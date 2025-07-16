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特搜馬祖5大療癒行程！漫步「迷你奈良」餵鹿看海、走進古老石城

▲▼馬祖網路爆紅景點TOP5。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

原來馬祖這麼好玩？這篇帶你解鎖馬祖南北竿5大人氣景點！從療癒系動物體驗、海島秘境、宗教文化到藍眼淚探險，跟著這條跳島路線一次玩爆，療癒指數爆表！

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馬祖景點Top1：大坵島
梅花鹿野放天堂，療癒感爆棚，從北竿搭船只要8分鐘就能抵達大坵島，一下船就被鹿群包圍！這裡的梅花鹿早已習慣人群，會主動靠近求餵食，超級可愛！手拿桑葉，牠們會圍著你團團轉，記得注意有角的大鹿，別被頂了。

沿著環島步道邊走邊看海，森林與大海融合的景色夢幻得像童話場景，不愧有「迷你奈良」之稱。走在這裡，不只身體放鬆，心靈也被療癒得透徹。整圈走完約兩小時，處處是驚喜，非常適合親子或情侶同遊。

▲▼馬祖網路爆紅景點TOP5。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

大坵島

地址：連江縣北竿鄉大坵島
電話：08－3656531
航程約8分鐘，建議購買桑葉餵食鹿群（50元）
小提醒：島上廁所僅一處，請先使用、勿觸摸鹿群皮膚

馬祖景點Top2：芹壁村
台版小希臘，石屋裡的文青日常，坐落北竿的芹壁村，被譽為「台版小希臘」，石屋搭配湛藍海景，宛如走進地中海電影場景。古老巷弄裡藏著許多文青風格咖啡廳與民宿，每一個角落都超好拍，隨手一拍就是明信片！

▲▼馬祖網路爆紅景點TOP5。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼馬祖網路爆紅景點TOP5。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

芹壁村

地址：連江縣北竿鄉
建議傍晚來訪，黃金光影超有氛圍，可順遊旁邊的播音站，一起感受歷史感

馬祖景點Top3：芹山播音站
喊話對岸的歷史秘境，位於芹壁旁的芹山播音站，是當年對中國喊話用的重要據點，還會播放鄧麗君的歌聲。雖然現在功能已停止，但站體仍保留完整，搭配裝置藝術，成為拍照新熱點。這裡同時也是眺望芹壁全貌的絕佳角度，能遠眺對岸海岸線，感受過去與現在的交疊，讓歷史與風景交織成心靈療癒的一幕。

▲▼馬祖網路爆紅景點TOP5。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

芹山播音站

地址：連江縣永康步道
遠眺芹壁村與大陸海岸的絕美視角，拍照記得把播音喇叭一起入鏡超有戲！

馬祖景點Top4：媽祖天后宮
島民信仰中心與巨石媽祖像，來馬祖怎能不拜媽祖？這座天后宮香火鼎盛，是在地居民的信仰核心。莊嚴的宮殿建築融合兩岸三地工藝，石獅、龍柱、浮雕皆精美華麗。

前方還有傳說中安奉媽祖遺體的石棺，宗教與歷史氣息濃厚。一旁矗立的「馬祖之劍」與巨型媽祖石像，更是氣勢震撼，高近30公尺，站在海邊守護眾人，不只壯觀，更給人安心療癒的力量。

▲▼馬祖網路爆紅景點TOP5。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

媽祖天后宮

地址：連江縣南竿鄉馬祖村4－1號
電話：08－3622913

馬祖景點Top5：北海坑道
藍眼淚搖櫓之旅，夢幻加倍。最後壓軸就是最震撼的北海坑道體驗！白天可搭乘搖櫓船進入幽深水道，聆聽導覽員分享戰地歷史，整段旅程彷彿身在地下迷宮，景色幽暗卻神秘療癒。夜晚則是夢幻模式啟動，若潮汐與運氣允許，將能看到船邊閃耀的藍眼淚，像是進入神秘星河，絕對是療癒心靈的最佳Ending！

▲▼馬祖網路爆紅景點TOP5。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

北海坑道

地址：連江縣南竿鄉北海坑道
白天需配合潮汐入場，夜間搖櫓請預約，賞藍眼淚旺季為每年春夏之交

馬祖旅遊常見問題（FAQ）
Q1：跳島要怎麼安排交通？
A：建議搭乘馬祖在地的南北竿交通船，航程短、班次多。像北竿到大坵僅需約8分鐘船程，可於橋仔碼頭搭乘。

Q2：大坵島適合帶長輩或小孩前往嗎？
A：島上步道大多平緩，但有些坡段稍陡。可安排兩小時慢步行程，帶長輩建議事先了解體力與步道狀況。

Q3：什麼季節最適合看藍眼淚？
A：每年4到6月是藍眼淚旺季，建議避開滿月期間、選擇無光害夜晚前往，提升看到的機率。

Q4：芹壁村的咖啡廳、民宿是否需提前預約？
A：旺季建議提前預訂，部分老宅咖啡廳有營業時段限制，可事先查詢是否開放。

Q5：媽祖天后宮是否需要門票？
A：不需門票，為當地信仰中心，自由參拜，但建議尊重宗教儀式，不喧嘩、不打擾。

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