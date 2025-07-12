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盤點三峽3間北大學生愛吃麵店！手工扯麵Q彈吸湯、老虎麵辣勁十足

▲▼三家北大學生狂推的美食神店。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

走進新北三峽，你聞到的不只是金牛角的甜香，還有紅油、麻醬與番茄湯的濃郁香氣。這次RG小編帶你吃遍三峽在地學生私藏的三家人氣麵店，不論你是重口味控、湯麵派或愛挑戰辣度，都能找到一碗專屬於你的麵！

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海爺四號乾麵
隱藏在三峽老街附近的「海爺四號乾麵」，是北大學生口耳相傳的私藏美食。最受歡迎的「紅油皮蛋麵」結合綿密皮蛋與香辣紅油，鹹香迷人、涮嘴度爆表，怕辣的饕客可以選「四號乾麵」，麻醬香氣濃郁、紅油點綴提味，順口不膩。

▲▼三家北大學生狂推的美食神店。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

海爺四號乾麵

地址：新北市三峽區光明路5號
營業時間：11：00－14：00、16：00－20：00（周一公休）

河南砂鍋手工扯麵
湯麵愛好者絕不能錯過「河南砂鍋手工扯麵」的番茄蛋湯底！酸中帶香的湯底結合手工扯麵，口感Q彈又吸湯，一口一口暖進心坎。加上炸蛋厚實有感，整碗麵吃起來超有飽足感，特別適合冷天或想補充能量的時候。

▲▼三家北大學生狂推的美食神店。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

河南砂鍋手工扯麵

地址：新北市三峽區光明路26號
營業時間：10：30－20：30（周四公休）

喙豐號（原焱馬號）
人氣強強滾的「喙豐號」（前身為焱馬號），以重口味的「老虎麵」打響名號，還沒開門就有人排隊！主打的「雙醬麵」融合麻醬與辣醬，香氣豐富、層次多元。配上厚切頂級肉片與經典油豆腐蘿蔔湯，一辣一潤，過癮到不行。

推薦點他們的雙醬麵：麻醬＋辣醬組合，香氣層次豐富，再搭配一塊超大頂級肉片，香嫩誘人。別忘了來一碗他們家的蘿蔔湯＋油豆腐，完美平衡辣勁，讓整套餐點吃起來超過癮。

▲▼三家北大學生狂推的美食神店。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼三家北大學生狂推的美食神店。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

喙豐號（原焱馬號）

地址：新北市三峽區光明路100之4號
營業時間：12：00－15：00、17：00－20：00

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