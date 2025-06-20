台中西區50多年老麵攤！必點雙主打25元炒麵＋香Q彈牙爌肉飯

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台中西區的「大麵嫂民生北路」在地經營50多年，菜單提供爌肉飯、炒麵、隔間肉湯等餐點，鄰近中教大、模範市場，價格親民、口味實在，是不少人的台中西區炒麵、中教大爌肉飯、模範市場早餐、茄苳梅川綠園道美食好選擇。

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在哪裡

位於台中市西區民生北路68號，距離台中市公車站－向上民權路口走路2分鐘，鄰近中教大、模範市場、審計新村、第五市場、茄苳梅川綠園道，周邊有上佳原汁牛肉麵、來坐炒麵、牛二哥麵館、李家食堂、葉小籠包、珍品小吃、松香爌肉飯、夜間部爌肉飯、阿彬爌肉飯、向上水餃、饕之鄉李姐的店、莊家火雞肉飯、科博館水煎包等。



菜單

環境

大麵嫂民生北路環境就是傳統的街邊炒麵攤，內用提供紙巾、電扇與電視，沒有裝潢但更加的樸實無華，簡單的古早味最對味，還有門口的板前用餐區，非常有在地的熱情與氛圍。

料理過程

由高齡90多歲的大麵嫂一代目所創立，現在傳承到第三代，當天遇到大麵嫂的第二代掌廚，熟練地將炒麵燙熟，接著淋上肉燥、韭菜段與豆芽菜，爌肉飯則是在鍋中燉滷相當入味，不僅搭配上肉汁還有酸菜。

調味料

▲提供辣油、生辣椒醬油、東泉、蒜泥與辣椒醬。

▲我們點了炒麵、控肉飯與油豆腐湯。

▲雖然店面叫做大麵嫂，不過現在沒賣大麵羹了，以炒麵、爌肉飯與隔間肉湯為主，雖然是麵攤但爌肉飯相比各大爌肉飯也毫不遜色。

爌肉飯

這裡爌肉不是腿庫，而是帶皮的豬五花（三層肉），整體的醬色燉滷相當入味，有別於彰化爌肉飯沒那麼甜，可以選擇肥瘦，那當然要肥一點更香，畢竟爌肉飯也不是天天吃，吃得過癮還是比較爽。豬皮香Q彈牙，肥肉油脂感因為入味而不膩口，醬感與脂香來得穠纖合度，搭配酸菜與生辣椒醬更是滿足，白飯除了肉燥還有滷汁增添香氣，看似簡單卻一點也不平凡相當涮嘴。

炒麵

簡單的炒麵老台中的家鄉味，除了台中真得很難找到滿大街都是炒麵、豬血湯，從早餐、正餐到宵夜，可能彰化、南投也能看到，但卻不會向台中一樣密集。雖然是炒麵，但卻不是台中主流的黃油麵，而是偏細圓的白麵，相比於黃麵更有Q感也更能夠吸附上醬汁，上桌可以看到韭菜與豆芽，淋上蒜泥與東泉辣醬甚至過癮，蒜感與甜辣在舌尖漫開來。

油豆腐湯

都點爌肉飯了，那湯就不要吃硬菜來碗簡單的油豆腐來喝，不然綜合湯各種內臟、豬血都吃得到，話說台南麵攤的湯多只有貢丸、餛飩、蛋花三部曲，除了市區老麵攤還會有魚丸、魚冊、魚餃。不像台中可以把內臟、下水通通拿來做湯。湯感清甜帶大骨與內臟香氣，一碗三塊油豆腐20元，相比滷味好像價格差不多，這裡還送你熱湯，點綴上芹菜末添香氣。

大麵嫂民生北路

電話：04－23012002

地址：台中市西區民生北路68號

營業時間：06：00～18：00（周六公休）

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