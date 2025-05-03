一斤上萬花膠筒熬煮濃厚雞湯！滿溢膠質超涮嘴還入選500盤餐廳　

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

「如嬌花膠雞鍋物」是一間台中老宅餐廳，位在台中西區美術館商圈，是台灣首間以花膠雞鍋物為主打的火鍋品牌，選用一斤上萬元的珍貴10頭花膠筒，熬煮出濃郁有厚度的湯頭，豐富膠質的黏唇感讓人一喝就愛上，而且還榮獲第三屆台灣500盤美食殊榮。即使平日晚上也是人潮滿滿，想吃建議先訂位！同時也是間寵物友善餐廳，寵物來用餐還有寵物小點心，建議自備寵物籃或寵物推車。

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位置與停車

如嬌花膠雞鍋物台中三店位在西區存中街旁，對向就是收費停車場，1小時30元，停車相當方便，吃飽後還能到一旁的國立臺灣美術館散散步休憩片刻。

環境

如嬌花膠雞鍋物台中三店是棟兩層樓透天老宅，前院庭園造景綠意盎然，老宅二樓有大大的如嬌二字，光是門口就相當吸引人注目。

▲老宅的用餐環境以中式典雅風格顯得更加古色古香，再利用細節的燈飾、花飾、餐具透露貴氣感。

如嬌花膠雞鍋物提供包廂、包場服務

也有VIP圓桌包廂、圓桌半開放式包廂和雙圓桌大包廂，很適合家庭聚會或是公司單位尾牙春酒聚餐。包廂有低消要求，2025年依照不同包廂低消費用有1萬元至2萬元等，所有規則請依店家公告為主。

▲雙圓桌包廂有配備投影機，公司開會、求婚、課程若需要播放影片都很方便。

▲VIP圓桌包廂後方有小露臺，吃飯中途想透透氣，完全不用擔心被打擾。

▲1樓則有典雅的金屋藏嬌包廂，無障礙空間適合不方便爬樓梯的人。

菜單

▲消費方式是點一主鍋湯底，然後再加點其他配料，不知道如何搭配也可以直接點配料套餐。

餐點介紹

每鍋都會招待一份開胃小菜，這天吃到的是滷到綿綿鬆鬆的花生，還會提供主廚特調水果醋醬油、特製椒鹽、松露蔥油等沾醬，我們特別喜歡香氣溫和的松露蔥油，沾什麼都好吃。用餐中途還送上一小杯楊桃汁讓你清新一下口腔。

黃金花膠雞湯鍋

高檔食材花膠是有四大海味

「鮑參翅肚」美稱中的「肚」，以四大型魚類魚鰾製成的乾貨，如嬌花膠雞鍋物選用的是一斤要價上萬元的野生鱸魚肚，下圖左邊是花膠泡發後的型態，右邊則是乾貨狀態。

不只雞湯中就有加入花膠費時熬煮，每鍋黃金花膠雞湯鍋都還再附一盤黃金花膠，上桌後再次入鍋熬煮，如果想要更多花膠也可以再額外加點。

招牌的黃金花膠雞湯鍋

有分成「有雞版」或「無雞版」，愛喝湯不愛吃雞肉的人就可以選無雞版，然後單點其他肉品。推薦選有雞版，多了一整隻玉米雞還有專人桌邊服務去骨。

濃醇濁白的湯底

是以玉米雞、瑤柱、金華火腿費時熬煮兩天，光是看那冒泡滾燙的湯汁就感覺很有厚度，入口後更是被那鮮甜又黏唇的豐富膠質感給衝擊到，超級好喝，滿滿膠原蛋白感完美呈現，不愧有美顏火鍋之稱。

桌邊去骨服務

從滾燙湯中取出的雞肉實在太燙了，店員需要套上厚厚的手套才能處理，去骨後還幫你把雞肉照原狀擺放好，這功力實在厲害！

吃玉米長大的玉米雞有著閃亮金黃色外皮

肉質鮮甜又嫩口，直接單吃就很有滋味，也可以搭配店家提供的椒鹽與松露蔥油轉換不同味道。

去完雞骨之後，店員會先幫你盛出原湯

讓你品嘗費時熬煮的原味湯頭，然後再放入黃金花膠與另外點的蔬菜、鍋料等，湯頭真的很有厚度又甜美。

▲黃金花膠會獨立放在撈杓中燉煮，煮過後的口感軟嫩Ｑ彈又滑溜。

聚寶綜合鮮蔬盆

黃金花膠雞湯鍋湯底中有娃娃菜、腐竹，但愛吃菜的人可以再點個綜合鮮蔬盆來搭配，不只湯頭有更多蔬菜添加甜味，蔬菜多了雞湯的精華也更加好吃。

手打澎湖鮮花枝滑

剛上桌的手打澎湖鮮花枝滑像是一顆荷包蛋，店員會將上面的魚卵抹勻後攪拌成丸狀入鍋。花枝塊狀清晰可見，用料十足，咬起來很Q彈。

手工頂級鍋料拼盤

愛吃丸類的記得點手工頂級鍋料拼盤，有手工芹菜脆丸、手工芋頭貢丸、招牌魚冊、廣東鮮蝦餛飩、手工豬肉蛋餃。手工芋頭貢丸裡面的芋頭塊多又綿鬆好吃；手工芹菜脆丸的芹菜香味也不錯；手工豬肉蛋餃的蛋皮很有厚度。

店員放好蔬菜盤、鍋料之後，會用稀釋後的原湯加滿，讓湯頭維持在一定風味，用餐中如果需要加湯也可以告知，最後吃不完打包時也會貼心幫你加滿雞湯！如果想要加濃郁的原湯則是可另外單點。

青花椒蛤蠣大骨雞湯鍋

除了招牌黃金花膠雞湯鍋，還有多款湯頭可以選。青花椒蛤蠣大骨雞湯鍋則是用蛤蠣與大骨以及花膠雞湯做湯頭，再加了青花椒、紅棗、娃娃菜，特別的是有著青花椒的香氣但不會辣，口感麻順好喝，即使怕辣的人也可以好好享受青花椒的風味。

▲另外會再提供一小碟青花椒萃取，增加青花椒味道濃度。

美國無骨牛小排（半份）

▲使用Prime等級的牛小排，油脂適中、分布均衡。

▲適度的油脂讓肉片柔軟好吃。

Q彈牛胸油

▲邊緣大片油脂形成Q彈又柔軟的口感，讓牛肉香氣十足。

▲不要涮煮太久，才能保有Q彈又嫩的特色。

手切嚴選松阪豬肉

▲排成玫瑰花狀的松阪豬切得頗有厚度，入口後鮮脆的口感相當鮮明。

海鮮雙拼

▲有台灣文蛤以及整尾的澎湖現抓小卷，小卷相當鮮脆彈牙。

玥沐嚴選經典生醃醬蟹佐松露

▲在台中火鍋店居然也能吃到台北醬蟹界中有愛馬仕之稱的玥沐醬蟹，而且會由店員桌邊服務做成壽司。

▲必須夠鮮的螃蟹才能做成的醬蟹，再利用秘製醬汁醃製讓蟹黃蟹膏的鮮味更突出。

▲先是刮出豐腴的蟹膏，然後再擠出橘黃蟹膏與透明鮮滑蟹肉。

▲用海苔包捲白飯、醬蟹，最後再放上一小匙松露醬，完成後馬上一大口吃下，鮮味在口腔爆炸！

炙燒比目魚干貝蔥油丼飯

鋪上大量鮭魚卵、炙燒比目魚鰭邊肉與干貝，吃的時候可以擠上檸檬汁，並與芥末攪拌，搭配底下的蔥油，不只海味十足，比目魚的油香與蔥油香也讓人滿足。

秘製蔥燒牛筋飯

▲燉到綿柔Ｑ軟的牛筋充滿膠質，搭配醬香濃郁的白飯，還有酥脆的蒜片，整體相當下飯。

海膽XO醬乾拌麵

手作XO醬、海膽搭配有厚度的Ｑ彈麵條，妮妮非常喜歡這麵條咀嚼感，吃的時候要整個攪拌均勻，讓醬汁與海膽的鮮味包覆麵條，非常涮嘴。

如癡如醉如嬌醉雞卷

▲紹興酒醃製的雞腿肉，肉質軟嫩帶著柔和的酒香，還有點回甘感。

嬌炸芋香春捲

▲外皮香脆不油膩，裡面包著香氣濃郁的芋泥和口感彈牙的蝦仁，看起來平凡卻好吃！

小女子封神勁辣雞腳

▲有細心剪過指甲的雞腳燉滷到很有膠質，卻又能輕易的骨肉分離，椒麻口感非常涮嘴，如果有單獨賣冷凍包也會相當熱銷。

嬌鹽炸日本山藥

▲山藥本身沒有太多味道，但是口感相當爽脆，建議可以沾主廚特調椒鹽更有味。

嬌麻炸雞軟骨／雞腳踝

▲外面比較少吃到雞腳踝，有著腳筋的Q彈膠質與軟骨的脆，雙重口感很特別，再加上涮嘴的椒麻香氣，讓人一塊接著一塊。

小女子辣油抄手

抄手相當大顆，裡面包著飽滿肉餡以及一整隻蝦仁，最讓人著迷的是這紅通通的辣油醬汁，香麻帶勁但又不會辣到讓人受不了。

紫金奶黃包

貴氣的紫色流沙包外皮還刷了金粉，一定要趁熱撕開享受，金黃內餡有著奶油與鹹蛋黃交織而成的濃郁香氣，鹹甜滋味，喜歡流沙包的人一定會很愛這道。

愛玉山粉圓

▲這次飯後甜點是冰涼涼的愛玉山粉圓，看似樸實的組合，冰涼口感加上檸檬的清香，微酸微甜的滋味意外很搭，好好喝。

小女子冷泡四季春茶、小女子冷泡馬告紅茶

四季春茶的茶香明顯且濃郁，沒有因為浸泡造成苦澀感，非常順口好喝；馬告紅茶不只回甘，尾韻還帶點果香以及淡淡的馬告香，相當特別。

總結

如嬌花膠雞鍋物的黃金花膠雞湯鍋真的是讓人一喝就愛上，濃郁醇厚充滿膠質感，不只在口腔中溫潤有厚度，喝完之後的黏唇感也一再地讓你知道這鍋湯用料有多實在。推薦手打澎湖花枝滑、玥沐嚴選經典生醃醬蟹佐松露、海膽XO醬乾拌麵、炙燒比目魚干貝蔥油丼飯、小女子封神勁辣雞腳，想要不同風味的湯頭也可以試試青花椒蛤蠣大骨雞湯鍋。

雖然如嬌花膠雞鍋物消費偏高，但餐點、用餐環境、整體服務都非常值得，難怪平日也相當多人來用餐，而且許多都是熟客回訪，記得一定要先訂位！

如嬌花膠雞鍋物 台中三店

地址：台中市西區存中街13號

電話：04－23770777

營業時間：平日17：00－23：30，六日及國定假日12：00－23：30

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