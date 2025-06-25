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彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！料多實在還有買5送1

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

彰化縣彰化市的「原平交道阿姨紅豆餅」在地經營20多年，菜單提供紅豆餅、奶油餅、菜脯餅等餐點，鄰近大成國小、永安街郵局、彰化扇形車庫、八卦山，價格親民、口味實在，是不少人的彰化車站點心好選擇。

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▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

在哪裡
「原平交道阿姨紅豆餅」位於彰化市永安街208巷40號，距離彰化市公車站「民生國小」走路11分鐘，鄰近大成國小、永安街郵局、彰化扇形車庫、八卦山，周邊有阿三肉圓、老店朱爌肉飯、肉粽和、關帝廟蘿蔔糕、春哥食亭、紅花炸雞、郭媽媽滷肉飯、腳筋飯阿正爌肉飯等餐飲、場所。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲環境就是傳統的街邊小吃攤，沒有提供內用區，只有外帶。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲由20年經驗的阿姨一人作業，熟練地倒入粉漿將餅皮烤酥定型，接著加入各式配料蓋上上蓋。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了大全套還送一顆。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲除了經典的紅豆、奶油口味，還能吃到巧克力、花生和菜脯，有時候還會有限定的草莓、芋頭、芝麻。

紅豆、奶油、花生口味
經典的紅豆口味是吃車輪餅的必點品項，這裡一顆不用35、40元，一顆只要五元還買五送一，換算下來一顆只要四塊多。以這個價格紅豆量給得不少，軟綿微帶顆粒感，整體甜度比較適合螞蟻人，外皮算是蛋糕皮的軟皮流派，但是不會太厚，奶油口感類似布丁卡士達，花生則是花生卡士達的風味，還能嚐到些許顆粒感。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

巧克力、菜脯口味
這裡的巧克力口味，與平常雞蛋糕吃到的巧克力豆比較不同，而是類似奶油口味餡的滑順，風味比較偏向巧克力卡士達，淡淡可可香氣與奶香漫開在唇齒間，菜脯口味可遇不可求，鹹甜滋味帶點脆爽感。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

後記
原平交道阿姨紅豆餅真的不好找，位在永安街鐵支路旁的小巷子，巷口有根紅豆餅的旗子，走到底快到河邊就抵達了，建議要電話預約，因為一人作業現點現做，大家一次都20、30個在買，而且有時候忙不過來會晚一些開攤。

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

▲▼彰化紅豆餅「原平交道阿姨紅豆餅」一顆只要四塊錢！（圖／部落客美熊提供）

原平交道阿姨紅豆餅

地址：彰化縣彰化市永安街208巷40號
電話號碼：0900－347639
營業時間：14：00～18：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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