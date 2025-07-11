台中南屯「必比登推薦」美食一日遊！古早味燒肉粥、爆汁生煎包

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文／ReadyGo

說到台中南屯，除了熱鬧的機能與商圈，還藏著不少在地人激推的美食寶藏！這次RG小編找了幾間台中南屯區入選必比登推薦的人氣美食。從午餐吃到宵夜，讓你吃好吃滿，快收藏這條最強南屯美食線路！

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台客燒肉粥

被列入米其林必比登推薦的「台客燒肉粥」，一碗燒肉粥裡料多實在、香氣十足，是不少在地人從小吃到大的經典滋味。推薦招牌「雙寶拼盤」，燒肉酥香、香腸帶微微酒香，搭粥吃超對味！

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台客燒肉粥

地址：台中市南屯區五權西路二段722－1號

電話：04－23890880

營業時間：11：30－23：00（周三公休）

小初店 牛肉麵

主打「厚厚厚極品牛肉麵」，用料完全不手軟，大塊牛腱肉配上濃郁湯頭，牛肉控吃完都直呼過癮。雖尚未入選必比登，但靠著實力與口碑，早已是許多老饕的回訪愛店。

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小初店 牛肉麵

地址：台中市南屯區大業路243號

電話：04－23100700

營業時間：11：30－20：00（周五～周一公休）

滬舍餘味 生煎包

這家生煎包藏身永春東七路巷弄，卻總是人潮不斷。底部煎得金黃酥脆，內餡湯汁飽滿，一咬就爆汁，超過癮！經常被饕客評為「接近米其林水準」的實力派小吃。

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滬舍餘味 生煎包

地址：台中市南屯區公益路二段537號

電話：04－22586111

營業時間：11：00－20：00

羅家古早味 麻油雞湯

台中人吃麻油雞絕對不能錯過羅家古早味！濃香麻油與嫩口雞腿完美融合，搭配吸滿湯汁的麵線，不管冷天補身還是熱天開胃都適合，是在地人心中的定番補品。

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羅家古早味

地址：台中市南屯區向上路三段65號

電話：04－23861557

營業時間：11：00－14：00、16：30－21：00

台中南屯必比登一日遊－行程安排

想要規劃一趟美食半日遊？推薦你從早午餐的「滬舍餘味」生煎包開啟味蕾、午餐選「小初店」牛肉麵補充能量、下午來碗「羅家麻油雞」養身養胃，晚上再以「台客燒肉粥」暖心收尾，完美體驗台中南屯的多元風味！

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