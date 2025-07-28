ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭童玩節7處親子景點順遊指南！還有全台唯一特務主題體驗館

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@a95036、IG@ariel312

文／ReadyGo

人稱台北後花園的宜蘭，一直是許多家庭的首選旅遊地，有超多有趣的農場和觀光工廠，像是宜蘭必去的羅東夜市、清水地熱、傳藝中心等。尤其每年暑假盛大舉辦的宜蘭國際童玩藝術節，更是吸引大批人潮湧入宜蘭觀光。今年除了到宜蘭童玩節，周邊還有哪些推薦親子景點呢？小編私藏的宜蘭親子景點口袋名單，有戶外農場、室內博物館或觀光工廠，不管晴天雨天都沒問題，快收藏起來，暑假帶家人來一趟完美的親子旅遊！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

2025宜蘭童玩節介紹
今年7月5日在冬山河親水公園正式開幕，以「童心無限 童玩30」為主題，象徵著30年來的累積與蛻變，這是一場橫跨年齡、世代與文化的歡樂慶典。以「展覽、遊戲、演出、交流」四大主軸，將傳統的遊戲體驗結合互動科技創意呈現，包括水上多感體驗、結合大型LED的互動戲水遊戲、延續去年廣受好評的跨越冬山河高空滑索，今年更新增雙人溜索的全新體驗。

在表演活動交流部分，世界各民俗音樂舞蹈團來台參與國家數，在今年達到第100個，是童玩節國際化的重要里程碑。喜歡熱鬧愛玩水的朋友，今年暑假一起迎接充滿驚喜與感動的童玩30！

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／宜蘭國際童玩藝術節 FB

活動期間：2025／07／05～08／17
活動地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號（冬山河親水公園）
電話：03－96000322
營業時間：09：00～21：00

蘭陽動植物王國
2024年新開幕的蘭陽動植物王國，坐擁三千坪寬闊場地，打造開放式空間及4D擬真的動物生活場域。園區以仿自然生態的方式飼養動物，獨家引進澳洲灰袋鼠、紅袋鼠，打造出全台首座「澳洲袋鼠體驗區」，親手餵食袋鼠寶寶真的超療癒。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@a26snoopy

園區內80%以上的動物都能近距離接觸，在王國裡，樹懶懶洋洋掛在樹上、食蟻獸從空橋上探頭、山羊調皮地躲在樹上等待餵食，換上日式浴衣與人氣王水豚森林漫遊一起泡腳，可愛的呆萌狐獴家族四處張望，還有鵜鶘飛行秀，老鷹飛行表演，各種豐富的生態教育解說課程，DIY手作課程知識與驚喜滿滿！讓全家人都玩得開心又有收穫。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／蘭陽動植物王國

斑比山丘 Bambi Land
宜蘭超質感親子農場，充滿療癒氛圍的動物友善農場斑比山丘，在這裡可以近距離與動物們互動玩耍，園區招牌的可愛梅花鹿，會跟遊客撒嬌求餵食。

近期還加入了水豚森林幼幼班，看水豚寶寶排隊走在高空步道上，憨憨呆萌模樣超療癒，還有愛唱歌的迷你驢姐妹花，陪你在園區裡散步。斑比山丘除了有自己設計的角色IP外，有販售獨家設計週邊紀念商品的斑比選物店，更進駐美美子咖啡廳與霜淇淋店，有玩有吃有喝還能逛，是很悠閒又豐富有趣的親子景點。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jennywu0131

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@she147963

斑比山丘 Bambi Land

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號
營業時間：平日10：00～17：00／假日09：00～17：00

宜蘭金特務 007 Kingspy
全台唯一以特務為主題的體驗館，整座場館就是頂尖特務的訓練所，摩斯密碼、炸彈解鎖、武器訓練、實戰狙擊、近距離搏擊訓練，最後只要你能通過包圍拷問，就能成為一個真正的特務囉！過程緊張又刺激，沉浸體驗感很強。最後在有滿滿槍械的打卡拍照區，還能領取特務裝備並拍照留念，想跟007龐德一樣耍帥？刺激的諜報任務，今天換你來體驗。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cherry310192001

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@foreverlove.216

宜蘭金特務 007 Kingspy

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號
電話：03－9605070
營業時間：09：00～17：00（周三公休）

星夢森林劇場
主打一站式體驗與親子友善的星夢森林劇場，是宜蘭很受歡迎的戶外農場，各種可愛溫馴的動物，水豚、羊駝、梅花鹿、狐獴、袋鼠、熊貓羊等，能近距離餵食互動，而且環境超級乾淨，沒有異味。

一旁是親子民宿「天使星夢渡假村」，出示星夢森林劇場的門票就能進入渡假村裡的FUN FUN樂園裡暢玩所有設施，包含戲水池、手搖船、盪鞦韆、溜滑梯等，還有網美佈景彩色氣球旋轉樓梯、月亮鞦韆等，一票玩兩個園區，真的相當超值。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kitty0717

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@a95036

星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號
電話： 0966－417997
營業時間：09：00～17：00

奇麗灣珍奶文化館
位於蘇澳的奇麗灣珍奶文化館是全球首座珍珠奶茶綠工廠，充滿設計感的外觀，用光影打造出優雅的空間。台灣人自豪的珍珠奶茶，透過多元化的主題展區，讓遊客可以深入了解珍珠奶茶的起源、演化以及全球銷售成就。

園區裡有許多珍珠奶茶的裝置藝術，並搭配了傳統夜市的造景，此外還有珍珠奶茶DIY教室及多元餐飲空間，既能享受親手製作的樂趣，又能品嚐以在地食材製作的創意料理，珍奶控們一定不能錯過。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ariel312

奇麗灣珍奶文化館

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號
營業時間：平日10：00－17：00／假日09：30－17：30

蠟藝 蠟筆城堡
以超大蠟筆城堡為外觀的蠟筆觀光工廠，蠟藝有全球獨家的彩虹溜滑梯，八層樓高的刺激，總高約26公尺，全長約68公尺！高速俯衝、旋轉滑行，有勇氣的人一定要體驗13秒風馳電掣的快感！蠟筆觀光工廠人員非常熱情，安排滿滿精采活動，多樣的DIY課程有製作紙風車、彩色筆、蠟筆、人體彩繪等。其中彩繪DIY體驗激發孩子美感，滿足塗塗畫畫的慾望，小朋友都能夠在這裡玩的超級盡興。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yu_fan_lin

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@leica_chu168

蠟藝 蠟筆城堡

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號
電話：03－9907101
營業時間：08：30～17：30

TAXI Museum 計程車博物館
全球首座以計程車為主題的博物館，館內收藏展示了超過2,000件來自世界各地的古董車、模型車及三輪車，以及各種與計程車有關的周邊典藏品，從館藏中就能一窺計程車的進化史。館內以不停轉動的迴轉汽車檯，展示各種小汽車模型，相當吸引小朋友的目光，還有室內碰碰車、旋轉木馬、人力車、三輪車等設施，超有特色的門票還可以摺成立體小車，保證小小車迷一定會玩到不想離開。

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuan0512_

▲▼2025童玩節周邊景點攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuan0512_

TAXI Museum 計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號
電話：03－9908088
營業時間：10：00～17：00

宜蘭景點｜2025龜山島登島玩法全攻略！本篇快收藏！讓人讚嘆大自然的巧奪天工

【你可能也想看】

►搭上世界最長雲海纜車一路爬升！巴拿山樂園6個必訪景點攻略
►特搜6家小巨蛋周邊美食！特火焰焦糖布丁、媲美鼎泰豐小籠包
►台中放電景點清單！幻覺博物館挑戰感官極限、看烏茲別克瘋馬術

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 宜蘭旅遊 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

推薦閱讀

小琉球8間熱門美食清單！冰店賞厚石裙礁海景、柴燒滷汁拌麵超香

小琉球8間熱門美食清單！冰店賞厚石裙礁海景、柴燒滷汁拌麵超香

實測6間韓國限定手搖！柚子薄荷冰茶首爾才有、隱藏版桃子冰美式

實測6間韓國限定手搖！柚子薄荷冰茶首爾才有、隱藏版桃子冰美式

大巨蛋8家聚餐懶人包！24小時港式飲茶、全球首家航空主題燒肉

大巨蛋8家聚餐懶人包！24小時港式飲茶、全球首家航空主題燒肉

海景土地公嗑泡麵、毛孩樂園療癒整天！高雄私房景點一日遊

海景土地公嗑泡麵、毛孩樂園療癒整天！高雄私房景點一日遊

赴日血拚注意！3類家電常「卡關」

赴日血拚注意！3類家電常「卡關」

美登利壽司吃到飽7/30換菜單

美登利壽司吃到飽7/30換菜單

美國德州BBQ名店登台

美國德州BBQ名店登台

宜蘭童玩節「7處親子景點」順遊指南

宜蘭童玩節「7處親子景點」順遊指南

日本爆紅伊良可樂登台

日本爆紅伊良可樂登台

3大披薩優惠懶人包

3大披薩優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大雪山森林小木屋1晚3800元起含早餐

證件對中任2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

添好運8月續推「港點吃到飽」　

飄香公館超過半世紀的平價江浙點心！

阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮

「鳥島」藏身北市公園　兼賞紫薇花

開箱最新Buffet「URBAN PARADISE」　

花蓮欣欣麵館「龍蝦鍋」海味爆棚

台中2登山步道推薦　千株千日紅盛開

新北高懸崖邊秘境海鮮餐廳！

熱門行程

最新新聞更多

赴日血拚注意！3類家電常「卡關」

美登利壽司吃到飽7/30換菜單

美國德州BBQ名店登台

宜蘭童玩節「7處親子景點」順遊指南

日本爆紅伊良可樂登台

3大披薩優惠懶人包

中國信託中華航空聯名卡　送機票帶你去韓國追星

雪梨「景觀世界」半日遊攻略！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366