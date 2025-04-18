3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店　必加小魚乾辣椒

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撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

台中西屯區飯糰大家都會想到青海路、漢口路、陝西路口的飯糰店，我家飯糰在網路知名度不高，卻是當地居民排隊的名店，三種米飯（紫米、白米、胚芽米），加上十多種配料、特製小魚乾辣醬，自己的飯糰自己配，讓人一次就上癮！

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在地人也推薦的飯糰店

平常會跑到漢口路和陜西路買飯糰的我，竟然漏了這家隱藏小店，知道隱藏小店的各位，千萬不要私藏，請多多告知，謝謝！

我家飯糰 菜單

▲來這邊買的幾乎都是熟客為主，除了飯糰外，還有手工豆漿、米漿。

▲第一次來購買的人可能會跟我一樣有選擇障礙，光是米飯就有三種，還可以混搭，個人習慣白米＋紫米（雙色飯糰）。

▲每顆飯糰有5種配料可以選擇。

▲玻璃櫥櫃中那十多種配料，又加深了我的選擇障礙。

▲不同食材間，分門別類放置，雖然只是小攤位，保有乾淨衛生。

▲喜歡吃辣的人，建議加點小魚乾辣椒，更對味。

▲這次是白米＋紫米大顆飯糰，拳頭般大小，讓人無法一手掌握。

▲米飯煮到粒粒分明、帶點黏性且保有濕度。

▲配料則依自己喜歡隨意搭配，一個自己專屬的飯糰就這樣誕生了。

▲個人喜歡肉鬆＋海苔＋滷蛋＋油條＋素料，最後淋上那小魚乾辣椒，入口不油膩，鹹中帶有海苔香氣與辣度。

▲這顆飯糰吃完也飽到中午了。

▲我家飯糰大多是附近的長輩帶孫子來買飯糰，看著小朋友隔著玻璃櫥櫃挑選自己的配料。

我家飯糰早餐店

地址：台中市西屯區重慶路393號

營業時間：08：00－11：00（周日公休）

電話：04－23156776

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