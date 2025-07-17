高雄TOP7親子行程！登上遊艇穿梭壯觀輪船軍艦間　鐵道館軌道模型

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文／ReadyGo

熱情洋溢的高雄，本來就是旅人最愛的寶藏城市，如今有了輕軌加持，交通更便利，帶孩子出門玩耍輕鬆多了！不論是超吸睛的室內親子樂園、綠意滿滿的親子農場，還是可以動手做DIY的觀光工廠，通通都是大人小孩一起開心放電的好去處。

這些景點不只適合親子同樂，也很適合揪上阿公阿嬤或三五好友一起放風，一整天從白天玩到夜晚都不會膩，樂趣滿點、驚喜連連！小編特別精選了高雄親子景點 TOP 7，假日出遊不煩惱，跟著玩準沒錯。

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必訪高雄親子景點 TOP7

淨園農場

有個美麗的大草原，四周遍植落羽松的淨園休閒農場，位於高雄小港機場跑道旁，是一座結合機場景觀咖啡、美味餐廳、動物農莊、親子設施的複合式休閒農場。最美的落羽松草地帳篷野餐區，純白系絕美帳篷吸引不少人駐足打卡，夜晚燈串亮起簡直浪漫到不行。

園區還有超多可愛的動物，獅子、河馬、浣熊、羊駝、紅鶴等，以及超多珍貴美麗的鸚鵡，還能跟可愛的小馬拍照合影。在園區逛累了，還有四家風格不同的餐廳可選擇，餐後在大草原上享受無邊際的星空視角，輕鬆享受愉悅的親子美好時光。

圖／IG@harvie.dd

圖／IG@rhlij_______

淨園農場

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

電話：07－7932223

營業時間：09：30－21：00

湯姆貝貝高雄義享店

湯姆熊旗下的湯姆貝貝高雄義享店，全新擴大改裝隆重啟航，各種質感放電設施一次玩個夠，訓練孩子平衡與手腳協調。佔地250坪的園區裡，有加勒比海盜貝殼砂池區、皇家貝貝海洋號郵輪球池區、歐風奢華手工木作廚具區、豪華歐風超市區、0～2歲專屬的幼幼球池區、精品娃娃屋、夢幻變裝區、益智積木區、極限蹦跳床，玩累了還有美食補充站橄欖樹廚房，讓小寶貝充飽電，又能繼續大玩特玩。

圖／湯姆熊歡樂世界－高雄義享天地

圖／湯姆熊歡樂世界－高雄義享天地

湯姆貝貝高雄義享店

地址：高雄市鼓山區大順一路115號5樓

電話：07－5507509

營業時間：11：00－22：00

FLOMO富樂夢觀光工廠

台灣第一家橡皮擦觀光工廠，致力於環保無毒文具的富樂夢，透過有趣的教育體驗，在寓教於樂中建立環保觀念。工廠裡獨家展示已退役的文具製造機，以及超懷舊的機關鉛筆盒，遊客可以了解橡皮擦的製程，也可以體驗自己動手做文具的樂趣，還有全台獨一無二的橡皮擦桌遊，與孩子一起來趟既懷舊又新潮的文具之旅！

圖／IG@rikkilien1987

圖／IG@debbieyu210032

FLOMO富樂夢觀光工廠

地址：高雄市湖內區中山路二段42號

電話：07－6996173

營業時間：假日、國定假日09：30－16：30

PaPark爬爬客親子樂園 夢時代店

和一般的親子樂園不同，大量使用織帶編織成的網子設計出攀爬設施，結合數十項遊樂設施，追求刺激冒險訓練孩子們的肌肉發展協調。空中索道、蜘蛛爬塔、空中球池、刺激的快速大滑梯，還能同心協力玩砲塔攻防戰，來爬爬客遊玩還可以通過合作，一邊認識新朋友，適合家長帶著小朋友去玩耍，一票到底整日無限暢玩！

圖／IG@gld.mubi



圖／IG@ningningfifi

PaPark爬爬客親子樂園

地址：高雄市前鎮區中華五路789號B2 樓

電話：07－8230508

營業時間：11：00－21：00

高雄港文化遊艇船隊

斥資千萬打造的頂級遊艇，觀窗大窗360度遼闊海景，搭乘高雄港文化遊艇深入高雄港，有種大開眼界的感覺，穿越風，迎著光，眺望遠方群山，欣賞高雄港灣美景，串聯高港棧庫群、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、高雄展覽館等亞洲新灣區景點。

身旁的船隻不是載滿貨櫃的輪船、就是壯觀的軍艦，回程正好可以到紅毛港欣賞美麗晚霞餘暉。用新的視角，欣賞燈火通明浪漫的高雄港夜景，帶孩子感受高雄的獨特魅力。

圖／棧貳庫KW2



高雄港文化遊艇船隊

地址：棧貳庫KW2（高雄市蓬萊路17號）

連絡電話：07－5216270

營業時間：平日10：00～12：00／13：00～18：00／假日10：00－～20：00（周三公休）

奧斯丁夢想樂園－高雄草衙SKM Park店

佔地410坪的超大型室內親子主題樂園！自然的採光讓空間充滿生命，空間減少直角、銳角多了圓融與和諧，讓人彷彿走進一座大型的藝術殿堂。十大主題區域遊戲設備，豐富多彩的奧斯丁市，有陽光農場、快樂農舍等，一大片落地窗的貝殼沙池讓小朋友回歸自然與陽光共存，超大球池、主題遊戲、派對空間、親子共學、特色餐飲等多元活動一應俱全，是孩子們發揮無限創意的小天地！



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圖／IG@w_peiru

奧斯丁夢想樂園

地址：高雄市前鎮區中安路1－1號B1

電話：07－7966532

營業時間：11：00－21：00

哈瑪星台灣鐵道館

哈瑪星台灣鐵道館為了延續哈瑪星百年台灣鐵道歷史，以HO規（1：87）鐵道場景、軌道與火車模型，結合劇場聲光效果演繹，場景範圍逾百坪總計10個展區，軌道總長度超過2公里。每日同時有30餘款經典鐵道列車模型，動態運行交會穿梭於200處場景之中，帶領民眾穿越時空，身歷其境般遊歷全台大城小鎮，這種展示手法及整體規模為台灣首見。

圖／IG@syuan_s1019

圖／哈瑪星台灣鐵道館

哈瑪星台灣鐵道館

地址：高雄市鼓山區蓬萊路99號（駁二藝術特區蓬萊B8倉庫）

電話：07－5218900

營業時間：10：00－18：00（周二休館）

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