潮算還好，到了用餐時間人潮就變得很誇張。

環境

▲內用就排在內用這個牌子後面，外帶則是靠右側的外帶窗口。

▲店內的座位不多，如果是一個人來吃的話，會跟其他人併桌一起用餐。

菜單

簡單來說就是賣什錦麵（湯麵、乾麵）、湯類，什錦麵大碗150元、小碗130元，如果點什錦乾麵一律都是大碗。帶位阿姨人很好，還會介紹一下，跟我說小菜那兩樣什錦麵內都有，另外還可以加點配料，或者選擇不要的配料等等。

▲▼餐具以及醬料都是自取，胡椒粉在桌子上面就有，點到餐之後我大約等了5分鐘麵就煮好上桌。

餐點

小碗什錦麵

什錦麵簡單來說就是什麼通通都有，湯頭喝起來有油蔥香氣，灑上些許青蔥入口清甜，其實夏天來喝也不會覺得膩口喝不下。用湯匙稍微往上一撈，就可以看到整碗麵有滿滿的料，小碗份量超多，真的CP值爆高，光是吃料就快吃飽了。

▲配料有油豆腐、肉羹、肝連肉、豬肝、貢丸、蚵仔等等，吃著吃著真的有種在吃黑白切的錯覺。

▲就連麵條份量也很多，吃一碗什錦麵可以抵兩餐。

小碗乾麵

端上桌份量也是超有誠意，上面還有大量蔥花，下面有店家特製醬料，要拌一下讓麵條均勻沾附醬料。他們家的乾麵醬料走甜甜又酸酸的路線，黃麵條熟度剛好不會太過軟爛，吃完這碗也超有飽足感。

肝連肉

如果人少建議可以不用點小菜，因為光是麵的份量就很多，加上裡面的料也很豐富，真的很想吃的話，我也建議用加點的方式，直接加到麵裡面就好。

油豆腐

▲油豆腐也很大一盤，後來才發現麵裡也有油豆腐。



龜叟の什錦麵

地址：新北市永和區保平路215號

營業時間：08：00－14：00（周一、四公休）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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