薄嫩意麵Q彈吸滿湯汁！南投老麵攤傳承40年　在地吃法必淋辣椒醬

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

南投縣南投市的「圓環意麵」在地經營超過40年，菜單提供南投意麵、肉羹麵、肉湯、滷肉飯等餐點，鄰近南投圓環、南投市公所，價格親民、口味實在，是不少人的南投美食好選擇。

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地點

▲距離南投縣公車站—水土保持局走路5分鐘，鄰近南投高商、南投戲院、南投縣政府等場所。



菜單

主食提供米粉、粿條、冬粉肉湯、肉燥飯等等，湯品提供青菜湯、丸子湯、油豆腐湯等等，小菜提供燙青菜、油豆腐、滷蛋、丸子。

料理過程

料理由幾位有多年經驗的大姐掌廚，麵條煮熟後從湯鍋撈出，接著淋上滿滿的肉燥與蔥花，一整鍋肉燥與油豆腐在鍋中滾燙。

用餐環境

▲算是傳統的小吃麵攤，內用提供紙巾，沒有電扇與空調。

▲提供新復成辣椒醬、特調辣椒醬、胡椒粉、白醋與醬油。

餐點

湯意麵

南投意麵是南投市的在地美食，意麵由麵粉、雞蛋等食材為基底，在麵廠經攪拌壓製發麵與分切，相比於傳統麵條更有Q感與能吸附湯汁，類似台南鹽水意麵，不過整體的口感再軟一些。相比於常見的陽春麵只有些許肉燥，這裡還多了蔥花，肉燥也給很多，肥瘦兼具、香氣十足，湯頭溫潤，有點像是醬油湯。

▲加上新復成辣椒醬別有風味，類似台中的東泉辣椒醬，但不會那麼鹹。

肉湯

原本以為是牛肉湯麵去掉麵，結果上桌發現這是赤肉羹沒有勾芡的清湯版，湯頭以大骨與醬油為底，佐以香菜與肉燥畫龍點睛，裡頭還有赤肉羹豬肉塊，肉感十足而軟嫩，湯頭與湯麵的湯差不多。

油豆腐、滷蛋

▲油豆腐滷得入味而不死鹹，軟嫩帶點汁水。



圓環意麵

地址：南投縣南投市彰南路二段66號

電話：049－2232545

營業時間：06：30－13：30

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