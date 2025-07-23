炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯能續加

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

高雄新興區的「賴潮州牛雜湯」在地經營20多年，提供牛肉湯、牛雜湯、牛肉炒麵、牛肉燴飯等餐點，鄰近三塊厝車站、三鳳中街。牛雜湯以湯頭清甜爽口聞名，湯喝不夠還能續加，牛雜處理得非常乾淨且富有嚼勁，口感層次豐富，牛肉的鮮度相當高；此外，店內的牛肉燴飯、牛肉炒麵同樣廣受好評，被大家視為物超所值的優質選擇。

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位置

距離高雄捷運站走路14分鐘，高雄市公車站七賢路口走路4分鐘、三塊厝火車站走路14分鐘。鄰近高雄中學、六合夜市、三塊厝車站、三鳳中街。

菜單

▲提供主食、湯品、滷味、炒類、炒牛肉等種類。

環境

▲簡單的牛肉小吃攤，接近於餐館等級，內用提供紙巾、空調，以小吃店而言算是相當舒適。

▲提供辣椒醬與薑蓉。

料理過程

傳承潮州老店的好味道，由多年經驗的師傅與別有個性的老闆娘所掌廚，選用每日新鮮處理的國產牛肉，每份手切帶出極佳口感，湯頭精心燉煮熬出香氣，還會搭配出九層塔帶出風味。牛雜部位豐富，整體處理很乾淨。

餐點

牛肉炒麵

店內的人氣單品，有別於潮州名店的黃麵條，這裡則是寬白麵條為基底，有點類似岡山羊肉炒麵的麵條，佐以醬汁、芥藍菜、牛肉片下鍋爆炒。敢吃辣的朋友請老闆切生辣椒下去炒更香，鮮鹹辣感的醬汁相當涮嘴，不僅襯托出牛肉甘美，也讓麵條更有香氣。不得不說老師傅手藝十足，炒得滿是鍋氣而不過焦。

牛肉湯

一碗牛肉湯只要70元，價格相對於舊台南市算是很親民，整體肉量更是給得不少，還能夠續湯，值得推薦。以牛雜湯頭熬煮出香氣，還有標誌性的九層塔帶出草本香氣，整體既醇厚又爽口相當驚喜，鮮牛肉以瘦肉為主，嫩肉不算軟，但扎實而不澀口。

牛肝湯

一碗只要60元，整體風味跟牛肉湯大同小異，但是喝起來更厚一些，牛雜風味也更飽滿，可能有些人認為是腥味；不過我卻覺得就像是吃羊肉爐要有騷味一樣，牛肝嫩而不太有雜味，熟度與軟硬度適中，加一點薑末風味更佳。

賴潮州牛雜湯

地址：高雄市新興區八德二路71號

電話號碼：07－2867317

營業時間：11：00－14：30、17：00－20：00（周一公休）

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