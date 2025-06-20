ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中西區50多年老麵攤！必點雙主打25元炒麵＋香Q彈牙爌肉飯

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台中西區的「大麵嫂民生北路」在地經營50多年，菜單提供爌肉飯、炒麵、隔間肉湯等餐點，鄰近中教大、模範市場，價格親民、口味實在，是不少人的台中西區炒麵、中教大爌肉飯、模範市場早餐、茄苳梅川綠園道美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

在哪裡
位於台中市西區民生北路68號，距離台中市公車站－向上民權路口走路2分鐘，鄰近中教大、模範市場、審計新村、第五市場、茄苳梅川綠園道，周邊有上佳原汁牛肉麵、來坐炒麵、牛二哥麵館、李家食堂、葉小籠包、珍品小吃、松香爌肉飯、夜間部爌肉飯、阿彬爌肉飯、向上水餃、饕之鄉李姐的店、莊家火雞肉飯、科博館水煎包等。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

菜單

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

環境
大麵嫂民生北路環境就是傳統的街邊炒麵攤，內用提供紙巾、電扇與電視，沒有裝潢但更加的樸實無華，簡單的古早味最對味，還有門口的板前用餐區，非常有在地的熱情與氛圍。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

料理過程
由高齡90多歲的大麵嫂一代目所創立，現在傳承到第三代，當天遇到大麵嫂的第二代掌廚，熟練地將炒麵燙熟，接著淋上肉燥、韭菜段與豆芽菜，爌肉飯則是在鍋中燉滷相當入味，不僅搭配上肉汁還有酸菜。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

調味料

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲提供辣油、生辣椒醬油、東泉、蒜泥與辣椒醬。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了炒麵、控肉飯與油豆腐湯。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲雖然店面叫做大麵嫂，不過現在沒賣大麵羹了，以炒麵、爌肉飯與隔間肉湯為主，雖然是麵攤但爌肉飯相比各大爌肉飯也毫不遜色。

爌肉飯
這裡爌肉不是腿庫，而是帶皮的豬五花（三層肉），整體的醬色燉滷相當入味，有別於彰化爌肉飯沒那麼甜，可以選擇肥瘦，那當然要肥一點更香，畢竟爌肉飯也不是天天吃，吃得過癮還是比較爽。豬皮香Q彈牙，肥肉油脂感因為入味而不膩口，醬感與脂香來得穠纖合度，搭配酸菜與生辣椒醬更是滿足，白飯除了肉燥還有滷汁增添香氣，看似簡單卻一點也不平凡相當涮嘴。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

炒麵
簡單的炒麵老台中的家鄉味，除了台中真得很難找到滿大街都是炒麵、豬血湯，從早餐、正餐到宵夜，可能彰化、南投也能看到，但卻不會向台中一樣密集。雖然是炒麵，但卻不是台中主流的黃油麵，而是偏細圓的白麵，相比於黃麵更有Q感也更能夠吸附上醬汁，上桌可以看到韭菜與豆芽，淋上蒜泥與東泉辣醬甚至過癮，蒜感與甜辣在舌尖漫開來。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

油豆腐湯
都點爌肉飯了，那湯就不要吃硬菜來碗簡單的油豆腐來喝，不然綜合湯各種內臟、豬血都吃得到，話說台南麵攤的湯多只有貢丸、餛飩、蛋花三部曲，除了市區老麵攤還會有魚丸、魚冊、魚餃。不像台中可以把內臟、下水通通拿來做湯。湯感清甜帶大骨與內臟香氣，一碗三塊油豆腐20元，相比滷味好像價格差不多，這裡還送你熱湯，點綴上芹菜末添香氣。

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中西區50年美食「大麵嫂民生北路」，一碗炒麵才賣25元，內用加湯900次賣炒麵爌肉飯養大一家四兄弟。（圖／部落客美熊提供）

大麵嫂民生北路

電話：04－23012002
地址：台中市西區民生北路68號
營業時間：06：00～18：00（周六公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

東京必朝聖「雞白湯關東煮」續湯免費　中目黑站步行2分鐘就到
特搜台南20間老字號菜粽地圖！還有深夜粽子店24小時營業
三重佛心阿嬤九層塔蛋餅只賣20元　40年早餐老攤香氣逼人

關鍵字： 大麵嫂民生北路 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

推薦閱讀

大碗濃郁肉燥飯＋鮮甜蚵仔湯60元搞定　國華街平價小吃

大碗濃郁肉燥飯＋鮮甜蚵仔湯60元搞定　國華街平價小吃

隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

南投隱身市場巷道40年老麵攤　石頭鍋版榨菜肉絲湯麵風味濃郁

南投隱身市場巷道40年老麵攤　石頭鍋版榨菜肉絲湯麵風味濃郁

清晨就開排！台中40年爌肉飯老攤　膠質滷汁拌入豆豉辣醬更濃郁

清晨就開排！台中40年爌肉飯老攤　膠質滷汁拌入豆豉辣醬更濃郁

圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠

圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠

夏日消暑「3家茶霜淇淋」來了

夏日消暑「3家茶霜淇淋」來了

全聯咖啡新品「買1送1」　自沖冰美式不到10元

全聯咖啡新品「買1送1」　自沖冰美式不到10元

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

台中最狂火鍋新莊店今日開幕

台中最狂火鍋新莊店今日開幕

beard papa's6月限定泡芙升級版1門市限定賣

beard papa's6月限定泡芙升級版1門市限定賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱第2家NAGOMI「必吃A5和牛壽司燒」

手搖飲消暑優惠

赴菲國免簽7/1生效！注意事項一次看

三重限定25元佛心肉圓！

暑假釜山、九州最夯　玩韓國萬元有找

人氣美式餐廳插旗南港Lalaport

台南熱氣球派對將登場有免費接駁、交管

黃仁勳最愛可頌麵包快閃復興SOGO

誠品行旅+2025元多住1晚「賣到月底」

老桃園人愛吃50年老店零招牌超低調！

熱門行程

最新新聞更多

圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠

夏日消暑「3家茶霜淇淋」來了

全聯咖啡新品「買1送1」　自沖冰美式不到10元

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

台中最狂火鍋新莊店今日開幕

beard papa's6月限定泡芙升級版1門市限定賣

2025世界最佳50餐廳榜單出爐

台中50多年老麵攤！25元炒麵太佛心

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366