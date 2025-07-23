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炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯能續加

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

高雄新興區的「賴潮州牛雜湯」在地經營20多年，提供牛肉湯、牛雜湯、牛肉炒麵、牛肉燴飯等餐點，鄰近三塊厝車站、三鳳中街。牛雜湯以湯頭清甜爽口聞名，湯喝不夠還能續加，牛雜處理得非常乾淨且富有嚼勁，口感層次豐富，牛肉的鮮度相當高；此外，店內的牛肉燴飯、牛肉炒麵同樣廣受好評，被大家視為物超所值的優質選擇。

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位置
距離高雄捷運站走路14分鐘，高雄市公車站七賢路口走路4分鐘、三塊厝火車站走路14分鐘。鄰近高雄中學、六合夜市、三塊厝車站、三鳳中街。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

菜單

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供主食、湯品、滷味、炒類、炒牛肉等種類。

環境

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲簡單的牛肉小吃攤，接近於餐館等級，內用提供紙巾、空調，以小吃店而言算是相當舒適。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供辣椒醬與薑蓉。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

料理過程
傳承潮州老店的好味道，由多年經驗的師傅與別有個性的老闆娘所掌廚，選用每日新鮮處理的國產牛肉，每份手切帶出極佳口感，湯頭精心燉煮熬出香氣，還會搭配出九層塔帶出風味。牛雜部位豐富，整體處理很乾淨。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

餐點

牛肉炒麵
店內的人氣單品，有別於潮州名店的黃麵條，這裡則是寬白麵條為基底，有點類似岡山羊肉炒麵的麵條，佐以醬汁、芥藍菜、牛肉片下鍋爆炒。敢吃辣的朋友請老闆切生辣椒下去炒更香，鮮鹹辣感的醬汁相當涮嘴，不僅襯托出牛肉甘美，也讓麵條更有香氣。不得不說老師傅手藝十足，炒得滿是鍋氣而不過焦。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

牛肉湯
一碗牛肉湯只要70元，價格相對於舊台南市算是很親民，整體肉量更是給得不少，還能夠續湯，值得推薦。以牛雜湯頭熬煮出香氣，還有標誌性的九層塔帶出草本香氣，整體既醇厚又爽口相當驚喜，鮮牛肉以瘦肉為主，嫩肉不算軟，但扎實而不澀口。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

牛肝湯
一碗只要60元，整體風味跟牛肉湯大同小異，但是喝起來更厚一些，牛雜風味也更飽滿，可能有些人認為是腥味；不過我卻覺得就像是吃羊肉爐要有騷味一樣，牛肝嫩而不太有雜味，熟度與軟硬度適中，加一點薑末風味更佳。

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼賴潮州牛雜湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

賴潮州牛雜湯

地址：高雄市新興區八德二路71號
電話號碼：07－2867317
營業時間：11：00－14：30、17：00－20：00（周一公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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