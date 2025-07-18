人氣IP快閃店清單！嚕嚕米限定特展　還有柯南、排球少年

首圖／華山1914文創園區

文／ReadyGo



今年暑假，台北成了快閃店大本營。從童年經典到現象級動畫，無論你是動漫迷、角色控還是純打卡派，這篇「快閃地圖」通通幫你整理好，走一趟絕對值回票價。

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台北快閃店懶人包

哆啦A夢 & FRIENDS 巡迴特展

超過 100 種哆啦A夢角色現身，包括紫薯、狼人、雪人等特殊造型，巨型 12 公尺充氣裝置首次登場，搭配沉浸式互動展區，復刻藤子·F·不二雄老師的創作空間、漫畫場景與光影劇場，「任意門台北巡遊」打卡活動，集點可兌換限量徽章，限定商品種類豐富，包含公仔、服飾、生活雜貨。

圖／Fujiko Pro

哆啦A夢 & FRIENDS 巡迴特展

展期：6 月 28 日～10 月 6 日

地點：華山 1914 文創園區 東 2 館 四連棟

DINOTAENG 果汁吧快閃店

QUOKKA 和 BOBO 打造陽光沙灘果汁吧，展場布置充滿夏日海島感，多款展場限定周邊販售，包括吸管杯、滑鼠墊、零錢包、盲盒等，適合拍照打卡，也能入手台灣限定的設計商品。

圖／華山1914文創園區

呆萌夏日療癒系展覽：DINOTAENG 果汁吧快閃店

展期：6 月 19 日～ 9 月 14 日

地點：華山 1914 文創園區 中 5B 鍋爐室

名偵探柯南「獨眼的殘像」快閃店

配合電影上映同步登場，展區設有大型拍照牆與角色展示，多款限量周邊發售，包括吊飾、服飾與文具。





圖／新光三越

名偵探柯南「獨眼的殘像」快閃店

展期：6 月 25 日～8 月 6 日

地點：新光三越 台北信義新天地 A8 館 5 樓

三麗鷗男團 HAPIDANBUI 快閃店

蛋黃哥、可達鴨、Badtz Maru 等人氣角色男團主題新造型，展場風格潮流又逗趣，適合拍照打卡，聯名周邊包含甜點、貼紙、文具與實用雜貨。

圖／華山1914文創園區

三麗鷗男團 HAPIDANBUI 快閃店

展期：6 月 28 日～9 月 14 日

地點：華山 1914 文創園區

花生漫畫 75 週年特展

以 Snoopy 為主角回顧漫畫經典時刻，復刻查理布朗與露西的生活片段，展場商品多為復古與懷舊風設計，收藏價值高。

圖／新光三越

Snoopy 粉絲專屬時光：花生漫畫 75 週年特展

展期：6 月 20 日～9 月 7 日

地點：新光三越 A11 Legacy Max

嚕嚕米 80 週年限定店

嚕嚕米與家族角色登場，展場布置融入自然與森林風格，適合靜靜欣賞，有多款台灣限定商品、童趣家居小物與繪本風格擺設。

圖／松山文創園區

嚕嚕米 80 週年限定店

展期：6 月 19 日～8 月 10 日

地點：松山文創園區 南向製菸工廠 一樓 藝異空間

排球少年！！ 期間限定店

展示各隊主角角色與經典場景，周邊商品從文件夾、隊服、徽章到盲盒全數上架，也適合順便安排逛 Outlet 的輕旅行行程。

圖／Mitsui Outlet Park 林口

排球少年!! 期間限定店

展期：5 月 30 日～7 月 27 日

地點：Mitsui Outlet Park 林口

鬼滅之刃「邁向無限城」快閃店

展區重現無限城經典場景，打造沉浸式動畫體驗，提供角色拍照牆與語音播放劇情重現，周邊設計精緻，包含明信片、立牌與聯名服飾。

圖／松山文創園區

鬼滅之刃「邁向無限城」快閃店

展期：6 月 12 日～10 月 6 日

地點：華山 1914 文創園區

快閃店參觀小提醒

華山園區有四個展覽同步展出，建議安排半日至一日參觀，平日入場人潮較少，適合想拍空景的人前往，記得先購買預售票，有些展覽現場無販售或易完售，可搭乘捷運至忠孝新生站或善導寺站步行約五分鐘抵達華山。

若打算一次跑兩至三個展

建議備好行動電源與空記憶卡，從懷舊到潮流、從童年回憶到人氣新番，今年台北的夏天就是角色快閃展的天堂。如果你還沒決定要去哪玩，就從這些展覽開始，找回那份屬於自己的小確幸。

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