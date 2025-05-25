誠品生活台南15家進駐餐飲品牌一次看　高雄80年沙茶鍋吃得到

▲「誠品生活台南」5/28試營運。（圖／誠品提供）

記者黃士原／台北報導

「誠品生活台南」5月28日試營運，除了匯集閱讀、藝術文化、生活風格、文創設計、潮流時尚外，還有15家餐飲品牌，包括高雄80年的「汕頭泉成沙茶潮鍋」、台南在地澎湃早午餐「光合箱子」、台中知名排餐「FORE restaurant柴燒牛排」。

誠品生活台南齊聚15家特色餐飲品牌，包括可享受最Chill微醺時光的「金色三麥LE BLE D'OR」、提供私房菜與精緻湯品的「漢來上海湯包」、台中知名排餐「FORE restaurant柴燒牛排」、歐陸料理「默爾pasta&pizza」、高雄80年老字號「汕頭泉成沙茶潮鍋」、台南在地澎湃早午餐「光合箱子」、恆春老宅咖啡廳「伯虎在二樓」。

▲高雄汕頭泉成沙茶火鍋。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

其他還有「成真咖啡Come True Café」、「長順茗茶」、人氣手搖飲「醇白茶飲」、「莫凡彼餐廳」、台南熱門千層蛋糕「狸小路」全新創作甜點品牌「山茶家」、日本伴手禮設計大賽金牌名店「KADOYA喫茶店」、古早台式麵包「蜷尾家パン」，以大蒜包聞名的「懿品乳酪菓子手造所」，則推出甜點吃到飽主題店。

汕頭泉成沙茶火鍋是高雄80年老店，是高雄必吃火鍋之一，主角就是沙茶，數十種材料在老師傅的拌炒下，散發出濃郁迷人香氣，搭配各種料理都適合。鍋底有汕頭扁魚鍋底、花雕養生鍋底、酸菜白肉鍋底、極品麻辣鍋底、極品鴛鴦鍋、麻辣鴛鴦鍋共6款，可依用餐人數選擇小、中、大、特大4種份量，價格150元起至700元。

▲漢來上海湯包是現點現做，師傅將一顆顆約6公克的麵糰手擀至薄可透光。（圖／漢來美食提供）

漢來上海湯包是高雄漢來大飯店開業20年的餐廳，近年開始在全台展店，主打現點現做、肉鮮皮薄、汁多燙口的湯包，師傅將一顆顆約6公克的麵糰手擀至薄可透光，餡料則使用溫體豬前腿肉和梅花豬肉，入料後捏出剛剛好18摺的摺數放入蒸籠。另一道招牌則是上海生煎湯包，使用燙麵揉出有嚼勁的麵皮，餡料中更加入蔥花增加香氣，煎至金黃後灑上蔥花跟黑芝麻。

▲FORE restaurant主打龍眼木直火炭燒料理。(圖／NINI AND BLUE玩樂食記）

FORE restaurant柴燒牛排位於台中西區國美館附近，主打龍眼木直火炭燒料理，大火快速熟成保有肉汁，還增添了柴燒煙燻香氣，不管是柴燒牛排、炭烤季節海魚都相當美味，是許多人聚餐慶生、約會首選餐廳。

伯虎在二樓是位在恆春古城的一幢老屋，內用空間不大，卻有著濃濃的懷舊風味，和其他咖啡廳不一樣的是，它是計時咖啡廳，可以拿來抵飲品，不過內用也有提供免費的飲品供旅客飲用。這次進駐誠品生活台南還帶來手作可麗露。

▲明星商品螺雷胖，形狀近似霜淇淋甜筒。（圖／蜷尾家提供）

另外，「蜷尾家パン」是冰淇淋品牌蜷尾家創立的台式麵包店，創辦人李豫為追尋記憶中的味道，以童年時期最喜愛的食物—冰淇淋和傳統麵包作為品牌的兩大主角，攜手世界盃麵包冠軍武子靖師傅、資深烘焙師林柏瑤復興傳統台式麵包，明星商品螺雷胖，形狀近似霜淇淋甜筒，蜷尾家更延伸2015年世界冰淇淋大賽獲獎品項—爆米香荔枝蜜紅茶，打造蜜香紅茶口味內餡。

誠品生活台南15家進駐餐飲品牌

●汕頭泉成沙茶潮鍋

●金色三麥LE BLE D'OR

●漢來上海湯包

●FORE restaurant柴燒牛排

●默爾pasta&pizza

●莫凡彼餐廳

●成真咖啡

●光合箱子

●長順茗茶

●伯虎在二樓

●醇白茶飲

●懿品乳酪菓子手造所

●山茶家

●KADOYA喫茶店

●蜷尾家パン